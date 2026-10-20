Fourlis: Στοίχημα για τζίρο 800 εκατ. ευρώ και λειτουργικά κέρδη έως 45 εκατ. ευρώ το 2029

Σε τροχιά επιτάχυνσης της ανάπτυξής του εισέρχεται ο όμιλος Fourlis, θέτοντας ως στόχο την προσέγγιση των 800 εκατ. ευρώ σε πωλήσεις έως το 2029 και την ουσιαστική ενίσχυση της λειτουργικής του κερδοφορίας. Το νέο επιχειρηματικό σχέδιο, που παρουσιάστηκε νωρίτερα την Τρίτη (20/10) στο πρώτο Investor Day του ομίλου, προβλέπει παράλληλα διεύρυνση του δικτύου καταστημάτων, επενδύσεις 117 εκατ. ευρώ και σημαντική αποκλιμάκωση του καθαρού δανεισμού.

Το ζητούμενο για τη διοίκηση, όπως αναφέρθηκε, δεν είναι μόνο η αύξηση του κύκλου εργασιών, αλλά κυρίως η μετατροπή της ανάπτυξης σε υψηλότερα κέρδη και ισχυρότερη παραγωγή ταμειακών ροών. Μετά την αναδιοργάνωση των τελευταίων ετών, η Fourlis επιδιώκει να αξιοποιήσει τις συνέργειες από το νέο λειτουργικό μοντέλο, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την επέκταση των βασικών εμπορικών σημάτων της.

Το σχέδιο προβλέπει αύξηση των πωλήσεων στα 785-800 εκατ. ευρώ το 2029, από 645 εκατ. ευρώ το 2026, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 6,5%-7,5%. Σε επίπεδο λειτουργικών κερδών, ο στόχος είναι η άνοδος του EBIT στα 40-45 εκατ. ευρώ από 15-17 εκατ. ευρώ φέτος, εξέλιξη που προϋποθέτει σημαντική βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας.

«Αυτό που θέλουμε να σας παρουσιάσουμε σήμερα είναι ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζουμε να αυξήσουμε την αξία και την κερδοφορία του ομίλου», ανέφερε ο πρόεδρος της Fourlis, Βασίλης Φουρλής. Όπως σημείωσε, το νέο λειτουργικό μοντέλο συνιστά ευρύτερη αλλαγή στη φιλοσοφία και στην οργανωτική κουλτούρα της επιχείρησης, με στόχο τη δημιουργία μεγαλύτερης αξίας για τον πελάτη και υψηλότερης κερδοφορίας.

Ανάπτυξη με αιχμή IKEA και Foot Locker

Δύο, πάντως, είναι οι βασικοί πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίζεται το επιχειρηματικό σχέδιο: η ενίσχυση των υφιστάμενων δραστηριοτήτων και η διεύρυνση του δικτύου καταστημάτων.

Η ανάπτυξη των σημερινών δραστηριοτήτων εκτιμάται ότι θα προσθέσει 85-95 εκατ. ευρώ στις ετήσιες πωλήσεις έως το 2029. Από αυτή την αύξηση, το 73% αναμένεται να προέλθει από την IKEA και το υπόλοιπο 27% από τον κλάδο αθλητικών ειδών.

Επιπλέον, η επέκταση του δικτύου εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει 70-75 εκατ. ευρώ στον κύκλο εργασιών. Στο τέλος του 2029, το δίκτυο της Fourlis προβλέπεται να αριθμεί 210 φυσικά και ψηφιακά καταστήματα, έναντι 166 στο τέλος του 2025. Παράλληλα, προβλέπεται αναδιάρθρωση επιλεγμένων σημείων, κυρίως στη Ρουμανία, με εκτιμώμενη αρνητική επίδραση περίπου 11 εκατ. ευρώ στις πωλήσεις.

Η συμβολή των νέων καταστημάτων στον συνολικό κύκλο εργασιών αναμένεται να αυξηθεί από 7% το 2026 σε 15% το 2029, καταδεικνύοντας τη σταδιακά μεγαλύτερη σημασία που αποκτά η επέκταση του δικτύου για το μοντέλο ανάπτυξης του ομίλου.

Στον τομέα των αθλητικών ειδών, η Foot Locker αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης. Η αλυσίδα δραστηριοποιείται ήδη στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, ενώ η είσοδός της στην Κύπρο βρίσκεται κοντά, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Fourlis, Γιάννη Βασιλάκο. Το σχέδιο προβλέπει, επίσης, επέκταση σε τέσσερις επιπλέον χώρες.

Ωστόσο, η εξασφάλιση κατάλληλων εμπορικών χώρων σε προνομιακές τοποθεσίες και με ανταγωνιστικά μισθώματα παραμένει ένας από τους βασικούς περιορισμούς για την ταχύτερη ανάπτυξη του δικτύου.

Στην IKEA, οι προοπτικές διεύρυνσης της παρουσίας της αλυσίδας συνδέονται και με ένα πιο ευέλικτο μοντέλο καταστημάτων. Τα μικρότερα σημεία, επιφάνειας περίπου 2.000-3.000 τ.μ., όπως εκείνο της Ρόδου, επιτρέπουν την είσοδο σε πόλεις της περιφέρειας όπου η λειτουργία μεγάλων καταστημάτων δεν ήταν οικονομικά βιώσιμη.

Η αλλαγή αυτή διευρύνει τη γεωγραφική κάλυψη της IKEA και δημιουργεί περιθώρια ανάκτησης μεριδίων αγοράς σε περιοχές όπου η περιορισμένη παρουσία της είχε ευνοήσει τον ανταγωνισμό.

Το 2027 ως έτος ανάκαμψης της κερδοφορίας

Η διοίκηση χαρακτηρίζει το 2026 μεταβατική χρονιά, με το 2027 να αποτελεί το πρώτο ουσιαστικό ορόσημο ανάκαμψης και το 2028 να σηματοδοτεί την εντονότερη επίδραση των παρεμβάσεων στην παραγωγικότητα και στα περιθώρια κέρδους.

Για το 2027, οι στόχοι τοποθετούν τις πωλήσεις στα 680-690 εκατ. ευρώ και το EBIT στα 30-32 εκατ. ευρώ. Το 2028, ο κύκλος εργασιών προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 735-750 εκατ. ευρώ, με λειτουργικά κέρδη 33-37 εκατ. ευρώ.

Η φετινή κερδοφορία επιβαρύνεται από έκτακτες δαπάνες αναδιάρθρωσης που προσεγγίζουν τα 11 εκατ. ευρώ, αλλά και από αυξημένα λειτουργικά έξοδα που σχετίζονται με την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων. Παρ' όλα αυτά, η διοίκηση εκτιμά ότι οι παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη θα αρχίσουν να αποδίδουν πιο ουσιαστικά από την επόμενη χρονιά.

Όπως ανέφερε ο κ. Βασιλάκος, έχουν ήδη εξασφαλιστεί επαναλαμβανόμενα οφέλη περίπου 9,3 εκατ. ευρώ για το 2027. Από αυτά, περίπου 5 εκατ. ευρώ συνδέονται με την κεντρικοποίηση λειτουργιών και την εφαρμογή του νέου οργανωτικού μοντέλου.

Σημαντικό μέρος της προσπάθειας αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ο οποίος περιλαμβάνει την ενοποίηση πληροφοριακών συστημάτων, την κοινή διαχείριση λειτουργιών και την αναδιοργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας. «Αλλάζουμε τον κινητήρα του αεροπλάνου ενώ πετάμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο διευθύνων σύμβουλος, περιγράφοντας την πολυπλοκότητα των αλλαγών που υλοποιούνται χωρίς να διακόπτεται η καθημερινή λειτουργία του ομίλου.

Πρόσθετη συνεισφορά αναμένεται από το κέντρο διανομής της IKEA στον Ασπρόπυργο, επιφάνειας 50.000 τ.μ., το οποίο λειτουργεί η Fourlis για λογαριασμό της Inter IKEA. Η δραστηριότητα αυτή εκτιμάται ότι θα αποφέρει ετήσια έσοδα κοντά στα 10 εκατ. ευρώ το 2029, ενώ από το 2028 προβλέπονται πρόσθετες συνέργειες στο μεταφορικό κόστος άνω των 2 εκατ. ευρώ ετησίως. Η ένταξη του Ισραήλ στο δίκτυο εξυπηρέτησης έχει προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο του 2027.

Επικέντρωση στο λιανεμπόριο και απλούστευση της δομής

Η αναπτυξιακή στρατηγική συνοδεύεται από αναδιάταξη του χαρτοφυλακίου του ομίλου, με στόχο την ενίσχυση της εστίασης στις βασικές δραστηριότητες λιανεμπορίου.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται η αποενοποίηση της Trade Estates, η πώληση της συμμετοχής στο Sofia South Ring Mall στη Βουλγαρία και η νέα εταιρική δομή της δραστηριότητας Holland & Barrett, μέσω της οποίας η Fourlis διατηρεί ποσοστό 15% στο νέο σχήμα.

Σύμφωνα με τον κ. Βασιλάκο, η συγκεκριμένη κατεύθυνση αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη κατανομή κεφαλαίων και διοικητικών πόρων, με προτεραιότητα στις δραστηριότητες που προσφέρουν μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης και βελτίωσης της αποδοτικότητας.

Επενδύσεις 117 εκατ. ευρώ και αποκλιμάκωση του δανεισμού

Το επενδυτικό πρόγραμμα της περιόδου 2026-2029 ανέρχεται σε 117 εκατ. ευρώ, με τις ετήσιες δαπάνες να διατηρούνται κοντά στα 30 εκατ. ευρώ την περίοδο 2027-2029, έναντι 27 εκατ. ευρώ το 2026.

Περίπου το 45% των συνολικών επενδύσεων προορίζεται για την ανάπτυξη του δικτύου και το 32% για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Οι πρώτες σημαντικές συνέργειες από τις τεχνολογικές και οργανωτικές παρεμβάσεις αναμένονται από το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Στο επενδυτικό πλάνο του 2029 περιλαμβάνονται, επίσης, περίπου 9 εκατ. ευρώ για την επέκταση του δικτύου στο Ελληνικό, με την έναρξη λειτουργίας να προβλέπεται για το 2030.

Την ίδια στιγμή, η Fourlis επιδιώκει να περιορίσει αισθητά τις χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις. Ο καθαρός δανεισμός προβλέπεται να υποχωρήσει από 93 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025 σε 45-50 εκατ. ευρώ το 2029, ενώ ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς προσαρμοσμένο EBITDA εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στις 1-1,2 φορές.

Από την πλευρά της, μιλώντας στο Investors Day, η οικονομική διευθύντρια του ομίλου, Τέσσυ Λάτσου, υπογράμμισε ότι επιδίωξη δεν είναι απλώς η διεύρυνση του μεγέθους της Fourlis, αλλά η διαμόρφωση μιας επιχείρησης με υψηλότερη κερδοφορία και ισχυρότερη χρηματοοικονομική θέση.

Στο πλαίσιο αυτό, οι συνολικές ελεύθερες ταμειακές ροές αναμένεται να ανέλθουν σε 20-25 εκατ. ευρώ το 2029. Ιδιαίτερη σημασία έχει η προβλεπόμενη μεταστροφή των ταμειακών ροών της λιανικής δραστηριότητας από αρνητικές κατά 15-17 εκατ. ευρώ το 2026 σε θετικές κατά 12,4-17,4 εκατ. ευρώ το 2029.

Στο μεταξύ, το 2026, οι συνολικές ελεύθερες ταμειακές ροές, οι οποίες προβλέπονται στα 38-40 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνουν έκτακτη καθαρή εισροή 47,4 εκατ. ευρώ από συγγενείς εταιρείες και, ως εκ τούτου, δεν αποτελούν αντιπροσωπευτική βάση για την αξιολόγηση της επαναλαμβανόμενης ταμειακής παραγωγής.

Η κατανομή των κεφαλαίων, όπως, αναφέρθηκε, θα δώσει προτεραιότητα στη μείωση του δανεισμού και στη χρηματοδότηση επενδύσεων με συγκεκριμένα κριτήρια απόδοσης. Εφόσον προκύπτουν πλεονάζοντα κεφάλαια, η διοίκηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής τους στους μετόχους, είτε μέσω μερισμάτων είτε μέσω επαναγοράς ιδίων μετοχών.

Αύξηση πωλήσεων το 2026 παρά τις πιέσεις στη Ρουμανία

Θετική, πάντως, παραμένει η εικόνα των πωλήσεων του ομίλου κατά τη διάρκεια του 2026, παρά τις δυσκολίες που καταγράφονται στη ρουμανική αγορά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Βασιλάκος, έως τις 19 Οκτωβρίου οι πωλήσεις της Fourlis ενισχύονταν κατά περίπου 7%. Η IKEA κατέγραφε αύξηση 3%, ενώ ο κλάδος αθλητικών ειδών εμφάνιζε σαφώς ισχυρότερη δυναμική, με άνοδο 13%.

Η διοίκηση διατηρεί τον στόχο για συνολικές πωλήσεις 645 εκατ. ευρώ το 2026, προσδοκώντας ενίσχυση των εμπορικών επιδόσεων κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους. Το EBIT εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί μεταξύ 15 και 17 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η πώληση της συμμετοχής στο Sofia South Ring Mall στην Trade Estates αναμένεται να ενισχύσει τη ρευστότητα κατά περίπου 49 εκατ. ευρώ και να δημιουργήσει έκτακτο κέρδος 8,5 εκατ. ευρώ. Με βάση τις προβλέψεις της διοίκησης, τα συνολικά κέρδη προ φόρων για το 2026 αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 18 και 20 εκατ. ευρώ.