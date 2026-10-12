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Νευράκια, νευράκια;
Ανεμοδείκτης
11:45 - 12 Οκτ 2026

Νευράκια, νευράκια;

Reporter.gr Newsroom

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Ομολογουμένως, το άρθρο του Θανάση Καρτερού με τον προβληματισμό αν είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης, είναι αποκαλυπτικό.

Δείχνει ξεκάθαρα την πολιτική αντίληψη που κυριαρχεί στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και φανερώνει πόσο εύκολα μπορεί να πέσουν οι μάσκες της δήθεν πολιτικής μεταμόρφωσης του αρχηγού της ΕΛ.Α.Σ. Τίποτε δεν έχει αλλάξει, ή μάλλον, αν έχει αλλάξει κάτι είναι προς το χειρότερο. Δεν θα ίσχυαν αυτά προφανώς, αν κάποιος επίσημος εκπρόσωπος του Τσίπρα είχε αποδοκιμάσει το άρθρο.

Πάντως, ακόμη και αν θελήσει κάποιος να συζητήσει για το περιεχόμενο, κάτι άλλο γίνεται σαφές. Και αυτό είναι ότι στο στρατόπεδο του Τσίπρα έχει αρχίσει να εμφανίζεται έντονος εκνευρισμός. Ως γνωστόν, τα νευράκια σπανίως είναι καλός σύμβουλος και οδηγός…

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