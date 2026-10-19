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Τέσσερις τηλεπικοινωνιακοί κολοσσοί σχεδιάζουν κοινή διεκδίκηση δορυφορικού φάσματος στην Ευρώπη
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
14:06 - 19 Οκτ 2026

Τέσσερις τηλεπικοινωνιακοί κολοσσοί σχεδιάζουν κοινή διεκδίκηση δορυφορικού φάσματος στην Ευρώπη

Reporter.gr Newsroom

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Οι Deutsche Telekom, Orange,Telefónica και Vodafone υπέγραψαν Επιστολή Προθέσεων (Letter of Intent), με στόχο να διερευνήσουν το ενδεχόμενο υποβολής κοινής προσφοράς στο πλαίσιο της μελλοντικής διαδικασίας εκχώρησης ραδιοφάσματος για Κινητές Δορυφορικές Υπηρεσίες (Mobile Satellite Services – MSS) στην Ευρώπη.

Η πρωτοβουλία, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, στηρίζει την επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ενίσχυση της ευρωπαϊκής κυριαρχίας, της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας των κρίσιμων υποδομών συνδεσιμότητας. Παράλληλα, θα διασφαλίσει την υπεύθυνη διακυβέρνηση βασικών διαστημικών υποδομών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Επιπλέον, θα παρέχει σε όλους τους παρόχους δικτύων κινητής τηλεφωνίας ανοικτή πρόσβαση, χωρίς διακρίσεις, ώστε να μπορούν να προσφέρουν στους πελάτες τους υπηρεσίες απευθείας δορυφορικής σύνδεσης συσκευών κινητής (Direct-to-Device – D2D). Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται μέσω ενός μοντέλου σχεδιασμένου να ενισχύει τον ανταγωνισμό, να περιορίζει τον κατακερματισμό της αγοράς και να διευρύνει τις επιλογές των καταναλωτών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Αξιοποιώντας συνδυαστικά την ευρεία πελατειακή βάση, τις δυνατότητες των δικτύων και την επιχειρησιακή τεχνογνωσία των τεσσάρων παρόχων, η πρωτοβουλία θα μπορούσε να επιταχύνει την εμπορική διάθεση των υπηρεσιών, να συμβάλει στην αποδοτική αξιοποίηση του ραδιοφάσματος και να διευκολύνει την ομαλή ενσωμάτωση της δορυφορικής συνδεσιμότητας στα υφιστάμενα δίκτυα κινητών επικοινωνιών.

Η κοινή πρωτοβουλία των Deutsche Telekom, Orange, Telefónica και Vodafone έχει σαφή φιλοδοξία: να ανταποκριθεί στην ανάγκη των πελατών για καθολική κάλυψη ακόμη και σε περιοχές που υπολείπονται συνδεσιμότητας, να ενισχύσει την ανθεκτικότητα των δημόσιων δικτύων τηλεπικοινωνιών, να προστατεύσει τις κρίσιμες επικοινωνίες και να υποστηρίξει την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού σχηματισμού δορυφόρων.

Στο πλαίσιο του εγχειρήματος, οι τέσσερεις πάροχοι σχεδιάζουν να αναπτύξουν στην Ευρώπη βασικές επίγειες δικτυακές υποδομές, καθώς και κρίσιμες λειτουργίες συντονισμού και παρακολούθησης, χωρίς να επενδύσουν άμεσα σε σχηματισμό δορυφόρων. Η συστοιχία δορυφόρων θα παρέχεται από συνεργάτη στον τομέα των δορυφορικών υπηρεσιών, ο οποίος δεν έχει ακόμη επιλεγεί.

Η συνεργασία μεταξύ της πρωτοβουλίας των παρόχων κινητών επικοινωνιών και του δορυφορικού παρόχου θα συνδυάζει την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση και την πρόσβαση στην αγορά, με δοκιμασμένη δορυφορική τεχνολογία και εξειδικευμένη τεχνογνωσία στην ανάπτυξη δορυφορικών συστημάτων.

Η Επιστολή Προθέσεων για τη διερεύνηση ενδεχόμενης κοινής προσφοράς για το φάσμα MSS δεν υποκαθιστά τις υφιστάμενες συνεργασίες στον τομέα των δορυφορικών υπηρεσιών.

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