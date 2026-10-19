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Βουλή: Προχωρά η απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15
Πολιτική
17:50 - 19 Οκτ 2026

Βουλή: Προχωρά η απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15

Reporter.gr Newsroom

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Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε, σε πρώτη ανάγνωση από τις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής, το νομοσχέδιο του υπουργού Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου, το οποίο προβλέπει την απαγόρευση πρόσβασης στα social media για ανηλίκους κάτω των 15 ετών από την 1η Δεκεμβρίου 2027.

Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκε μόνο η Νέα Δημοκρατία. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης —ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, ΣΥΡΙΖΑ, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας— επιφυλάχθηκαν να διατυπώσουν την τελική τους θέση κατά τη συζήτηση και την ψηφοφορία στην Ολομέλεια.

Η πρώτη επεξεργασία του νομοσχεδίου στις επιτροπές Δικαιοσύνης και Κοινωνικών Υποθέσεων ολοκληρώνεται σήμερα, με τη συζήτηση επί των επιμέρους άρθρων.

Το επόμενο στάδιο προβλέπει τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε δεύτερη ανάγνωση την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, ενώ για την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί η ψήφισή του στην Ολομέλεια της Βουλής.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/10/2026 - 18:55
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