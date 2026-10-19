Εγκρίθηκε η συγχώνευση CrediaBank – Ευρώπη Holdings από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Σε συνέχεια των από 17.09.2026 ανακοινώσεών τους, η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «CrediaBank» (η «CrediaBank») και η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS Α.Ε.» (η «Ευρώπη», και από κοινού με την CrediaBank οι «Συγχωνευόμενες Εταιρείες») ανακοινώνουν στο επενδυτικό κοινό ότι εγκρίθηκε σήμερα από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η συγχώνευση της CrediaBank με την Ευρώπη με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη (η «Συγχώνευση»).

Βάσει του υφιστάμενου χρονοδιαγράμματος η Συγχώνευση προβλέπεται να ολοκληρωθεί στα τέλη Οκτωβρίου, εφόσον ληφθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις από την Τράπεζα της Ελλάδος καθώς και των Γενικών Συνελεύσεων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών. Σε κάθε περίπτωση το χρονοδιάγραμμα της Συγχώνευσης εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και υπόκειται σε αλλαγές.

Οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες θα ενημερώνουν το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για κάθε ουσιώδη εξέλιξη σχετικά με τη διαδικασία της Συγχώνευσης.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά προσφορά, πρόσκληση ή σύσταση για αγορά, πώληση, ανταλλαγή ή διάθεση κινητών αξιών και δεν προδικάζει την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, η οποία εξαρτάται από την πλήρωση των ανωτέρω αιρέσεων και προϋποθέσεων.