ΧΑ: Επιφυλακτικότητα και επιλεκτικές κινήσεις στο ταμπλό – Στο επίκεντρο οι τράπεζες και οι διεθνείς πιέσεις

Με επιφυλακτικότητα εξακολουθεί να κινείται την Τρίτη (20/10) το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η χθεσινή υποχώρηση ήταν ηπιότερη σε σχέση με τις απώλειες των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών, χωρίς ωστόσο να συνοδεύεται από ουσιαστική επιστροφή των αγοραστών.

Όπως σημειώνει η Κύκλος Χρηματιστηριακή, η ανάκαμψη των αμερικανικών τεχνολογικών μετοχών δημιουργεί περιθώρια για επιλεκτικές κινήσεις αντίδρασης, όμως η χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα και η αδυναμία του τραπεζικού κλάδου εξακολουθούν να περιορίζουν τη δυναμική της ελληνικής αγοράς.

Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 0,39%, στις 2.603,34 μονάδες, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στη διατήρηση της ζώνης στήριξης των 2.588–2.590 μονάδων. Σε περίπτωση περαιτέρω πιέσεων, η επόμενη σημαντική περιοχή στήριξης εντοπίζεται στις 2.550–2.560 μονάδες. Στον αντίποδα, η υπέρβαση των 2.608–2.620 μονάδων, με αυξημένο τζίρο, θα μπορούσε να βελτιώσει τη βραχυπρόθεσμη τεχνική εικόνα. Ο δείκτης παραμένει, πάντως, κάτω από τον κινητό μέσο όρο των 60 ημερών, στις 2.642,42 μονάδες.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, με τον FTSE 25 να υποχωρεί κατά 0,41%, στις 6.657,26 μονάδες. Η περιοχή των 6.620–6.650 μονάδων αποτελεί την πλησιέστερη ζώνη στήριξης, ενώ οι 6.690–6.710 μονάδες συνιστούν την πρώτη περιοχή αντίστασης.

Οι τράπεζες παραμένουν ο βασικός παράγοντας για την αγορά

Στο επίκεντρο της προσοχής εξακολουθεί να βρίσκεται ο τραπεζικός κλάδος, καθώς ο δείκτης των τραπεζών (ΔΤΡ) κατέγραψε απώλειες 0,83%, κλείνοντας στις 3.007,72 μονάδες. Η περιοχή των 2.950–2.980 μονάδων αποτελεί κρίσιμη ζώνη στήριξης, ενώ η επιστροφή πάνω από τις 3.050–3.080 μονάδες θα μπορούσε να σηματοδοτήσει βελτίωση της βραχυπρόθεσμης τάσης.

Και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται κάτω από τους κινητούς μέσους όρους των 60 ημερών, στοιχείο που διατηρεί την τεχνική εικόνα του κλάδου υπό πίεση. Η Εθνική Τράπεζα έκλεισε στα 16,18 ευρώ, με κρίσιμη στήριξη τα 16 ευρώ και πρώτη αντίσταση στην περιοχή των 16,40–16,55 ευρώ. Η Πειραιώς διαμορφώθηκε στα 9,698 ευρώ, με τις στηρίξεις να εντοπίζονται στα 9,45–9,60 ευρώ και τις αντιστάσεις στα 9,80–10 ευρώ.

Η Eurobank έκλεισε στα 4,439 ευρώ, με στήριξη στα 4,30–4,37 ευρώ και αντίσταση στα 4,50–4,59 ευρώ, ενώ η Alpha Bank διαμορφώθηκε στα 4,267 ευρώ, με κρίσιμη ζώνη στήριξης τα 4,20–4,21 ευρώ και πρώτη αντίσταση τα 4,31–4,40 ευρώ. Η συμπεριφορά των τραπεζικών μετοχών αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια σταθεροποίησης του Γενικού Δείκτη.

Στο προσκήνιο Cenergy και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Στο εταιρικό μέτωπο, η Cenergy Holdings βρίσκεται στο επίκεντρο μετά την έγκριση του διπλασιασμού της αρχικά σχεδιαζόμενης παραγωγικής δυναμικότητας της μονάδας χερσαίων καλωδίων στη Βαλτιμόρη των ΗΠΑ, με πρόσθετη επένδυση που θα χρηματοδοτηθεί από ίδια κεφάλαια.

Η μετοχή έκλεισε στα 22,16 ευρώ, κάτω από τον κινητό μέσο όρο των 60 ημερών, στα 22,89 ευρώ. Η περιοχή των 21,60 ευρώ, όπου βρίσκεται ο κινητός μέσος όρος των 200 ημερών, αποτελεί βασικό τεχνικό σημείο αναφοράς. Αντίθετα, η ανάκτηση της ζώνης των 22,70–22,90 ευρώ θα μπορούσε να ενισχύσει τις ενδείξεις βραχυπρόθεσμης βελτίωσης.

Παράλληλα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοίνωσε την πρόθεση έκδοσης επταετούς ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ μέσω του προγράμματος EMTN, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες στις αγορές θα είναι ευνοϊκές. Η μετοχή έκλεισε στα 39,86 ευρώ, οριακά κάτω από τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών, στα 39,89 ευρώ, και αισθητά χαμηλότερα από τον αντίστοιχο μέσο όρο των 60 ημερών, στα 43,79 ευρώ. Η ζώνη των 39–39,90 ευρώ αποτελεί κρίσιμη περιοχή για τη διατήρηση της σταθερότητας, ενώ η πρώτη αντίσταση εντοπίζεται στα 40,50–41 ευρώ.

Η εικόνα των blue chips

Η Metlen έκλεισε στα 48,48 ευρώ, οριακά πάνω από τον κινητό μέσο όρο των 60 ημερών, στα 48,19 ευρώ. Η περιοχή των 47,20–48,20 ευρώ αποτελεί βασική ζώνη στήριξης, ενώ η υπέρβαση των 49,50–50 ευρώ θα μπορούσε να ενισχύσει τη βραχυπρόθεσμη εικόνα.

Η ΔΕΗ διαμορφώθηκε στα 22,48 ευρώ, κάτω από τον κινητό μέσο όρο των 60 ημερών, στα 23,01 ευρώ. Η στήριξη εντοπίζεται στα 22,20–22,35 ευρώ, ενώ η περιοχή των 23–23,30 ευρώ αποτελεί την πρώτη σημαντική ζώνη αντίστασης.

Στον ενεργειακό κλάδο, η Motor Oil και η HELLENiQ ENERGY διατηρούν συγκριτικά ισχυρότερη τεχνική εικόνα. Η Motor Oil έκλεισε στα 70 ευρώ, με την περιοχή των 68–70 ευρώ να αποτελεί βασικό σημείο παρακολούθησης. Η HELLENiQ ENERGY διαμορφώθηκε στα 19,49 ευρώ, με στήριξη στα 19–19,20 ευρώ και αντίσταση στα 19,80–20 ευρώ. Η πορεία των διεθνών περιθωρίων διύλισης παραμένει καθοριστική για τις προοπτικές των δύο εταιρειών.

Αντίθετα, η ΕΛΧΑ εξακολουθεί να εμφανίζει ασθενέστερη τεχνική εικόνα, καθώς η μετοχή έκλεισε στα 3,40 ευρώ, κάτω από τους κινητούς μέσους όρους των 60 και 200 ημερών, στα 3,673 και 4,207 ευρώ αντίστοιχα. Η ζώνη των 3,30–3,40 ευρώ αποτελεί βασική στήριξη, ενώ η επιστροφή πάνω από τα 3,50–3,55 ευρώ θα μπορούσε να αποτελέσει την πρώτη ένδειξη σταθεροποίησης.

Οι διεθνείς αγορές κρατούν τους επενδυτές σε εγρήγορση

Το διεθνές περιβάλλον εξακολουθεί να διαμορφώνει ένα σύνθετο σκηνικό για τις αγορές. Η ανάκαμψη των αμερικανικών τεχνολογικών μετοχών προσφέρει μια θετική ένδειξη, ωστόσο οι πιέσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ιδιαίτερα στις τραπεζικές μετοχές, και το αυξημένο κόστος δανεισμού συντηρούν την επιφυλακτικότητα.

Τη Δευτέρα (19/10), η απόδοση του αμερικανικού δεκαετούς ομολόγου κινήθηκε κοντά στο 5,14%, έναντι περίπου 1,65% για το αντίστοιχο κινεζικό, με τη διαφορά να προσεγγίζει τις 350 μονάδες βάσης. Η απόδοση του γερμανικού δεκαετούς διαμορφώθηκε κοντά στο 3,45%, ενώ του ελληνικού κινήθηκε στην περιοχή του 4,41%. Την ίδια στιγμή, η διαφορά απόδοσης μεταξύ των γαλλικών και των γερμανικών ομολόγων παρέμεινε κοντά στις 145 μονάδες βάσης, αντανακλώντας τις ανησυχίες για τη δημοσιονομική κατάσταση της Γαλλίας.

Τέλος, στο μέτωπο των εμπορευμάτων, το πετρέλαιο Brent κινήθηκε κοντά στα 110,51 δολάρια ανά βαρέλι και το αμερικανικό WTI στα 99,33 δολάρια. Η τιμή του φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά διαμορφώθηκε περίπου στα 88,56 ευρώ ανά μεγαβατώρα, διατηρώντας το ενεργειακό κόστος στο επίκεντρο της επενδυτικής προσοχής. Παράλληλα, η ισοτιμία ευρώ/δολαρίου κινήθηκε κοντά στο 1,1230.