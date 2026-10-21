Προσωπική επίθεση Λαζαρίδη στη Γιαννακοπούλου που βούρκωσε on air (video) - Έντονη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, αρχικά κατηγόρησε τη Νάντια Γιαννακοπούλου ως υπονομεύτρια του Νίκου Ανδρουλάκη και υποστήριξε ότι... τον περιμένει στη γωνία το βράδυ των εκλογών.
Η κα. Γιαννακοπούλου τον διέψευσε και του επιτέθηκε, με τον κ. Λαζαρίδη να συνεχίζει σε έντονο ύφος. Υποστήριξε μάλιστα πως η Νάντια Γιαννακοπούλου «χάρηκε με τις αποκαλύψεις στην εξεταστική στη Βουλή για τον κουμπάρο του Ανδρουλάκη» που προφυλακίστηκε για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Η Νάντια Γιαννακοπούλου τον διέψευσε και μάλιστα βούρκωσε στο πλατό, όντας συναισθηματικά φορτισμένη.
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Ο διάλογος ολοκληρώθηκε ως εξής:
Γιαννακοπούλου: Ούτε καλημέρα δεν ανταλλάσσουμε με τον κ. Λαζαρίδη. Και βγαίνετε και λέτε τέτοια.
Λαζαρίδης: Να μάθετε να ακούτε και όταν προκαλείτε τον πολιτικό σας αντίπαλο να περιμένετε απαντήσεις. Εξέφρασα μια πολιτική εκτίμηση και με βρίσατε.
Γιαννακοπούλου: Είστε ένας πολιτικός βούρκος.
Λαζαρίδης: Μη μιλάτε εσείς που γίνατε βουλευτής επειδή ο πατέρας σας είναι βουλευτής. Θα έρθετε στο δικαστήριο να αποδείξετε αυτά που λέτε.
Γιαννακοπούλου: Διαψεύδω τις χυδαιότητες.
Λαζαρίδης: Θέλω το βίντεο για τη μήνυση και αγωγή.
Έντονη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ
Το ΠΑΣΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση για το θέμα και κάλεσε τη ΝΔ να πάρει θέση για το βουλευτή της:
«Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, έδωσε και σήμερα διαπιστευτήρια τοξικού πολιτικού λόγου και ανοίκειων επιθέσεων.
Είναι πολλάκις υπότροπος. Η αξιοπιστία του κ. Λαζαρίδη είναι ανάλογη των πτυχίων του.
Αυτή τη φορά επιτέθηκε με ψεύδη εναντίον της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νάντιας Γιαννακοπούλου, προχωρώντας σε μια χυδαία προσωπική επίθεση.
Να τον χαίρεται η Νέα Δημοκρατία.
Δια της επανειλημμένης αφωνίας της, επικροτεί και αποδέχεται αυτό το πολιτικό ύφος και ήθος.
Την ευθύνη για τον βούρκο την έχει προσωπικά ο Πρωθυπουργός».