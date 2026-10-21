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Χρηματιστήριο: Οι αντιστάσεις και οι καταλύτες της αγοράς - Στόχος το 2Χ2
Σχόλια Αγοράς
11:37 - 21 Οκτ 2026

Χρηματιστήριο: Οι αντιστάσεις και οι καταλύτες της αγοράς - Στόχος το 2Χ2

Reporter.gr Newsroom

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Με τις τραπεζικές μετοχές να αναλαμβάνουν τον ρόλο του βασικού μοχλού ανόδου, το Χρηματιστήριο Αθηνών ολοκλήρωσε τη χθεσινή συνεδρίαση με ήπια κέρδη, χωρίς ωστόσο να καταγραφεί αντίστοιχη ενίσχυση του αγοραστικού ενδιαφέροντος στο σύνολο της αγοράς. Παρά την αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα, η επιλεκτικότητα των επενδυτών παραμένει έντονη, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται σε συγκεκριμένους τίτλους και κλάδους.

Σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, το ζητούμενο για τη σημερινή συνεδρίαση είναι εάν η θετική αντίδραση θα αποκτήσει ευρύτερη βάση, με περισσότερες μετοχές να συμμετέχουν στην κίνηση, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για πιο σταθερή ανοδική δυναμική.

Στο άνοιγμα της Τετάρτης (21/10) ο ΓΔ δείχνει διάθεση να συνεχίσει ανοδικά για το 2 στα 2.

Τα τεχνικά επίπεδα που θα κρίνουν τη συνέχεια

Σε τεχνικό επίπεδο, ο Γενικός Δείκτης καλείται να διατηρηθεί πάνω από τη ζώνη στήριξης των 2.580–2.590 μονάδων, με την επόμενη σημαντική περιοχή άμυνας να εντοπίζεται στις 2.550–2.560 μονάδες. Στην ανοδική πλευρά, η περιοχή των 2.640–2.650 μονάδων αποτελεί την πρώτη ουσιαστική δοκιμασία, καθώς βρίσκεται κοντά και στον κινητό μέσο όρο των 60 ημερών, στις 2.643,91 μονάδες.

Για τον FTSE 25, η βασική στήριξη εντοπίζεται στις 6.590–6.600 μονάδες, ενώ η αντίσταση διαμορφώνεται στην περιοχή των 6.760–6.770 μονάδων.

Στον τραπεζικό δείκτη, η διατήρηση των 3.000 μονάδων θεωρείται κρίσιμη για τη συνέχιση της θετικής αντίδρασης. Επόμενες αντιστάσεις βρίσκονται στις 3.090 και τις 3.118 μονάδες, με τη συμπεριφορά του κλάδου να παραμένει καθοριστική για την κατεύθυνση της συνολικής αγοράς.

Τράπεζες: Πειραιώς και Alpha Bank στην πρώτη γραμμή

Οι τραπεζικές μετοχές έδωσαν τον τόνο στη χθεσινή συνεδρίαση, με την Πειραιώς να καταγράφει τα ισχυρότερα κέρδη μεταξύ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, ενισχυμένη κατά 1,98%, στα 9,89 ευρώ. Ακολούθησε η Alpha Bank, με άνοδο 1,52%, στα 4,332 ευρώ.

Η Εθνική Τράπεζα έκλεισε στα 16,285 ευρώ, με κέρδη 0,65%, ενώ η Eurobank ενισχύθηκε κατά 0,47%, στα 4,46 ευρώ.

Παρά τη θετική εικόνα, και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται κάτω από τους κινητούς μέσους όρους των 60 ημερών, στοιχείο που διατηρεί επιφυλάξεις ως προς την τεχνική αποκατάσταση της ανοδικής τάσης.

Για την Alpha Bank, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη ζώνη των 4,35–4,40 ευρώ, ενώ για την Πειραιώς κρίσιμη είναι η υπέρβαση της περιοχής των 10,00–10,18 ευρώ. Η συμπεριφορά των δύο μετοχών στα συγκεκριμένα επίπεδα θα αποτελέσει σημαντική ένδειξη για το κατά πόσο η τραπεζική αντίδραση μπορεί να αποκτήσει συνέχεια.

Capital Maritime Finance: Η πρώτη εικόνα μετά την εισαγωγή

Το ενδιαφέρον της αγοράς στράφηκε και στην Capital Maritime Finance, η οποία πραγματοποίησε την πρώτη συνεδρίασή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η μετοχή έκλεισε στα 7,52 ευρώ, με άνοδο 0,27% σε σχέση με την τιμή εισαγωγής των 7,50 ευρώ. Οι συναλλαγές διαμορφώθηκαν σε περίπου 1,84 εκατ. μετοχές.

Η πρώτη συνεδρίαση έδωσε μια αρχική εικόνα της υποδοχής του τίτλου από την αγορά, ωστόσο οι επόμενες συνεδριάσεις αναμένεται να προσφέρουν σαφέστερα στοιχεία για τη ζήτηση και τη διαμόρφωση της τιμής μετά την εισαγωγή.

Fourlis, Allwyn και τραπεζικά αποτελέσματα στο επίκεντρο

Στο επιχειρηματικό μέτωπο, η Fourlis παρουσίασε το σχέδιό της έως το 2029, θέτοντας ως στόχο πωλήσεις μεταξύ 785 και 800 εκατ. ευρώ και λειτουργικά κέρδη EBIT από 40 έως 45 εκατ. ευρώ. Οι στόχοι αυτοί αποτελούν βασικό σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση των μελλοντικών επιδόσεων του ομίλου.

Παράλληλα, σήμερα αποκόπτεται το δικαίωμα στην ενδιάμεση διανομή της Allwyn, ύψους 0,20 ευρώ ανά μετοχή. Ως ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων έχει οριστεί η 22α Οκτωβρίου, ενώ η πληρωμή προβλέπεται για τις 12 Νοεμβρίου. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα επιλογής μετοχών αντί της καταβολής μετρητών.

Στο επίκεντρο της επενδυτικής προσοχής βρίσκονται και οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων εννεαμήνου των συστημικών τραπεζών. Η Eurobank αναμένεται να ανακοινώσει αποτελέσματα στις 29 Οκτωβρίου, ενώ ακολουθούν η Alpha Bank και η Πειραιώς στις 30 Οκτωβρίου και η Εθνική Τράπεζα στις 5 Νοεμβρίου.

Τα αποτελέσματα θα προσφέρουν νεότερα στοιχεία για την πορεία των εργασιών, την κερδοφορία και τις προοπτικές του κλάδου, σε μια περίοδο κατά την οποία οι τραπεζικές μετοχές εξακολουθούν να επηρεάζουν δυσανάλογα τη συνολική εικόνα του Χρηματιστηρίου.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/10/2026 - 11:41
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