Πότε κάνει «πρεμιέρα» η νέα διαδικασία για την απαλλαγή ΕΦΚ και αναλογούντος ΦΠΑ στο αγροτικό πετρέλαιο

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση της εφαρμογής είναι τα πρατήρια καυσίμων να έχουν επικαιροποιήσει τα στοιχεία τους στο Μητρώο Πρατηρίων Δημόσιας Χρήσης της ΑΑΔΕ. Για τον λόγο αυτό, η ΑΑΔΕ απέστειλε την προηγούμενη εβδομάδα ενημερωτικό μήνυμα στα περίπου 450 πρατήρια που εμφάνιζαν ελλείψεις στο Μητρώο, με σχεδόν το 50% εξ αυτών να έχει ήδη προχωρήσει στις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες.

Υπογράφηκε η Κοινή Απόφαση Α. 1224/2026 του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με την οποία τίθεται σε λειτουργία, από την 1η Νοεμβρίου 2026, η νέα ψηφιακή εφαρμογή myDiesel της ΑΑΔΕ, μέσω της οποίας οι δικαιούχοι αγρότες θα μπορούν να προμηθεύονται πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και του αναλογούντος ΦΠΑ απευθείας στην αντλία.

Η νέα ψηφιακή διαδικασία αντικαθιστά το υφιστάμενο σύστημα επιστροφής του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου και απλοποιεί σημαντικά τη διαδικασία για τους αγρότες, με τη χορήγηση της απαλλαγής του ΕΦΚ και του αναλογούντος ΦΠΑ απευθείας στην αντλία.

Τα πρατήρια υγρών καυσίμων δημόσιας χρήσης, προκειμένου να διαθέτουν πετρέλαιο κινητήρων στους δικαιούχους αγρότες με απαλλαγή από τον ΕΦΚ και τον αναλογούντα ΦΠΑ από 1/11/2026 και εφεξής, υποχρεούνται να εγγραφούν στην εφαρμογή, η οποία θα είναι διαθέσιμη στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) από 22/10/2026 και σε λίγες ημέρες και μέσω εφαρμογής για κινητές συσκευές και τάμπλετ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση της εφαρμογής είναι τα πρατήρια καυσίμων να έχουν επικαιροποιήσει τα στοιχεία τους στο Μητρώο Πρατηρίων Δημόσιας Χρήσης της ΑΑΔΕ. Για τον λόγο αυτό, η ΑΑΔΕ απέστειλε την προηγούμενη εβδομάδα ενημερωτικό μήνυμα στα περίπου 450 πρατήρια που εμφάνιζαν ελλείψεις στο Μητρώο, με σχεδόν το 50% εξ αυτών να έχει ήδη προχωρήσει στις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες.

Ταυτόχρονα, η επιστροφή του ΕΦΚ στα πρατήρια καυσίμων πραγματοποιείται αυτοματοποιημένα, τουλάχιστον κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, κατόπιν επαλήθευσης των παραστατικών πώλησης μέσω των πληροφοριακών συστημάτων της ΑΑΔΕ (myDATA ή eSend), χωρίς να απαιτείται καμία πρόσθετη ενέργεια από τον πρατηριούχο.

Τέλος, σημειώνεται ότι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης της ΑΑΔΕ, έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση και καταθέτει προς ψήφιση διάταξη με την οποία προβλέπεται:

η επιστροφή στον πρατηριούχο, εκτός του ΕΦΚ και του ΦΠΑ που αναλογεί επί του ποσού του ΕΦΚ.

το ασυμψήφιστο /ακατάσχετο της επιστροφής τόσο του ΕΦΚ όσο και του αναλογούντος ΦΠΑ επί του ΕΦΚ.

Πληροφορίες για την εφαρμογή

Οι λειτουργικότητες της εφαρμογής σε περιβάλλοντα web και mobile θα παρουσιαστούν στο κοινό την Πέμπτη 22/10/2026 από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κυριάκο Πιερρακάκη, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μαργαρίτη Σχοινά, και τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κ. Γιώργο Πιτσιλή.

Για τη διευκόλυνση των επαγγελματιών, προκειμένου να ενσωματωθούν οι λειτουργίες της εφαρμογής στα εμπορικά προγράμματα (ERP) των πρατηρίων καυσίμων, έχει διατεθεί το δοκιμαστικό περιβάλλον διαλειτουργικότητας (API) για προγραμματιστές στην ψηφιακή πύλη myAADE, στη διαδρομή: Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > myDiesel