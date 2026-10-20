ΧΑ: Οι αγοραστές επέστρεψαν στο φίνις – Κλείσιμο στις 2.610 μονάδες παρά τις πιέσεις

Με εναλλαγές προσήμων και έντονη μεταβλητότητα κινήθηκε την Τρίτη (20/10) το Χρηματιστήριο Αθηνών, καταφέρνοντας τελικά να διατηρηθεί πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.600 μονάδων. Οι πωλητές διατήρησαν το προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης, ωστόσο η εικόνα βελτιώθηκε στις δημοπρασίες κλεισίματος, οδηγώντας τον Γενικό Δείκτη σε θετικό έδαφος.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 6,88 μονάδες ή 0,26% και έκλεισε στις 2.610,22 μονάδες, κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.611,64 μονάδων. Ενδοσυνεδριακά υποχώρησε έως τις 2.578,55 μονάδες.

Παρά τη σημερινή αντίδραση, το Χρηματιστήριο εξακολουθεί να καταγράφει απώλειες 4,68% από την αρχή του Οκτωβρίου, ενώ η συνολική απόδοση από τις αρχές του 2026 διαμορφώνεται σε +23,08%.

Τραπεζικές πιέσεις και αντίβαρα στο ταμπλό

Στο επίκεντρο των συναλλαγών βρέθηκαν αρχικά οι τραπεζικές μετοχές, οι οποίες δέχθηκαν πιέσεις και σε ορισμένες περιπτώσεις κατέγραφαν απώλειες άνω του 1%. Στη συνέχεια, ωστόσο, μέρος των πιέσεων απορροφήθηκε, συμβάλλοντας στη βελτίωση της συνολικής εικόνας της αγοράς.

Σημαντικό στήριγμα αποτέλεσε η Coca-Cola HBC, η οποία κινήθηκε ανοδικά, ενώ ισχυρά κέρδη κατέγραψαν επίσης η Aktor και η Lamda Development. Θετική πορεία συνέχισε και η Intracom Holdings, με τη μετοχή να εδραιώνεται πάνω από το επίπεδο των 3 ευρώ, εν μέσω αγορών μετοχών από τον επικεφαλής του ομίλου, Σωκράτη Κόκκαλη.

Η πορεία των μεγάλων διεθνών χρηματιστηριακών δεικτών εξακολουθεί να αποτελεί βασικό παράγοντα διαμόρφωσης του κλίματος και των τάσεων στην ελληνική αγορά, σε ένα περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας.

Το νέο business plan της Fourlis

Στο εταιρικό μέτωπο, η Fourlis παρουσίασε σήμερα, στο πλαίσιο της Ημέρας Επενδυτών (Investor Day), το νέο τριετές επιχειρηματικό της σχέδιο.

Ο όμιλος θέτει ως στόχο την αύξηση των πωλήσεων έως τα 800 εκατ. ευρώ, τον υπερδιπλασιασμό των λειτουργικών κερδών και την επέκταση του δικτύου του στα 210 φυσικά και ψηφιακά καταστήματα έως το 2029, από 166 στο τέλος του 2025.

Το επενδυτικό πρόγραμμα προβλέπει συνολικές επενδύσεις ύψους 117 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2026-2029, με έμφαση στην ανάπτυξη των δικτύων IKEA και Foot Locker.

Πρεμιέρα για την Capital Maritime Finance

Την πρώτη της ημέρα διαπραγμάτευσης στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών πραγματοποίησε η Capital Maritime Finance, με χρηματιστηριακό κωδικό «CMFC» και τιμή εκκίνησης τα 7,5 ευρώ ανά μετοχή.

Συνολικά εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση 140 εκατ. μετοχές, ενώ για τις τρεις πρώτες συνεδριάσεις προβλέπεται διευρυμένο ημερήσιο όριο διακύμανσης της τιμής, στο ±60%.

Η εταιρεία άντλησε ακαθάριστα έσοδα 300 εκατ. ευρώ μέσω της έκδοσης 40 εκατ. νέων μετοχών. Η συνολική ζήτηση έφτασε περίπου τα 1,1 δισ. ευρώ, με την προσφορά να υπερκαλύπτεται κατά περίπου 3,7 φορές. Με βάση την τιμή εισαγωγής, η χρηματιστηριακή αξία της Capital Maritime Finance ανέρχεται σε 1,05 δισ. ευρώ.

Χωρίς το προσωρινό μέρισμα η Allwyn

Τέλος, από την Τετάρτη (21/10) οι μετοχές της Allwyn θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στο προσωρινό μέρισμα των 0,20 ευρώ ανά μετοχή. Η μερισματική απόδοση του συγκεκριμένου ποσού αντιστοιχεί σε περίπου 1,6%.