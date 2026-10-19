ΧΑ: Η γαλλική αναταραχή βάρυνε το κλίμα - Διόρθωση με μικρό τζίρο

Με αρνητικό πρόσημο ξεκίνησε την εβδομάδα το Χρηματιστήριο Αθηνών, ακολουθώντας την ευρύτερη τάση των διεθνών χρηματιστηριακών αγορών.

Σε αυτό το πλαίσιο, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (19/10), ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,39%, στις 2.603,34 μονάδες. Εντός του Οκτωβρίου, η πτώση διαμορφώνεται στο 4,93%, ενώ τα ετήσια κέρδη παραμένουν στο 22,76%.

Υπενθυμίζεται ότι η διόρθωση ήρθε μετά το άλμα κατά 1,2% της περασμένης Παρασκευής, όταν οι 2.600 μονάδες ξεπεράστηκαν ενδοσυνεδριακά. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των δημοπρασιών, η πτώση περιορίστηκε σε μεγάλο βαθμό.

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκε το αρνητικό κλίμα στις ευρωπαϊκές αγορές, εν μέσω κινητοποιήσεων σε αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, με επίκεντρο κυρίως το Παρίσι, αλλά και τις μεγαλύτερες γαλλικές πόλεις.

Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, ο γαλλικός δείκτης CAC 40 υποχωρεί κατά 1,51%. Την ίδια στιγμή, ράλι καταγράφεται στην αγορά γαλλικών ομολόγων, εξέλιξη που ενδέχεται να επιβαρύνει περαιτέρω τη γαλλική οικονομία, η οποία βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με υψηλό δημόσιο χρέος και δημοσιονομικό έλλειμμα.

Ενδεικτική του κλίματος στο Euronext Athens η πτώση του τζίρου, με τη συνολική αξία των συναλλαγών τη Δευτέρα (19/10) να διαμορφώνεται στα 176,21 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 26,76 εκατ. ευρώ αφορούσαν πακέτα. Συνολικά, 58 μετοχές έκλεισαν με απώλειες, 45 με κέρδη, ενώ 21 τίτλοι παρέμειναν αμετάβλητοι.

Αρνητική ήταν η εικόνα και στον τραπεζικό κλάδο, με τον σχετικό δείκτη να υποχωρεί κατά 0,86%.

Στις επιμέρους μετοχές, η Εθνική Τράπεζα σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση, κατά 1,34%, στα 16,18 ευρώ. Ακολούθησαν η Πειραιώς με απώλειες 0,84%, στα 9,698 ευρώ, η Eurobank με πτώση 0,25%, στα 4,439 ευρώ, και η Alpha Bank, η οποία υποχώρησε κατά 0,07%, στα 4,267 ευρώ.

Οι μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και τη μεγαλύτερη πτώση ΕΔΩ