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Μώραλης για «Καραϊσκάκης»: Θα αριθμεί 53.000 θέσεις - Τη σεζόν 2029-2030 η επιστροφή του Ολυμπιακού στο νέο γήπεδο
Αυτοδιοίκηση
10:36 - 07 Οκτ 2026

Μώραλης για «Καραϊσκάκης»: Θα αριθμεί 53.000 θέσεις - Τη σεζόν 2029-2030 η επιστροφή του Ολυμπιακού στο νέο γήπεδο

Reporter.gr Newsroom

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«Ήταν θέμα χρόνου να αποδεχτεί η κυβέρνηση το αίτημα του Ολυμπιακού ώστε να μεγαλώσει η χωρητικότητα του Σταδίου Καραϊσκάκη. Στόχος είναι να ξεκινήσει η επένδυση τον επόμενο Ιούνιο. Η επιστροφή του Ολυμπιακού στο νέο γήπεδο θα γίνει τη σεζόν 2029-2030», ανέφερε σήμερα (7/10) ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του σταδίου «Γεώργιος Καραϊσκάκης» σε ραδιοφωνική συνέντευξη που παραχώρησε.

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στα Παραπολιτικά και με αφορμή την χθεσινή συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για το γήπεδο Καραϊσκάκη, ο κ. Μώραλης επεσήμανε ότι:

«Ήταν κάτι αναμενόμενο, ήταν θέμα χρόνου να αποδεχτεί η κυβέρνηση το αίτημα του Ολυμπιακού μετά και από τη σύμφωνη γνώμη και του δήμου Πειραιά ώστε να μεγαλώσει η χωρητικότητα του Σταδίου Καραϊσκάκη. Είναι καθαρά μια ιδιωτική επένδυση, ο Ολυμπιακός δεν ζητάει ούτε ένα ευρώ από το ελληνικό δημόσιο. Παρουσιάστηκε το όλο εγχείρημα, το αποδέχτηκε η κυβέρνηση, τέθηκε και ένας οδικός χάρτης ο οποίος θα αρχίσει να υλοποιείται πολύ σύντομά», σημείωσε ο δήμαρχος Πειραιά, ενώ αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του σχεδίου συμπλήρωσε ότι:

«Στόχος είναι να ξεκινήσει ο Ολυμπιακός την επένδυση τον επόμενο Ιούνιο μετά τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου. Εάν όλα πάνε όπως χθες συμφωνήθηκαν ο Ολυμπιακός θα «αναγκαστεί» να μετακομίσει για δύο χρόνια στο ΟΑΚΑ».

Σχετικά δε με τη χωρητικότητα του νέου γηπέδου ο κ. Μώραλης σημείωσε ότι από 33.000 θέσεις που αριθμεί το «Καραϊσκάκης» σήμερα προβλέπεται να αυξηθεί στις 53.000.

«Δεν πρόκειται να γκρεμιστεί το γήπεδο και να ξαναχτιστεί, θα προστεθεί ένα διάζωμα συν κάποιες άλλες υποδομές που θα γίνουνε. Θα ψηλώσει κατά 10 μέτρα. Η επιστροφή του Ολυμπιακού στο νέο γήπεδο θα γίνει τη σεζόν 2029-2030», διευκρίνισε ο δήμαρχος.

Κλείνοντας, ο κ. Μώραλης μίλησε και για τα σχέδια αναφορικά με τον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου. Όπως είπε:

«Υπάρχουν σχέδια, θα είναι πολύ μεγαλύτερα parking, θα είναι διαφορετικές οι είσοδοι και έξοδοι του γηπέδου, συζητήσαμε το κομμάτι του πως προσέρχονται οι φίλαθλοι στο γήπεδο Καραϊσκακη, είπαμε ότι αν είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε πιο συχνούς συρμούς του ΗΣΑΠ και όχι ανά 10 λεπτά θα πειθόταν ο κόσμος να πάει με το τρένο στο γήπεδο. Αυτά θα δρομολογηθούν σιγά-σιγά, το σημαντικό είναι ότι υπήρξε συμφωνία της κυβέρνησης».

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