Προσωπική επίθεση Λαζαρίδη στη Γιαννακοπούλου που βούρκωσε on air (video) - Έντονη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ

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Μετωπική σύγκρουση του Μακάριου Λαζαρίδη με τη Νάντια Γιαννακοπούλου σημειώθηκε στο πλατό του ΑΝΤ1 το πρωί της Τετάρτης (21/10). Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για χυδαία προσωπική επίθεση που δέχθηκε η βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ, η οποία δάκρυσε on air.

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, αρχικά κατηγόρησε τη Νάντια Γιαννακοπούλου ως υπονομεύτρια του Νίκου Ανδρουλάκη και υποστήριξε ότι... τον περιμένει στη γωνία το βράδυ των εκλογών.

Η κα. Γιαννακοπούλου τον διέψευσε και του επιτέθηκε, με τον κ. Λαζαρίδη να συνεχίζει σε έντονο ύφος. Υποστήριξε μάλιστα πως η Νάντια Γιαννακοπούλου «χάρηκε με τις αποκαλύψεις στην εξεταστική στη Βουλή για τον κουμπάρο του Ανδρουλάκη» που προφυλακίστηκε για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Νάντια Γιαννακοπούλου τον διέψευσε και μάλιστα βούρκωσε στο πλατό, όντας συναισθηματικά φορτισμένη.

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Ο διάλογος ολοκληρώθηκε ως εξής:

Γιαννακοπούλου: Ούτε καλημέρα δεν ανταλλάσσουμε με τον κ. Λαζαρίδη. Και βγαίνετε και λέτε τέτοια.

Λαζαρίδης: Να μάθετε να ακούτε και όταν προκαλείτε τον πολιτικό σας αντίπαλο να περιμένετε απαντήσεις. Εξέφρασα μια πολιτική εκτίμηση και με βρίσατε.

Γιαννακοπούλου: Είστε ένας πολιτικός βούρκος.

Λαζαρίδης: Μη μιλάτε εσείς που γίνατε βουλευτής επειδή ο πατέρας σας είναι βουλευτής. Θα έρθετε στο δικαστήριο να αποδείξετε αυτά που λέτε.

Γιαννακοπούλου: Διαψεύδω τις χυδαιότητες.

Λαζαρίδης: Θέλω το βίντεο για τη μήνυση και αγωγή.

Έντονη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση για το θέμα και κάλεσε τη ΝΔ να πάρει θέση για το βουλευτή της:

«Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, έδωσε και σήμερα διαπιστευτήρια τοξικού πολιτικού λόγου και ανοίκειων επιθέσεων.

Είναι πολλάκις υπότροπος. Η αξιοπιστία του κ. Λαζαρίδη είναι ανάλογη των πτυχίων του.

Αυτή τη φορά επιτέθηκε με ψεύδη εναντίον της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νάντιας Γιαννακοπούλου, προχωρώντας σε μια χυδαία προσωπική επίθεση.

Να τον χαίρεται η Νέα Δημοκρατία.

Δια της επανειλημμένης αφωνίας της, επικροτεί και αποδέχεται αυτό το πολιτικό ύφος και ήθος.

Την ευθύνη για τον βούρκο την έχει προσωπικά ο Πρωθυπουργός».