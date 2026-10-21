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Χρηματιστήριο: Ράλι +1,28% και υπέρβαση των 2.640 μονάδων με τραπεζικά καύσιμα
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17:45 - 21 Οκτ 2026

Χρηματιστήριο: Ράλι +1,28% και υπέρβαση των 2.640 μονάδων με τραπεζικά καύσιμα

Reporter.gr Newsroom

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Το 2X2 κατάφερε το Χρηματιστήριο Αθηνών σήμερα Τετάρτη (21/10), καθώς ολοκληρώνοντας μία συνεδρίαση με αυξημένη μεταβλητότητα έκλεισε με κέρδη άνω του 1% υπερβαίνοντας τις 2.640 μονάδες, με καύσιμο τις τράπεζες.  

Ειδικότερα, ο ΓΔ έκλεισε στο υψηλό της ημέρας, με άνοδο της τάξης του 1,28% αγγίζοντας τις 2.643,620 μονάδες, ενώ στο ημερήσιο χαμηλό είχε φτάσει μέχρι τις 2.607,02 μονάδων (-0,12%).

Παράλληλα, ο δείκτης μεγάλης κεφαλαιοποίησης σημείωσε κέρδη 1,42% στις 6.772,570 μονάδες, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης τερμάτισε στις 3.060,910 μονάδες με άνοδο 0,93% και ο κλαδικός τραπεζικός δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στο +2,26% και τις 3.102,330 μονάδες.

Τα ισχυρότερα κέρδη σημειώθηκαν στον τραπεζικό κλάδο, με την ΑΛΦΑ να ενισχύεται κατά 3,99% στα 4,505 ευρώ, την ΠΕΙΡ κατά 3,29% στα 10,215 ευρώ, την ΕΥΡΩ κατά 1,29% στα 4,516 ευρώ και την ΕΤΕ κατά 1,32% στα 16,5 ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν επίσης η CrediaBank, με άνοδο 4,87% και η Optima (+2,82%).

Στον FTSE ξεχώρισε η ΔΕΗ (+2,58%) και η ElvalHalcor (+3,86%), η Cenergy (+2,77%) και η μητρική των δύο πρώτων Viohalco (+1,68%), όπως επίσης και η Coca Cola (+1,5%), η Metlen (+1,33%), η Jumbo (+1,18%) και η ΕΥΔΑΠ (+2,95%).

Στον αντίποδα, στις χαμένες τα διυλιστήρια με τη Motot Oil στο -3,53% και τη Helleniq Energy στο -2,97%.

Στον FTSEM η Alter Ego κατέγραψε άνοδο 3,17%, ενώ «άλμα» της τάξης του 8,11% έκανε η Euronext Athens. Κέρδη σημείωσε και η Ideal (+1,86%), όπως και η ΕΛΛΑΚΤΩΡ (+1,99%), ενώ άνοδο 2,53% κατέγραψε ο ΟΛΠ και 2,06% η ΚΡΙ ΚΡΙ.

Ο τζίρος έφτασε τα 332 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 43,6 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 7,5 εκατ. τεμάχια αξίας 43,6 εκατ. ευρώ.

Στις διεθνείς αγορές, τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα της SpaceX για το τρίτο τρίμηνο έδωσαν ώθηση στον τεχνολογικό κλάδο, βελτιώνοντας το επενδυτικό κλίμα και ενισχύοντας τη διάθεση για ανάληψη κινδύνου. Σε αυτό το πλαίσιο, η μετοχή της εταιρείας του Μασκ «τρέχει» στη Wall Street με κέρδη έως και +8%.

Βέβαια, η ανάκαμψη δεν έχει εξαλείψει τους προβληματισμούς σχετικά με το κόστος των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να σταθμίζουν τους κινδύνους που απορρέουν από τις ιδιαίτερα υψηλές δαπάνες των εταιρειών του κλάδου.

Εν τω μεταξύ, την αβεβαιότητα εξακολουθεί να τροφοδοτεί και η αγορά ενέργειας. Το Brent καταγράφει νέα άνοδο, προσεγγίζοντας τα 110 δολάρια, γεγονός που διατηρεί τις ανησυχίες για τις συνέπειες του αυξημένου ενεργειακού κόστους στην οικονομική δραστηριότητα.

Παράλληλα, οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων εξακολουθούν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα, ενώ η πολιτική κρίση στη Γαλλία συνεχίζει να επιβαρύνει το επενδυτικό κλίμα στην Ευρώπη. Η ταυτόχρονη παρουσία αυτών των παραγόντων περιορίζει τη δυναμική της διεθνούς χρηματιστηριακής ανάκαμψης και καθιστά την πρόσφατη βελτίωση ευάλωτη, παρά την ανοδική αντίδραση των τεχνολογικών μετοχών.

Στα επιχειρηματικά νέα, η Παπουτσάνης έκανε την αρχή στον κύκλο δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το εννεάμηνο του 2026, καταγράφοντας αύξηση 8,6% στον κύκλο εργασιών, ο οποίος ανήλθε σε 63,7 εκατ. ευρώ, έναντι συγκρίσιμων πωλήσεων 58,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η Allwyn διαπραγματεύεται σήμερα χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του ενδιάμεσου μερίσματος, το οποίο ανέρχεται σε 0,20 ευρώ ανά μετοχή. Οι μέτοχοι μπορούν να επιλέξουν είτε να λάβουν το ποσό σε μετρητά είτε να το επανεπενδύσουν σε μετοχές της εταιρείας.

Για όσους επιλέξουν την απόκτηση μετοχών αντί της καταβολής μετρητών, η περίοδος υποβολής των σχετικών επιλογών θα ξεκινήσει στις 23 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 5 Νοεμβρίου. Η καταβολή του μερίσματος σε μετρητά, καθώς και η παράδοση των νέων μετοχών, έχουν προγραμματιστεί για τις 12 Νοεμβρίου.

Στο ΧΑ, το βασικό ζητούμενο παραμένει η θετική αντίδραση να αποκτήσει ευρύτερη βάση, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για πιο σταθερή ανοδική δυναμική. Υπό το ίδιο πρίσμα, στο «στόχαστρο» παραμένουν οι 2.600 μονάδες, με το βλέμμα στη διατήρηση των σημερινών κορυφών και τη συνέχιση του ράλι.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/10/2026 - 18:00
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