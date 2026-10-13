Optima: Τιμή στόχος 22,50 ευρώ για τον ΟΤΕ με περιθώριο ανόδου 15,6%

Θετικές προοπτικές για τη μετοχή του ΟΤΕ διαβλέπει η Optima Research, θέτοντας τιμή-στόχο στα 22,50 ευρώ και διατηρώντας σύσταση «Buy» («Αγορά»). Η αποτίμηση της χρηματιστηριακής συνεπάγεται περιθώριο ανόδου 15,6% από τα τρέχοντα επίπεδα, με τον Οργανισμό να ξεχωρίζει, σύμφωνα με την ανάλυσή της, για την ισχυρή παραγωγή ταμειακών ροών, την υγιή χρηματοοικονομική του θέση και τις ελκυστικές αποδόσεις προς τους μετόχους.

Όπως αναφέρει στην αποτίμηση της η Optima Research, θεωρεί ότι ο ΟΤΕ αποτελεί μια αξιόλογη επενδυτική επιλογή για επενδυτές που προσανατολίζονται στην εξασφάλιση εισοδήματος, καθώς συνδυάζει ισχυρή παραγωγή ταμειακών ροών με υγιή χρηματοοικονομική θέση, η οποία υποστηρίζει τη βιώσιμη ανταμοιβή των μετόχων.

Παράλληλα, οι παράγοντες που ενισχύουν τα έσοδα, όπως η συνεχιζόμενη μετάβαση συνδρομητών από την καρτοκινητή σε προγράμματα συμβολαίου και οι αναπροσαρμογές τιμών στην κινητή τηλεφωνία με βάση τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI), η αυξανόμενη αξιοποίηση των οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH) στον τομέα της σταθερής τηλεφωνίας και η διατηρήσιμη συνεισφορά των υπηρεσιών System Solutions, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη εξοικονόμηση κόστους, αναμένεται να οδηγήσουν σε αύξηση του προσαρμοσμένου EBITDA μετά τις μισθώσεις (EBITDA AL) κατά περίπου 3% το 2026 και να διατηρήσουν τον μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησής του (CAGR) κοντά στο 2,5% στη συνέχεια.

Εκτιμούμε ότι ο εντεινόμενος ανταγωνισμός στην ανάπτυξη δικτύων FTTH θα αντισταθμιστεί από την αύξηση της διείσδυσης των οπτικών ινών, με τον ΟΤΕ να διατηρεί την ηγετική του θέση στην αγορά. Συνολικά, το αμυντικό προφίλ του στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, οι ελκυστικές αποδόσεις προς τους μετόχους και η βελτίωση της ανάπτυξης του EBITDA στηρίζουν τη θετική μας αξιολόγηση.

Ισχυρή παραγωγή ταμειακών ροών

Η ισχυρή παραγωγή ταμειακών ροών του ΟΤΕ προσφέρει υψηλό βαθμό ορατότητας ως προς τη βιωσιμότητα των αποδόσεων προς τους μετόχους.

Το τακτικό μέρισμα έχει αυξηθεί με σύνθετο ετήσιο ρυθμό περίπου 12% από το 2022, από 0,57 ευρώ ανά μετοχή σε 0,90 ευρώ το 2026, επιβεβαιώνοντας το ήδη ισχυρό ιστορικό διανομών του ομίλου.

Για την επόμενη περίοδο, εκτιμούμε ότι η ισχυρή παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών (FCF) θα επιτρέψει τη συνέχιση αυτής της τάσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες (CapEx) θα παραμείνουν σε γενικές γραμμές στα σημερινά επίπεδα, περίπου στα 600 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση έχει επισημάνει ότι οι επενδύσεις αναμένεται να κορυφωθούν το 2028.

Εκτιμούμε ότι η απόδοση των ελεύθερων ταμειακών ροών μετά τις μισθώσεις (FCF AL yield) θα αυξηθεί από 7,3% το 2026 σε 8,5% το 2030. Σύμφωνα με τις προβλέψεις μας, η μερισματική απόδοση αναμένεται να ενισχυθεί από περίπου 4,9% το 2026 σε περίπου 6,4% το 2030, με την παραδοχή ότι το μέρισμα θα αντιστοιχεί περίπου στο 100% των ελεύθερων ταμειακών ροών καθ’ όλη την περίοδο των εκτιμήσεων.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την ελκυστικότητα του ΟΤΕ ως επενδυτικής επιλογής για όσους αναζητούν βιώσιμο εισόδημα.

Οι υπηρεσίες System Solutions ενισχύουν τη διαφοροποίηση των εσόδων

Πέρα από τις δραστηριότητές του στη σταθερή και την κινητή τηλεφωνία, ο ΟΤΕ αναπτύσσει ολοένα περισσότερο τον τομέα System Solutions, ως συμπληρωματική πηγή ανάπτυξης.

Έχοντας επωφεληθεί από έργα που χρηματοδοτούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και από τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ελληνικού Δημοσίου, ο όμιλος επιδιώκει πλέον να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία του για να ενισχύσει την παρουσία του σε έργα του ιδιωτικού τομέα και σε ευρωπαϊκούς θεσμούς, αξιοποιώντας παράλληλα τις συνέργειες με την Deutsche Telekom.

Τα έσοδα του τομέα System Solutions αυξήθηκαν κατά 34% το 2024 και κατά 33% το 2025, ενώ η ανάπτυξη αναμένεται να κορυφωθεί περίπου το 2026, καθώς στο πρώτο εξάμηνο του έτους καταγράφηκε αύξηση 64%.

Η συνεισφορά του τομέα στα συνολικά έσοδα του ομίλου αυξήθηκε από 9,4% το 2024 σε 12,1% το 2025 και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, αναμένεται να ξεπεράσει το 15% το 2026, παραμένοντας στη συνέχεια περίπου σε αυτά τα επίπεδα.

Ανταγωνισμός στην ευρυζωνικότητα

Ο ανταγωνισμός στην αγορά ευρυζωνικών υπηρεσιών εντείνεται, κυρίως καθώς η ΔΕΗ επεκτείνει την κάλυψη του δικτύου οπτικών ινών της και ενισχύει την παρουσία της στη λιανική αγορά, ενώ το δορυφορικό διαδίκτυο κερδίζει έδαφος σε απομακρυσμένες περιοχές.

Ο ανταγωνισμός μετατοπίζεται ολοένα περισσότερο από την ανάπτυξη δικτύων στην προσέλκυση πελατών, στην αύξηση της διείσδυσης των συνδέσεων FTTH και στην καλύτερη αξιοποίηση των υποδομών.

Ο ΟΤΕ έχει επιταχύνει την επέκταση του δικτύου οπτικών ινών, καλύπτοντας ήδη 2,2 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις, έναντι στόχου για 3,5 εκατ. έως το 2030. Οι ενεργοί χρήστες ανέρχονται σε περίπου 730.000, γεγονός που αντιστοιχεί σε ποσοστό αξιοποίησης του δικτύου περίπου 31%.

Εκτιμούμε ότι το ποσοστό αξιοποίησης θα αυξηθεί σταδιακά σε περίπου 47% έως το 2030, με την προϋπόθεση ότι το δίκτυο θα καλύπτει 3,5 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να υποστηριχθεί από το μεγαλύτερο αποτύπωμα FTTH του ΟΤΕ, την εδραιωμένη πελατειακή του βάση και την ολοκληρωμένη γκάμα υπηρεσιών που προσφέρει, η οποία περιλαμβάνει ευρυζωνικές συνδέσεις οπτικών ινών, κινητή τηλεφωνία, 5G και συνδρομητική τηλεόραση.

Αποτίμηση

Επανεκκινούμε την κάλυψη της μετοχής του ΟΤΕ με σύσταση «Buy» («Αγορά») και τιμή-στόχο τα 22,50 ευρώ ανά μετοχή, η οποία συνεπάγεται δυνητικό περιθώριο ανόδου περίπου 15,6%, παρά την άνοδο της μετοχής κατά 29% σε ετήσια βάση.

Στην τιμή-στόχο μας, ο ΟΤΕ θα διαπραγματεύεται με δείκτη επιχειρηματικής αξίας προς προσαρμοσμένο EBITDA μετά τις μισθώσεις (EV/EBITDA AL) στις 6,4 φορές για το 2027, έναντι 5,6 φορές στα τρέχοντα επίπεδα, γεγονός που αντιστοιχεί σε premium περίπου 7% έναντι των ανταγωνιστών του, με βάση τις σημερινές αποτιμήσεις.

Όσον αφορά τον δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E), η μετοχή θα διαπραγματεύεται στις 13,4 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2027, επίπεδο αντίστοιχο με τον διάμεσο όρο του κλάδου, έναντι 11,6 φορές σήμερα.

Η αποτίμηση αυτή διαμορφώνεται παρά το ισχυρότερο χρηματοοικονομικό προφίλ του ΟΤΕ και την υψηλότερη μερισματική απόδοσή του σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές του.