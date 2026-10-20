Capital Maritime Finance: Ιστορική χρηματιστηριακή πρεμιέρα με επενδύσεις $1,8 δισ. και στόλο 36 πλοίων

Ένα νέο κεφάλαιο στη σχέση της ελληνικής ναυτιλίας με την εγχώρια κεφαλαιαγορά σηματοδοτεί η εισαγωγή της Capital Maritime Finance Corp. στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens, με την εταιρεία συμφερόντων του Ευάγγελου Μαρινάκη να αντλεί €300 εκατ. μέσω δημόσιας προσφοράς και να εισέρχεται στο χρηματιστηριακό ταμπλό με αρχική αποτίμηση €1,05 δισ.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (20/10), σε μια εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία για τον ναυτιλιακό και χρηματοοικονομικό κλάδο, καθώς πρόκειται για την πρώτη αποκλειστική εισαγωγή ναυτιλιακής εταιρείας στο ελληνικό Χρηματιστήριο.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον αποτυπώθηκε στη δημόσια προσφορά, η οποία συγκέντρωσε συνολική ζήτηση €1,0856 δισ., υπερκαλύπτοντας κατά 4,34 φορές τον αρχικό στόχο άντλησης €250 εκατ. Η ισχυρή ανταπόκριση επέτρεψε στην εταιρεία να αυξήσει τα αντληθέντα κεφάλαια στα €300 εκατ., ποσό υψηλότερο κατά 20% από τον αρχικό σχεδιασμό.

Την έναρξη της συνεδρίασης σηματοδότησε το καθιερωμένο χτύπημα του κουδουνιού από την Ειρήνη Μαρινάκη, παρουσία εκπροσώπων της εταιρείας, της Euronext Athens και της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

Κοσκολέτος: Στρατηγικό ορόσημο για τη ναυτιλία και την κεφαλαιαγορά

Τη σημασία της εισαγωγής για την εταιρεία και την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά υπογράμμισε ο Νίκος Κοσκολέτος, επιτελικός διευθυντής Χρηματοοικονομικών και Σχέσεων με Εκδότριες της Euronext Athens.

Καλωσορίζοντας τη διοίκηση και τους συνεργάτες της Capital Maritime Finance, χαρακτήρισε την εισαγωγή σημαντικό ορόσημο, επισημαίνοντας ότι επιβεβαιώνει τη δυνατότητα του ελληνικού Χρηματιστηρίου να προσελκύει επιχειρήσεις με διεθνή δραστηριότητα και ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές.

Όπως ανέφερε, η αυξημένη ζήτηση από τους επενδυτές επέτρεψε στην εταιρεία να ενισχύσει το ύψος της έκδοσης, ενώ η συγκεκριμένη συναλλαγή έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία για την Euronext Athens.

Ο κ. Κοσκολέτος έδωσε έμφαση στον ρόλο της ναυτιλίας, ενός κλάδου με μακρά παράδοση, παγκόσμια εμβέλεια και διαρκείς ανάγκες χρηματοδότησης. Στο πλαίσιο αυτό, ανέδειξε ως βασική επιδίωξη του Χρηματιστηρίου τη δημιουργία περισσότερων δυνατοτήτων άντλησης κεφαλαίων για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, αλλά και τη διεύρυνση των επιλογών που έχουν στη διάθεσή τους οι επενδυτές.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις ευκαιρίες που δημιουργεί η ένταξη της ελληνικής αγοράς στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα της Euronext, ενισχύοντας τη διασύνδεσή της με τις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές.

Ο ίδιος συνεχάρη τη διοίκηση και τους επενδυτές για το αποτέλεσμα της δημόσιας προσφοράς, ευχόμενος «ούριους ανέμους» στη νέα πορεία της εταιρείας.

Καλογήρατος: «Η πραγματική δουλειά αρχίζει τώρα»

Στη σημασία της εισαγωγής για την Capital Maritime Finance, αλλά και για την παρουσία της ναυτιλίας στο ελληνικό Χρηματιστήριο, στάθηκε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, Γεράσιμος Καλογήρατος.

Όπως ανέφερε, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την εταιρεία το γεγονός ότι εισάγεται αποκλειστικά στην ελληνική αγορά, ενώ ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στην ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμμετοχή Ελλήνων και ξένων επενδυτών, η οποία αποτυπώνει τη διεθνή διάσταση της συναλλαγής και το ενδιαφέρον που συγκέντρωσε η έκδοση.

Το μήνυμα για την επόμενη ημέρα ήταν σαφές: «Η πραγματική δουλειά αρχίζει τώρα».

Με την ολοκλήρωση της εισαγωγής, το βάρος μεταφέρεται πλέον στην υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδιασμού, στην εκτέλεση του επενδυτικού προγράμματος και στην αξιοποίηση των κεφαλαίων που συγκεντρώθηκαν από την αγορά.

Λαζαράκου: Το στοίχημα της προσέλκυσης και άλλων ναυτιλιακών

Ως σταθμό για την Euronext Athens και την ελληνική κεφαλαιαγορά χαρακτήρισε την εισαγωγή η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου.

Όπως επισήμανε, η παρουσία μιας ναυτιλιακής εταιρείας που επιλέγει αποκλειστικά την ελληνική αγορά συνδέει πιο άμεσα το Χρηματιστήριο με έναν από τους πλέον ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Η ίδια αναφέρθηκε στη δυνατότητα δημιουργίας ενός ευρύτερου χρηματοδοτικού οικοσυστήματος, το οποίο θα προσφέρει νέες ευκαιρίες στις επιχειρήσεις και θα διευρύνει τις επενδυτικές επιλογές.

Υπενθύμισε, παράλληλα, ότι ο όμιλος Capital έχει ήδη αξιοποιήσει την ελληνική κεφαλαιαγορά για την άντληση κεφαλαίων, υπογραμμίζοντας ότι η ανάπτυξη εναλλακτικών χρηματοδοτικών διαύλων μπορεί να ενισχύσει την αγορά, υπό την προϋπόθεση της διαφάνειας και της προστασίας των επενδυτών.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εξέφρασε, τέλος, την ευχή η εισαγωγή να αποτελέσει την αρχή μιας επιτυχημένης πορείας και να λειτουργήσει ως παράδειγμα για την προσέλκυση περισσότερων ναυτιλιακών εταιρειών στο ελληνικό Χρηματιστήριο.

Επενδυτικό πρόγραμμα $1,8 δισ. και στόλος 36 πλοίων

Πέρα από τη χρηματιστηριακή διάσταση της εισαγωγής, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα επιχειρησιακά μεγέθη και ο επενδυτικός σχεδιασμός της Capital Maritime Finance.

Η εταιρεία διαθέτει σήμερα 13 πλοία σε λειτουργία, ενώ 23 ακόμη βρίσκονται υπό ναυπήγηση. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος παραλαβών, ο στόλος της αναμένεται να αριθμεί συνολικά 36 πλοία.

Το εναπομένον επενδυτικό πρόγραμμα έως το 2028 υπολογίζεται σε περίπου $1,8 δισ., αποτυπώνοντας τις σημαντικές κεφαλαιακές ανάγκες που συνδέονται με την ανάπτυξη του στόλου.

Την ίδια στιγμή, τα συμβασιοποιημένα μελλοντικά έσοδα από ναυλώσεις ανέρχονται σε $3,9 δισ., παρέχοντας ορατότητα ως προς τα έσοδα που προβλέπονται από τις υφιστάμενες συμβάσεις.

Σε επίπεδο διανομής κερδών, η εταιρεία έχει παρουσιάσει μερισματική πολιτική που προβλέπει τη διάθεση του 60% έως 70% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών της, με στόχο την καταβολή τριμηνιαίων μερισμάτων.

Τα στοιχεία της εισαγωγής

Η τιμή διάθεσης καθορίστηκε στα €7,50 ανά μετοχή, ενώ συνολικά 140 εκατ. μετοχές εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens, με χρηματιστηριακό κωδικό CMFC.

Η δημόσια προσφορά συγκέντρωσε €300 εκατ., με τη συνολική ζήτηση να διαμορφώνεται σε €1,0856 δισ. και την υπερκάλυψη να φθάνει τις 4,34 φορές σε σχέση με τον αρχικό στόχο των €250 εκατ.

Η πρώτη συνεδρίαση αποτέλεσε το αρχικό σημείο αναφοράς για την πορεία της μετοχής στη δευτερογενή αγορά, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στη διαμόρφωση της χρηματιστηριακής της εικόνας και στην υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων της εταιρείας.

Στα €7,50 η μετοχή λίγο πριν από το κλείσιμο

Στα €7,50 παρέμενε η μετοχή της Capital Maritime Finance λίγο πριν από την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία.

Ο όγκος συναλλαγών ανερχόταν σε 1.230.899 μετοχές, ενώ η αξία των συναλλαγών διαμορφωνόταν σε €9.236.915.