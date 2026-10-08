Σε ελεύθερη πτώση οι διεθνείς αγορές – Πιέσεις από πετρέλαιο και ομόλογα

Οι ασιατικές αγορές υποχώρησαν την Πέμπτη (8/10), καθώς οι πιέσεις στις αγορές κρατικών ομολόγων εντάθηκαν, μετά τις πληροφορίες ότι μεγάλοι τεχνολογικοί όμιλοι εξετάζουν την άντληση δισεκατομμυρίων μέσω χρέους, ανταγωνιζόμενοι για περιορισμένη διαθέσιμη χρηματοδότηση.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Nikkei της Ιαπωνίας σημείωσε πτώση 1,13% στις 69.244 μονάδες, ο

ASX της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 0,77% στις 8.660,90 μονάδες, ο κινεζικός CSI 300 κατέγραψε ζημιές 0,79% στις 3.811,90 μονάδες και ο SZSE Component βυθίστηκε κατά 2,07% στις 12.620,90 μονάδες.

Την ίδια στιγμή, ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κινήθηκε καθοδικά κατά 1,57% στις 23.752,50 μονάδες και ο Kospi της Ν. Κορέας κατρακύλησε στις 6.625,93 μονάδες, χάνοντας 2,62%.

Παράλληλα, οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν νέα άνοδο, καθώς αυξήθηκαν οι επιθέσεις εναντίον πλοίων στον Κόλπο. Το Brent ενισχύεται κατά 3,83% στα 104,06 δολάρια το βαρέλι και το WTI εκτοξεύεται κατά 3,79% στα 91,61 δολάρια το βαρέλι. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τις πιέσεις στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, αν και η ισχυρή δημοπρασία 10ετών ομολόγων των ΗΠΑ το προηγούμενο βράδυ βοήθησε να υποχωρήσουν οι αποδόσεις από τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 24 ετών.

Οι υψηλές αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων στήριξαν το δολάριο, ενώ το ευρώ υποχώρησε σε χαμηλά περίπου 17 μηνών, καθώς οι ανησυχίες για τα δημοσιονομικά της Γαλλίας επεκτάθηκαν και στις αγορές χρέους της Ιταλίας και της Ελλάδας.

Τέλος, στο άνοιγμα των Ευρωαγορών, ο γερμανικός DAX υποχωρεί κατά 0,88% στις 24.887,50 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 σημειώνει πτώση 0,57% στις 10.398,75 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 ζημιώνεται κατά 1,05% στις 7.686,75 μονάδες. Ο ισπανικός IBEX χάνει 1,01% στις 18.921,27 μονάδες και ο ιταλικός MIB αποδυναμώνεται κατά 1,36% στις 49.297,5 μονάδες.