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Ζητείται ελπίς: Οι Έλληνες προσμένουν τις εκλογές για «κάτι καλύτερο»
Σπύρος Πολυχρονόπουλος
20:50 - 13 Οκτ 2026

Ζητείται ελπίς: Οι Έλληνες προσμένουν τις εκλογές για «κάτι καλύτερο»

Σπύρος Πολυχρονόπουλος

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Δημοσκόπηση της Metron Analysis που επικεντρώθηκε στις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών αλλά και στις προσδοκίες τους για το μέλλον, κατέγραψε προφανείς απαντήσεις, αλλά και μία μεγάλη έκπληξη. Οι πολίτες έχουν ακόμα την προσδοκία πως μετά τις εκλογές η ζωή τους μπορεί να γίνει καλύτερη.

Σε σχέση με την οικονομική κατάσταση των πολιτών και το διαθέσιμο εισόδημά τους σε σχέση με την ακρίβεια, το πρόβλημα είναι εμφανές:

Μόνο στο 18% των Ελλήνων περισσεύουν λίγα χρήματα κάθε μήνα για να βάλει στην άκρη. Αντίθετα, το 82% δηλώνει πως είτε τα χρήματα φτάνουν ίσα-ίσα (46%), είτε τελειώνουν πριν τελειώσει ο μήνας (36%).

Ανάλογο ποσοστό 80% και πάνω περιμένει έναν πολύ δύσκολο χειμώνα με ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ και τα βενζινάδικα.

Όσο για τα ποσοοστά αισιοδοξίας δεν είναι ενθαρρυντικά. Τo 70% είναι γενικότερα απαισιόδοξο για την πορεία της χώρας τους επόμενους μήνες.

Ωστόσο, φαίνεται πως οι εκλογές συγκρατούν τα ποσοστά απαισιοδοξίας και η προσμονή τους δίνει ελπίδα στους πολίτες. Συγκεκριμένα, το 74% των Ελλήνων και των Ελληνίδων έχει την προσδοκία ότι μετά τις εκλογές και μέσα από τη νέα κυβέρνηση που θα προκύψει, θα υπάρξει βελτίωση στην αντιμετώπιση των κυριότερων προβλημάτων της καθημερινότητας.

Επιπλέον, το 76% δηλώνει πως γενικότερα πιστεύει ότι η πολιτική μπορεί να βοηθήσει στην καλυτέρευση της ζωής των ανθρώπων. Οι κεντροδεξιοί είναι πιο αισιόδοξοι ως προς αυτό αλλά και οι κεντρώοι, κεντροαριστεροί και αριστεροί το πιστεύουν σε ποσοστό άνω του 70%.

Από αυτό το 76% που δεν έχουν ακόμα χάσει τις ελπίδες τους από το πολιτικό σύστημα, το 86% πιστεύει ότι οι κυβερνήσεις μπορούν να βοηθήσουν για μία καλύτερη ζωή, ενώ το 72% πιστεύει πως και η αντιπολίτευση έχει μεγάλη δύναμη να πιέσει για να ληφθούν αποφάσεις που θα βελτιώσουν την καλύτερη ζωή των πολιτών, κάτι που πράγματι βλέπουμε να συμβαίνει το τελευταίο διάστημα με τις θεσμικές παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ.

Να σημειωθεί επιπλέον, πως ένα 65% βλέπει λύσεις και μέσα από τα συνδικάτα. Φυσικά, υπάρχει κι ένα 22% που δεν νοιάζεται τόσο για το κοινό καλό, αλλά θέλει τους πολιτικούς για να τους ικανοποιούν προσωπικά ρουσφέτια.

Σε κάθε περίπτωση, λίγους μήνες πριν από τις εκλογές, το μήνυμα της δημοσκόπησης είναι σαφές. Οι πολίτες πιστεύουν ακόμα στη δημοκρατία μας και ελπίζουν σε κάτι καλύτερο μέσα από τη νέα κυβέρνηση που θα προκύψει.

Προφανώς, λοιπόν τα κόμματα πέρα από το να περιγράφουν τα προβλήματα ή να συγκρίνουν το 2026 με το 2015, καλούνται να προτείνουν συγκεκριμένες λύσεις. Να παρουσιάσουν το όραμά τους, να δείξουν ότι ξέρουν και μπορούν να κυβερνήσουν. Να τροφοδοτήσουν την ελπίδα που έχει ανάγκη, δηλωμένα πια, σχεδόν το 80% των πολιτών.

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