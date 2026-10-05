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Χρηματιστήριο: Η αναγγελία της Eurostat για πληθωρισμό 5,1% άλλαξε το σκηνικό
Αναλύσεις
10:29 - 05 Οκτ 2026

Χρηματιστήριο: Η αναγγελία της Eurostat για πληθωρισμό 5,1% άλλαξε το σκηνικό

Reporter.gr Newsroom

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Υποχώρηση κατά 1,24% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στην τελευταία συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδος κλείνοντας στις 2635,54 μονάδες (στο -1,10% ο ΓΔ & στο -2,13% οι τράπεζες στην εβδομάδα, στο +24,32% ο ΓΔ & στο +36,67% οι τράπεζες στο έτος). Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 502,1 εκ. ευρώ.

Μέχρι τις 12μμ οι αγοραστές είχαν πετύχει τη διατήρηση της παραμονής του ΓΔ σε θετικό έδαφος. Η αναγγελία όμως της Eurostat για ελληνικό πληθωρισμό στο 5,1% το Σεπτέμβριο άλλαξε το σκηνικό με τους πωλητές να αναλαμβάνουν την υπεροπλία και με ρευστοποιήσεις τραπεζών και άλλων blue chips να οδηγούν το ΓΔ στο χαμηλό ημέρας των 2621 μονάδων λίγο πριν τις 3.30μμ. Μέχρι και τις δημοπρασίες οι απώλειες μειώθηκαν κατά 14 μονάδες.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 4,493% με τις ευρωπαϊκές αγορές να αναρριχώνται μετά τα στοιχεία της αγοράς εργασίας των ΗΠΑ (μόνο 29 χιλ. νέες θέσεις εργασίας το Σεπτέμβριο) προϊδεάζοντας τη διατήρηση σταθερών επιτοκίων από τη Federal στο τέλος Οκτωβρίου. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-2,77%) κατέγραψε απώλειες με την Πειραιώς (-4,41%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η Allwyn (-3,65%), η Κύπρου (-2,75%), ο Τιτάν (-2,46%), η Credia (-2,97%) και ο Aktor (-2,05%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η Cenergy (+1,26%), η Metlen (+1,32%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,86%) και το ΚΡΙ-ΚΡΙ (+2,2%).

Απολογιστικά, 28 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 73 εκείνων που υποχώρησαν.

Την Τετάρτη, ο ΟΔΔΗΧ διενεργεί δημοπρασία εντόκων γραμματίων 3μηνης διάρκειας.

Στις ΗΠΑ, οι εταιρείες PepsiCo, Delta Airlines Levi Strauss, Constellation Brands κ.α. ανακοινώνουν τα αποτελέσματα του 3ου τριμήνου.

Με βάση τα παραπάνω, η Κύκλος Χρηματιστηριακή αφήνει ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα για τη βραχυπρόθεσμη κίνηση του ΓΔ στο Euronext Athens.

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