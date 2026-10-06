Συνάντηση Μητσοτάκη - Μαρινάκη για το νέο «Γ. Καραϊσκάκης»: Η κυβέρνηση δρομολογεί τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες

Το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου πέρασε την Τρίτη (6/10) ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη για το νέο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τη μεριά της κυβέρνησης «ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προήδρευσε σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον Πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Ευάγγελο Μαρινάκη και συνεργάτες του και τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε η πρόταση της ΠΑΕ για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του Γηπέδου «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Η Κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης, από την πλευρά της Κυβέρνησης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Στέλιος Κουτνατζής.

Όλα δείχνουν λοιπόν πως τα εμπόδια που υπήρχαν ξεπεράστηκαν και η επένδυση είναι θέμα χρόνου να πάρει οριστικό πράσινο φως.

Πρόκειται για μία ομολογουμένως σημαντική εξέλιξη, που φυσικά έρχεται έπειτα από μία μακρά περίοδο που ο πρωθυπουργός και ο Βαγγέλης Μαρινάκης είχαν παγώσει πλήρως τις σχέσεις και τις επαφές τους.