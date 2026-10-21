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Όλα δείχνουν, προς το παρόν, ένα μετεκλογικό μπάχαλο
Ανεμοδείκτης
13:57 - 21 Οκτ 2026

Όλα δείχνουν, προς το παρόν, ένα μετεκλογικό μπάχαλο

Reporter.gr Newsroom

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Ο Μητσοτάκης μπορεί να αντιστάθηκε στον πειρασμό και πάντως στις υπαρκτές εισηγήσεις να κάνει πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο και σίγουρα η παρατεταμένη αυτή προεκλογική περίοδος (ή εκκρεμότητα) είναι η χαρά του δημοσκόπου.

Ο ρυθμός με τον οποίο γίνονται και δημοσιεύονται έρευνες είναι καταιγιστικός, ενώ σταδιακά αρχίζει να φαίνεται ότι «κάτι σαλεύει». Αυτό όμως δεν αφορά τόσο τα ποσοστά της ΝΔ που μένουν σχεδόν σταθερά κάτω από το 30% και μακριά από τον διακηρυγμένο στόχο της αυτοδυναμίας, όσο τα ποσοστά Τσίπρα/ΠΑΣΟΚ και των κομμάτων στα χαμηλότερα επίπεδα.

Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει σταθερό «ξεφούσκωμα» της ΕΛ.Α.Σ. και μία ανοδική τάση του ΠΑΣΟΚ, που μπορεί τελικά να επαληθεύσει τις εκτιμήσεις ότι ο Ανδρουλάκης θα τερματίσει δεύτερος στις εκλογές. Την ίδια στιγμή, πολύ πιο έντονο φαίνεται ότι είναι το «ξεφούσκωμα» της Καρυστιανού, που πιθανόν και να μην μπαίνει στη Βουλή. Ως προς τον Τσίπρα, ο πρώην συνεργάτης του Καρανίκας στοιχηματίζει ότι έως τις εκλογές θα έχει υποχωρήσει στα επίπεδα του 8%. Ως προς την Καρυστιανού, φαίνεται ότι την καταστρέφει η επανεμφάνιση του Κασιδιάρη. Ως προς το ΠΑΣΟΚ, προς το παρόν δεν κερδίζει αυτά που θα μπορούσε να κερδίζει. Και στην συνολική εικόνα, δεν αποκλείεται στην επόμενη Βουλή να δούμε 8-10 κόμματα. Όπως και να ‘χει, δύσκολα βάζει κάποιος στοίχημα ότι μετά τις εκλογές θα έχουμε μία ωραία πολιτική ατμόσφαιρα, που θα παραπέμπει σε «σταθερότητα» …

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