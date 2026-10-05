Wall: O Nasdaq σε νέο ιστορικό υψηλό με «άλμα» των τεχνολογικών μετοχών

Ο Nasdaq Composite κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό τη Δευτέρα 5/10, καθώς οι επενδυτές έδειξαν να προσπερνούν την άνοδο των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων και να αξιολογούν τα νέα οικονομικά στοιχεία.

Πιο αναλυτικά, ο Nasdaq Composite ενισχύθηκε κατά 1,05%, φτάνοντας ενδοσυνεδριακά στο ιστορικό υψηλό των 27.544,07 μονάδων. Ο Dow Jones Industrial Average σημείωσε άνοδο περίπου 90 μονάδων ή σχεδόν 0,2%, ενώ ο S&P 500 ενισχύθηκε περίπου 0,7%.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν αρκετές μετοχές που συνδέονται με την επενδυτική τάση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Η SpaceX σημείωσε άνοδο σχεδόν 6%, ενώ οι εταιρείες cloud υποδομών Meta και Microsoft ενισχύθηκαν περισσότερο από 2% και 1% αντίστοιχα. Η Nvidia κέρδιζε πάνω από 1%, ενώ η Tesla σημείωνε άνοδο 2%.

Η τεχνολογία «είναι κατά κάποιον τρόπο το αντίστροφο trade των ομολόγων», δήλωσε στο CNBC ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Infrastructure Capital Advisors, Τζέι Χάτφιλντ. «Αγοράζεις τεχνολογία, πουλάς όλα τα υπόλοιπα, και έτσι δημιουργείται ένα είδος ασταμάτητης δυναμικής», πρόσθεσε.

Ο Χάτφιλντ σημείωσε ότι οι τεχνολογικές μετοχές έχουν λειτουργήσει ως ένα είδος ασφαλούς καταφυγίου από την περίοδο της πανδημίας, λόγω της υψηλής ανάπτυξης που συνδέεται με τα κέρδη τους και της σχετικά περιορισμένης ευαισθησίας τους στα επιτόκια.

«Πραγματικά δεν έχει σημασία πόσο πληρώνουν για το χρέος τους, ενώ η ζήτηση για υπολογιστική ισχύ είναι τόσο ισχυρή, ώστε η τεχνολογία δεν επηρεάζεται ουσιαστικά από τα επιτόκια», ανέφερε.

Άνοδος και στις αποδόσεις των ομολόγων

Την ώρα που οι τεχνολογικές μετοχές ενισχύονταν, ανοδικά κινούνταν και οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου ενισχυόταν κατά περισσότερες από 6 μονάδες βάσης, στο 5,341%, ενώ η απόδοση του 30ετούς αυξανόταν περίπου 7 μονάδες βάσης, στο 5,699%.

Και οι δύο αποδόσεις έχουν εκτιναχθεί σε υψηλά πολλών ετών τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι ο πληθωρισμός μπορεί να οδηγήσει τη Federal Reserve στη διατήρηση των επιτοκίων σε υψηλότερα επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Οι μετοχές και τα ομόλογα κινήθηκαν καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν την τελευταία έκθεση του Institute for Supply Management για την οικονομική δραστηριότητα στον κλάδο των υπηρεσιών.

Ο δείκτης υπευθύνων προμηθειών (PMI) του ISM διαμορφώθηκε τον Σεπτέμβριο στις 54,9 μονάδες, περίπου σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. Ωστόσο, η επίδοση ήταν ελαφρώς χαμηλότερη από τον ρυθμό ανάπτυξης που είχε καταγραφεί τον προηγούμενο μήνα.

Στο επίκεντρο Fed και πετρέλαιο

Οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στη Federal Reserve, η οποία πρόκειται να δημοσιοποιήσει τα πρακτικά της συνεδρίασης του Σεπτεμβρίου. Τα πρακτικά ενδέχεται να προσφέρουν περισσότερες ενδείξεις για το σκεπτικό πίσω από την απόφαση της Fed να αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης τον προηγούμενο μήνα.

Παράλληλα, οι επενδυτές παρακολουθούν τις τιμές του πετρελαίου, οι οποίες κινήθηκαν πτωτικά τη Δευτέρα.

Τα futures του Brent υποχωρούσαν περισσότερο από 0,7%, στα 101,51 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημείωνε πτώση 1%, στα 88,53 δολάρια το βαρέλι.

«Ανθεκτικότητα» στις αγορές

Οι αμερικανικές μετοχές προέρχονται από μια εβδομάδα που χαρακτηρίστηκε από την απότομη άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων και από μια απροσδόκητα αδύναμη έκθεση για την αγορά εργασίας, η οποία περιόρισε τις ανησυχίες για νέα αύξηση των επιτοκίων από τη Fed μέσα στον Οκτώβριο.

Τα στοιχεία προσέφεραν κάποια ανακούφιση στις αγορές, μετά τις πιέσεις που είχαν ασκήσει την προηγούμενη εβδομάδα οι υψηλότερες αποδόσεις των ομολόγων.

«Παρά τον αυξανόμενο κατάλογο αντίξοων παραγόντων, όπως οι γεωπολιτικές εξελίξεις και τα υψηλότερα επιτόκια, οι παγκόσμιες μετοχές έχουν ενισχυθεί περίπου 12% από την αρχή του έτους και βρίσκονται λίγο κάτω από τα ιστορικά υψηλά», έγραψε σε σημείωμά της η στρατηγική αναλύτρια της Citi, Μπεάτα Μάντεϊ.

Όπως σημείωσε, το ερώτημα είναι κατά πόσο αυτή η σχετική ηρεμία δείχνει ότι τα θεμελιώδη μεγέθη των μετοχών θα παραμείνουν ανθεκτικά απέναντι στις συνεχιζόμενες μακροοικονομικές πιέσεις ή εάν οι αγορές θα χρειαστεί τελικά να διορθώσουν, ώστε να αντανακλούν με μεγαλύτερη ακρίβεια το σημερινό επίπεδο κινδύνου.

«Η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή, ωστόσο προς το παρόν εξακολουθούμε να βρισκόμαστε στο στρατόπεδο της “ανθεκτικότητας”», ανέφερε.