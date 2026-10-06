ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Συνάντηση Μητσοτάκη - Μαρινάκη για το νέο «Γ. Καραϊσκάκης»: Η κυβέρνηση δρομολογεί τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
18:31 - 06 Οκτ 2026

Συνάντηση Μητσοτάκη - Μαρινάκη για το νέο «Γ. Καραϊσκάκης»: Η κυβέρνηση δρομολογεί τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου πέρασε την Τρίτη (6/10) ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη για το νέο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τη μεριά της κυβέρνησης «ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προήδρευσε σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον Πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Ευάγγελο Μαρινάκη και συνεργάτες του και τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε η πρόταση της ΠΑΕ για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του Γηπέδου «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Η Κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης, από την πλευρά της Κυβέρνησης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Στέλιος Κουτνατζής.

Όλα δείχνουν λοιπόν πως τα εμπόδια που υπήρχαν ξεπεράστηκαν και η επένδυση είναι θέμα χρόνου να πάρει οριστικό πράσινο φως.

Πρόκειται για μία ομολογουμένως σημαντική εξέλιξη, που φυσικά έρχεται έπειτα από μία μακρά περίοδο που ο πρωθυπουργός και ο Βαγγέλης Μαρινάκης είχαν παγώσει πλήρως τις σχέσεις και τις επαφές τους.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μητσοτάκης: Πιστεύω στην ενοποίηση των γλυπτών του Παρθενώνα στο Μουσείο της Ακρόπολης
Πολιτική

Μητσοτάκης: Πιστεύω στην ενοποίηση των γλυπτών του Παρθενώνα στο Μουσείο της Ακρόπολης

Η βιομηχανία περιμένει τον K. Μητσοτάκη για το ενεργειακό κόστος
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η βιομηχανία περιμένει τον K. Μητσοτάκη για το ενεργειακό κόστος

Μητσοτάκης: Νέα... επιστολή στην ΕΕ για δημοσιονομική ευελιξία – «Όχι» σε τουρκική συμμετοχή στο SAFE
Πολιτική

Μητσοτάκης: Νέα... επιστολή στην ΕΕ για δημοσιονομική ευελιξία – «Όχι» σε τουρκική συμμετοχή στο SAFE

Τσουκαλάς: Μέχρι τώρα οι επιστολές του Πρωθυπουργού μένουν στο «διαβάστηκε»
Πολιτική

Τσουκαλάς: Μέχρι τώρα οι επιστολές του Πρωθυπουργού μένουν στο «διαβάστηκε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
06/10/2026 - 18:56

Μητσοτάκης: Την Τετάρτη 7/10 στις 19:00 η συνάντηση με Ρούμπιο στο Μαξίμου

Ανακοινώσεις
06/10/2026 - 18:45

Παπουτσάνης: Αύξηση 8,6% του κύκλου εργασιών για το εννεάμηνο

Πολιτική
06/10/2026 - 18:34

Σαμαράς: Διαπιστώνω σημάδια παρακμής – Να τελειώνουμε με την ισοπεδωτική νεοφιλελεύθερη διαχείριση

Επιχειρήσεις
06/10/2026 - 18:34

Παρέμβαση Κρ. Χατζημηνά (Ε.ΕΝ.Ε.) στους FT: Οι οικονομίες να εξετάσουν διαφορετική φορολόγηση της ανάπτυξης

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
06/10/2026 - 18:31

Συνάντηση Μητσοτάκη - Μαρινάκη για το νέο «Γ. Καραϊσκάκης»: Η κυβέρνηση δρομολογεί τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες

Ειδήσεις
06/10/2026 - 18:27

POLITICO: «Γνώριμη η συνταγή» της Λεπέν για την αποτροπή της κρίσης χρέους

Επιχειρήσεις
06/10/2026 - 18:23

Πετρόπουλος: Εξαγορά της Ισμαήλος έναντι €21 εκατ. – Στα €124,35 εκατ. ο τζίρος της δραστηριότητας

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
06/10/2026 - 18:17

Η Polyplast LTD ενισχύει τη βιώσιμη παραγωγή με νέα επένδυση στην ανακύκλωση εύφλεκτων υλικών

Οικονομία
06/10/2026 - 18:12

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Νέο χτύπημα στο λαθρεμπόριο τσιγάρων – Άνω του €1,4 εκατ. διαφυγόντες δασμοί και φόροι

Αυτοδιοίκηση
06/10/2026 - 18:11

Επιστολή Δούκα στη Ζαχαράκη για την οσμή αερίου στη Γκράβα

Πολιτική
06/10/2026 - 18:04

Γραπτή ερώτηση Φαραντούρη σε Κομισιόν: Βολές για απώλεια αγροτικών κονδυλίων

Ειδήσεις
06/10/2026 - 17:58

Ουκρανία: Οι παραδόσεις πετρελαίου της Νότιας Κορέας αντισταθμίζουν τις απώλειες της Ρωσίας στα διυλιστήρια

Ειδήσεις
06/10/2026 - 17:56

Καλλιθέα: Έληξε ο συναγερμός για τα ύποπτα φιαλίδια

Σχόλια Αγοράς
06/10/2026 - 17:47

Χρηματιστήριο: Ισχυρή άνοδος 1,75% με οδηγό τις τράπεζες

Εμπορεύματα
06/10/2026 - 17:40

ΔΟΕ: Στις 14-15 Οκτωβρίου οι αποφάσεις για την αποδέσμευση αποθεμάτων ντίζελ και πετρελαίου

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
06/10/2026 - 17:37

Η Hyundai παρουσιάζει το Νέο IONIQ 3

Πολιτική
06/10/2026 - 17:36

Μενδώνη: Ξεκίνησε η πρώτη φάση επαναπατρισμού των κειμηλίων από τη Βουλγαρία

Πολιτική
06/10/2026 - 17:22

Αποστολάκη: Οξύμωρο να συγκυβερνήσουμε με αυτούς που αγωνιζόμαστε να ανατρέψουμε

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
06/10/2026 - 17:15

Skoda Peaq: 936 χιλιόμετρα με μία φόρτιση και ρεκόρ αυτονομίας για επταθέσια ηλεκτρικά SUV

Πολιτική
06/10/2026 - 17:09

Πλεύρης: Συνάντηση εργασίας με αμερικανική αντιπροσωπεία για τη διμερή συνεργασία και ασφάλεια

Ειδήσεις
06/10/2026 - 17:09

Γαλλία και Γερμανία ζητούν ακόμη και «λουκέτο» της κινεζικής πρόσβασης στην ενιαία αγορά

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
06/10/2026 - 17:01

AEGEAN: Εγκαινιάζει νέο απευθείας δρομολόγιο μεταξύ Αθήνας και Δαμασκού

Οικονομία
06/10/2026 - 16:56

Στουρνάρας: Στέγαση και κυκλοφοριακό «φρενάρουν» την ανάπτυξη της Αθήνας

Χρηματιστήρια
06/10/2026 - 16:55

Wall Street: Νέα ιστορικά υψηλά για S&P 500 και Nasdaq με ώθηση από τις τεχνολογικές μετοχές

Πολιτική
06/10/2026 - 16:53

Μπακογιάννη για Γκίλφοϊλ: Δεν δεχόμαστε υπονοούμενα για τη βούληση του ελληνικού λαού

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
06/10/2026 - 16:48

Μάρκο Ρούμπιο: Γιατί αποκτά η Ελλάδα μεγαλύτερο βάρος στην αμερικανική εξίσωση

Επιχειρήσεις
06/10/2026 - 16:42

Paramount: Ολοκλήρωσε την εξαγορά της Warner Bros έναντι 110 δισ. δολαρίων

Ειδήσεις
06/10/2026 - 16:41

Ισπανία: Νέα κυβερνητικά μέτρα για τη στεγαστική κρίση πριν από τις πρόωρες εκλογές

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
06/10/2026 - 16:39

Ποιοι αποτελούν το νέο Γενικό Συμβούλιο της ΤτΕ

Ειδήσεις
06/10/2026 - 16:30

ΗΠΑ: Εκτοξεύθηκε στα $105,6 δισ. το εμπορικό έλλειμμα – «Άλμα» στις εισαγωγές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ