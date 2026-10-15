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Αθήνα: Ψηφιακή υπηρεσία για την έκδοση Κάρτας Δακτυλίου
Αυτοδιοίκηση
13:32 - 15 Οκτ 2026

Αθήνα: Ψηφιακή υπηρεσία για την έκδοση Κάρτας Δακτυλίου

Reporter.gr Newsroom

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Ο Δήμος Αθηναίων μέσω της ΔΑΕΜ Α.Ε. προχώρησε στην ενεργοποίηση της ψηφιακής υπηρεσίας για την έκδοση της ειδικής Κάρτας Δακτυλίου, μεταφέροντας σε ένα πλήρως ηλεκτρονικό περιβάλλον τη διαδικασία υποβολής και διαχείρισης των σχετικών αιτήσεων. Μέσω της πλατφόρμας, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία τους για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων πραγματοποιεί μέσω του συστήματος τον έλεγχο της αίτησης και των δικαιολογητικών και, εφόσον η αίτηση εγκριθεί, η Κάρτα Δακτυλίου εκδίδεται ηλεκτρονικά από την πλατφόρμα. Με τον τρόπο αυτό, ολόκληρος ο κύκλος της διαδικασίας –από την αίτηση και την υποβολή των δικαιολογητικών έως τον έλεγχο, την έγκριση και την έκδοση της κάρτας– πραγματοποιείται πλέον ψηφιακά. Η ψηφιακή κάρτα φέρει μοναδική σήμανση QR Code, μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου της εγκυρότητάς της από τις αρμόδιες αρχές.

Ποιοι είναι δικαιούχοι


Δικαιούχοι της ειδικής κάρτας εισόδου – εξόδου είναι αποκλειστικά οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αθηναίων των οποίων η κύρια κατοικία βρίσκεται εντός των ορίων του Δακτυλίου. Κάτοικοι εξωτερικού που υποβάλλουν φορολογική δήλωση στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού δεν δικαιούνται άδεια εισόδου – εξόδου στον Δακτύλιο.

Για την έκδοση της ειδικής άδειας, η κατοικία για την οποία υποβάλλεται η αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται στο έντυπο Ε1 ως κύρια κατοικία του ενδιαφερομένου, ανεξάρτητα από το καθεστώς κατοίκησης, δηλαδή εάν πρόκειται για ιδιοκατοίκηση, μίσθωση ή φιλοξενία. Στις περιπτώσεις όπου από το Ε1 δεν προκύπτει ως μόνιμη κατοικία η διεύθυνση για την οποία ζητείται η άδεια, απαιτείται η προηγούμενη επικαιροποίηση των σχετικών στοιχείων μέσω τροποποιητικής δήλωσης ή αίτησης μεταβολής στοιχείων Μ1 στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.


Ισχύς και χρήση της Κάρτας Δακτυλίου


Ο Δακτύλιος ισχύει: Δευτέρα έως Πέμπτη: 07:00 – 20:00&Παρασκευή: 07:00 – 15:00. Η περιοχή εφαρμογής του χωρίζεται σε τέσσερις Ζώνες: Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄. Η ειδική άδεια δεν παρέχει τη δυνατότητα ελεύθερης μετακίνησης μεταξύ των επιμέρους Ζωνών. Ο κάτοχός της έχει δικαίωμα να εξέρχεται από τον Δακτύλιο ακολουθώντας τη συντομότερη διαδρομή από την κατοικία του προς την έξοδο και, αντίστοιχα, να επιστρέφει στην κατοικία του μέσω της συντομότερης διαδρομής εισόδου. Οι περιορισμοί του Δακτυλίου δεν εφαρμόζονται στις περιμετρικές οδούς.


Ψηφιακές υπηρεσίες με λιγότερη γραφειοκρατία


Η υπηρεσία εντάσσεται στον ευρύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, με στόχο την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη διευκόλυνση της καθημερινής συναλλαγής των πολιτών με τον Δήμο.

Για την ηλεκτρονική αίτηση για τον δακτύλιο πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://eservices.cityofathens.gr/applications/submissions/create?application_id=756

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Αθήνα: Ψηφιακή υπηρεσία για την έκδοση Κάρτας Δακτυλίου

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