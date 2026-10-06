Wall Street: Νέα ιστορικά υψηλά για S&P 500 και Nasdaq με ώθηση από τις τεχνολογικές μετοχές

Στη Wall Street, ο S&P 500 καταγράφει την Τρίτη (6/10) νέο ιστορικό υψηλό ενδοσυνεδριακά, ενισχυμένος από τα κέρδη σημαντικών τεχνολογικών μετοχών, καθώς και από την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων.

Πιο αναλυτικά, ο ευρύτερος δείκτης της αγοράς σημειώνει αυτή την ώρα άνοδο 0,53% στις 7,815.76 μονάδες, ενώ ανοδικά κινείται και ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κατά 0,44% στις 51,492.04 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο τεχνολογικός Nasdaq ανεβαίνει 0,60% στις 27,643.41 μονάδες έχοντας επίσης καταγράψει νέο ιστορικό υψηλό.

Επισημαίνεται ότι η ανοδική αυτή κίνηση ενισχύεται από την άνοδο των μετοχών των εταιρειών κατασκευής ημιαγωγών. Συγκεκριμένα, η μετοχή της Marvell Technology σημειώνει άλμα 7%, ενώ άλλες μετοχές του κλάδου, όπως η Nvidia και η Broadcom, σημειώνουν άνοδο περίπου 1% η καθεμία.

Παράλληλα, η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς κρατικού ομολόγου υποχωρεί κατά 2 μονάδες βάσης, στο 5,29%, αφού τη Δευτέρα (5/10) είχε ανέλθει σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από το 2002. Την ίδια ώρα, η απόδοση του 2ετούς κρατικού ομολόγου υποχωρεί κατά 3 μονάδες βάσης, στο 4,802%.

«Οι αγορές ομολόγων έχουν παρουσιάσει έντονη μεταβλητότητα τις τελευταίες έξι εβδομάδες», ανέφερε σε σημείωμά της προς πελάτες η επικεφαλής επενδύσεων της Morgan Stanley Wealth Management, Λίζα Σάλετ.

Η ίδια επικαλέστηκε ως παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά ένα πιθανώς νέο πλαίσιο νομισματικής πολιτικής της Fed, την οικονομική ανάπτυξη και τις υψηλές τιμές του πετρελαίου, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή παρατείνεται.

«Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η τεκμαρτή ενδοσυνεδριακή μεταβλητότητα έχει αυξηθεί, η περίοδος των έξι εβδομάδων δεν έχει φτάσει στα ακραία επίπεδα που πυροδότησαν την πτωτική αγορά μετοχών του 2022», έγραψε η Σάλετ.

Σημειώνεται ότι οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στα πρακτικά της συνεδρίασης της Federal Reserve του Σεπτεμβρίου, τα οποία αναμένεται να δημοσιοποιηθούν την Τετάρτη και θα μπορούσαν να προσφέρουν περισσότερες ενδείξεις σχετικά με την απόφαση των αξιωματούχων της κεντρικής τράπεζας να αυξήσουν τα επιτόκια.

Παράλληλα με την υποχώρηση των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων, η πτώση των τιμών του πετρελαίου δίνει επίσης ώθηση στις μετοχές την Τρίτη.

Υπενθυμίζεται ότι οι αμερικανικές μετοχές προέρχονται από μια ακόμη ανοδική συνεδρίαση, κατά την οποία ο Nasdaq κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό.