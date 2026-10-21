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Φον ντερ Λάιεν: Δεν θα υπάρξει χαλάρωση των κυρώσεων στη Ρωσία
Ειδήσεις
13:00 - 21 Οκτ 2026

Φον ντερ Λάιεν: Δεν θα υπάρξει χαλάρωση των κυρώσεων στη Ρωσία

Reporter.gr Newsroom

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Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να χαλαρώσει τις κυρώσεις κατά των ρωσικών ορυκτών καυσίμων, ακόμη και μετά τη συμφωνία των ΗΠΑ με τη Μόσχα για το ντίζελ, σύμφωνα με όσα δήλωσε το πρωί της Τετάρτης (21/10) η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ειδικότερα, σε ομιλία της ενώπιον των ευρωβουλευτών, προειδοποίησε ότι «η Ρωσία δεν είναι αξιόπιστος προμηθευτής ενέργειας, καθώς, όπως έχουμε διαπιστώσει από την εμπειρία μας, θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή να χρησιμοποιήσει τις ενεργειακές εξαρτήσεις ως όπλο, προκειμένου να εκβιάσει άλλους».

Η ίδια υποστήριξε ότι ήταν η Ρωσία εκείνη που διέκοψε την παροχή φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. «Αυτό είναι ένα μάθημα που η Ευρώπη ασφαλώς δεν πρόκειται να ξεχάσει», τόνισε.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, για τη χαλάρωση των κυρώσεων στις εισαγωγές ντίζελ έως τον Απρίλιο του 2027, καθώς οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου καταγράφουν απότομη άνοδο.

Λίγες ημέρες αργότερα, ο Τραμπ υπερασπίστηκε τη συμφωνία, υποστηρίζοντας ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αγοράσει ορυκτά καύσιμα αξίας δισεκατομμυρίων από τη Μόσχα, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το POLITICO, η φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε επίσης στην εμπορική ανισορροπία με την Κίνα.

Επιβεβαίωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει ένα νέο αποτρεπτικό μέσο το συντομότερο δυνατόν, εντός του Δεκεμβρίου. Το συγκεκριμένο εργαλείο αναμένεται να βασιστεί στην πρόταση που κατέθεσαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα η Γερμανία και η Γαλλία και θα παρέχει στην εκτελεστική εξουσία της ΕΕ τη δυνατότητα να περιορίζει ή ακόμη και να απαγορεύει τις εισαγωγές από χώρες που θεωρείται ότι στρεβλώνουν τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς.

Για την ενεργοποίησή του θα απαιτείται περιορισμένη διαβούλευση με τα κράτη-μέλη, γεγονός που θα επιτρέπει στις Βρυξέλλες να αναλαμβάνουν ταχύτερη δράση.

Το νέο αυτό μέσο θα συμπληρώσει ένα εργαλείο διαφοροποίησης των προμηθειών και έναν μηχανισμό αλληλεγγύης, οι οποίοι βρίσκονται ήδη υπό επεξεργασία.

«Βλέπουμε θέσεις εργασίας να χάνονται στις βιομηχανικές καρδιές της Ευρώπης», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν, προσθέτοντας ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να επιδιώκει συμφωνίες με το Πεκίνο, μετά τη συμφωνία για τον περιορισμό των εισαγωγών κινεζικών υβριδικών οχημάτων.

Όπως είχε μεταδώσει την περασμένη εβδομάδα το POLITICO, η ΕΕ αναμένεται να δώσει προτεραιότητα στα χημικά προϊόντα και στα βιομηχανικά μηχανήματα στο πλαίσιο των προσπαθειών της να προστατεύσει την ευρωπαϊκή βιομηχανία από τον κινεζικό ανταγωνισμό.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/10/2026 - 13:00
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