Πετρέλαιο: Νέο «ράλι» με το Brent να ξεπερνά τα $110 δολάρια - «Φουντώνουν» οι φόβοι για την προσφορά

Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν νέα άνοδο την Τετάρτη (21/10), καθώς οι επιθέσεις κατά της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο και η απουσία ενδείξεων διπλωματικής προόδου για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενισχύουν τους φόβους για διαταραχές στην προσφορά. Την ίδια ώρα, το πετρέλαιο Brent διατηρήθηκε κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων πέντε μηνών, ενώ στήριξη στην αγορά προσέφερε και η μείωση των αποθεμάτων αμερικανικού αργού πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων.

Στο φόντο λοιπόν των παραπάνω εξελίξεων, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύονται 1,47% στα 110,46 δολάρια ανά βαρέλι. Την ίδια ώρα, το αμερικανικό αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate (WTI) σημειώνει άνοδο 1,95% στα 99,68 δολάρια ανά βαρέλι.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την προηγούμενη συνεδρίαση, το Brent είχε ανέλθει στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε μηνών και το WTI στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι μηνών. Ωστόσο, οι τιμές υποχώρησαν στη συνέχεια, αφού ο πρόεδρος του Ιράν συζήτησε τις προσπάθειες διαμεσολάβησης σε συνάντηση που είχε στην Τεχεράνη με τον αρχηγό του στρατού του Πακιστάν.

«Ακόμη και οι διστακτικές ενδείξεις για πρόσθετη προσφορά πετρελαίου ή διπλωματική πρόοδο ήταν αρκετές για να δελεάσουν τους επενδυτές με ανοδικές προσδοκίες να κατοχυρώσουν ορισμένα κέρδη», ανέφεραν οι αναλυτές της PVM.

«Το κατά πόσο αυτή η κίνηση ήταν δικαιολογημένη είναι συζητήσιμο, καθώς καμία από τις δύο γεωπολιτικές συγκρούσεις που στηρίζουν το ανοδικό κλίμα στην αγορά δεν έχει παρουσιάσει ενδείξεις αποκλιμάκωσης», πρόσθεσαν, αναφερόμενοι στους πολέμους στη Μέση Ανατολή και μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Το Ιράν ενημέρωσε τον αρχηγό του στρατού του Πακιστάν ότι δεν θα διεξαχθούν συνομιλίες με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της Τεχεράνης, όπως μετέδωσε την Τρίτη (20/10) το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Νουρνιούς. Το ίδιο μέσο πρόσθεσε ότι αντιπροσωπεία από το Κατάρ είχε φτάσει στην Τεχεράνη.

Η εταιρεία παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας Kpler ανέφερε ότι τουλάχιστον 18 επιθέσεις εναντίον πλοίων καταγράφηκαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Παράλληλα, αναλυτές της LSEG προειδοποίησαν ότι το Ιράν στοχοποιεί δεξαμενόπλοια σε περιοχές πολύ πέρα από τα Στενά του Ορμούζ, επεκτείνοντας τις επιθέσεις στον Κόλπο του Ομάν. Αυτό θέτει σε κίνδυνο τις φορτώσεις αργού πετρελαίου στον Περσικό Κόλπο, καθώς και τις μεταφορτώσεις πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο, οι οποίες υποστηρίζουν τις φορτώσεις στην περιοχή.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη που μεταδόθηκε την Τρίτη ότι η χώρα του δεν έχει λάβει απάντηση από τη Σαουδική Αραβία ή τους Χούθι της Υεμένης στην πρότασή της να συμβάλει στη διαμεσολάβηση για την έναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών.

Οι Χούθι, που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν, ανέλαβαν τη Δευτέρα την ευθύνη για επιθέσεις σε εγκατάσταση της σαουδαραβικής πετρελαϊκής εταιρείας Aramco στην πόλη Γιανμπού, στο πετρελαϊκό πεδίο Σαϊμπάχ, καθώς και στα αεροδρόμια του Ριάντ και της Άμπχα στη Σαουδική Αραβία.

Στις ΗΠΑ, δύο αξιωματούχοι του υπουργείου Ενέργειας δήλωσαν την Τρίτη ότι βρίσκονται σε συνεργασία με διυλιστήρια σε ολόκληρο τον κόσμο, με στόχο την αύξηση της παραγωγής καυσίμων.

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς που επικαλούνται στοιχεία του Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου (API), τα αποθέματα αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 4,9 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 16 Οκτωβρίου. Μείωση καταγράφηκε επίσης στα αποθέματα βενζίνης και αποσταγμάτων πετρελαίου.

Τα επίσημα στοιχεία για τα αποθέματα, από την αμερικανική κυβέρνηση, αναμένεται να ανακοινωθούν αργότερα σήμερα.

Νέα άνοδος στο φυσικό αέριο - Υποχώρηση στα πολύτιμα μέταλλα

Την ίδια στιγμή, τα ολλανδικά συμβόλαια φυσικού αερίου παραμένουν στα ύψη το μεσημέρι της Τετάρτης σημειώνοντας άνοδο 3,4% στα 88.01 δολάρια η μεγαβατώρα.

Παράλληλα, όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός υποχωρεί 0,18% στα 4,134.30 δολάρια η ουγγιά. Στην ίδια κατεύθυνση, το ασήμι χάνει 1,12% στα 57,32 δολάρια η ουγγιά, ενώ και ο χαλκός καταγράφει απώλειες 1,05% στα 6,5343 δολάρια η ουγγιά.

Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο ενισχύετια 0,14% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1,1221 δολάρια ανά ευρώ, ενώ εμφανίζεται αποδυναμωμένο έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,10% με την ισοτιμία στα 1,3394 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα κερδίζει 0,24% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8376 λίρα ανά ευρώ.