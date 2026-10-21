Πάμε πόλεμο;

Ο Πάνος Καμμένος μπορεί να έχει αποσυρθεί από την ενεργό πολιτική μετά τη διάλυση των ΑΝΕΛ, φροντίζει όμως ανά τακτά χρονικά διαστήματα να μας υπενθυμίζει την παρουσία του.

Συνήθως αυτό συμβαίνει, με αφορμή την προσωπική του κόντρα με τον Αντώνη Σαμαρά και τις απειλές ότι θα κατέβει στις εκλογές για να του χαλάσει τα σχέδια.

Αυτή τη φορά, όμως, το σκηνικό είναι διαφορετικό. Με τα σύννεφα να πυκνώνουν στα ελληνοτουρκικά, με φόντο την ηλεκτρική διασύνδεση και το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας επανήλθε την Τετάρτη (21/10) με μια ... αινιγματική ανάρτηση στο Χ.

Συγκεκριμένα, ζητά σύγκληση ΚΥΣΕΑ και άμεση απελευθέρωση των κανόνων εμπλοκής, αρχικά για τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και στη συνέχεια για τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ και τους αρχηγούς των Επιτελείων, καταλήγοντας με την προειδοποίηση σε κεφαλαία: «ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΣΚΗΣΗ».

Και το εύλογο ερώτημα είναι αν πρέπει να αρχίσουμε να ανησυχούμε ότι πάμε για πόλεμο…

{https://x.com/PanosKammenos/status/2112769777727091190}