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Allwyn: Λεπτομέρειες σχετικά με την ενδιάμεση διανομή και την επιλογή επανεπένδυσης
Ανακοινώσεις
11:46 - 16 Οκτ 2026

Allwyn: Λεπτομέρειες σχετικά με την ενδιάμεση διανομή και την επιλογή επανεπένδυσης

Reporter.gr Newsroom

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Η Allwyn AG (η «Εταιρεία» ή «Allwyn»), εισηγμένη στη Euronext Athens (ATHEX: ALWN), ανακοινώνει σήμερα τις λεπτομέρειες της ενδιάμεσης διανομής ύψους €0,20/μετοχή, για την οποία θα υπάρχει δυνατότητα επιλογής επανεπένδυσης, καθώς και την επικαιροποίηση του οικονομικού της ημερολογίου.

Ενδιάμεση Διανομή

Η Εταιρεία ανακοινώνει, σύμφωνα με τα Άρθρα 4.1.1(4) και 5.2 του Κανονισμού της Euronext Athens, ότι, στις 20 Αυγούστου 2026, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ενδιάμεση διανομή ύψους €0,20 ανά κοινή μετοχή (η «Ενδιάμεση Διανομή»). Η Ενδιάμεση Διανομή θα καταβληθεί από τον λογαριασμό υπέρ το άρτιο της Εταιρείας, ο οποίος περιλαμβάνει αποθεματικά από εισφορές κεφαλαίων. Η Ενδιάμεση Διανομή δεν θα υπόκειται σε Ελβετικό φόρο παρακράτησης, καθώς θα καταβληθεί από τα αποθεματικά εισφορών κεφαλαίων.

Οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) στις 22 Οκτωβρίου 2026 (η «Ημερομηνία Καταγραφής») θα δικαιούνται να λάβουν την Ενδιάμεση Διανομή σε μετρητά. Εναλλακτικά, μπορούν να επιλέξουν να λάβουν το σύνολο ή μέρος του δικαιώματός τους σε κοινές μετοχές, οι οποίες θα μεταβιβαστούν από τις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία.

Όσοι μέτοχοι δεν υποβάλουν έγκυρη δήλωση επιλογής εντός της περιόδου επιλογής θα λάβουν την Ενδιάμεση Διανομή σε μετρητά. Τυχόν κλασματικά δικαιώματα σε μετοχές που προκύπτουν από την επιλογή λήψης μετοχών θα καταβληθούν επίσης σε μετρητά.

Από τις 21 Οκτωβρίου 2026 (η «Ημερομηνία Αποκοπής»), οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στη Euronext Athens χωρίς το δικαίωμα στην Ενδιάμεση Διανομή.

Ακολουθεί μία σύνοψη των βασικών ημερομηνιών που σχετίζονται με την Ενδιάμεση Διανομή:

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Έγγραφα για τους μετόχους

Η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τα εξής έγγραφα σχετικά με την Ενδιάμεση Διανομή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://www.allwyn.com/regulatory-announcements:

i. Έγγραφο πληροφόρησης σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4(η) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, και

ii. Πληροφοριακό Σημείωμα για τους μετόχους σχετικά με την Ενδιάμεση Διανομή και το Πρόγραμμα Επανεπένδυσης.

Οικονομικό Ημερολόγιο

Η Εταιρεία ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.1(2) του Κανονισμού της Euronext Athens και το άρθρο 2 της απόφασης υπ’ αρ. 25 της Euronext Athens, ότι το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2026 τροποποιείται σε σχέση με την Ενδιάμεση Διανομή, την Ημερομηνία Αποκοπής, την Ημερομηνία Καταγραφής, την Ημερομηνία Πληρωμής και, επιπλέον, την ημερομηνία των Προκαταρκτικών μη ελεγμένων αποτελεσμάτων του Γ' τριμήνου 2026, ως εξής:

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Εκτός εάν τροποποιείται όπως ορίζεται στην παρούσα, το Οικονομικό Ημερολόγιο της Εταιρείας για το 2026 παραμένει όπως έχει στην ανακοίνωση της 2ας Μαρτίου 2026. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις παραπάνω ημερομηνίες, προβαίνοντας στην αντίστοιχη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

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