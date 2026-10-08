Το ΠΑΣΟΚ επιστρατεύει τον ΦΠΑ στα νησιά στην «προγραμματική αναμέτρηση» με τη ΝΔ

Το ΠΑΣΟΚ επιμένει στη στρατηγική του να πιέζει την κυβέρνηση καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, φέρνει στη Βουλή δύο νέες τροπολογίες για τον ΦΠΑ στα νησιά, αλλά και τη στήριξη των αλιέων.

Το τελευταίο διάστημα το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει την «προγραμματική αναμέτρηση» με τη ΝΔ προκειμένου να αναδειχθούν οι διαφορές τους ενόψει των εκλογών.

Την περασμένη εβδομάδα ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέθεσε στη Βουλή δύο τροπολογίες για τον ΕΦΚ στα καύσιμα και την Golden Visa.

Αυτή την εβδομάδα επιστρέφει με νέο «διπλό χτύπημα»: Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει συγεκριμένα μία τροπολογία για επέκταση της μείωσης των συντελεστών ΦΠΑ σε όλα τα νησιά της Ελληνικής Επικράτειας με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους.

Παράλληλα, παρουσιάζει αναλυτικότερα την πρόταση που είχε το προηγούμενο διάστημα εξαγγείλλει για τη θέσπιση μηχανισμού αντισταθμιστικής απόδοσης εσόδων ΦΠΑ σε σειρά νήσων.

Ως προς τον μηχανισμό αντισταθμιστικής απόδοσης εσόδων ΦΠΑ, αυτός αφορά τα νησιά της Ελληνικής Επικράτειας με πληθυσμό άνω των 3.100 κατοίκων και έως 130.000 κατοίκους. Τα έσοδα του κράτους που πλεονάζουν από την καταβολή του ΦΠΑ προβλέπεται σύμφωνα με την τροπολογία να επιστρέφουν στις νησιωτικές τοπικές κοινωνίες και θα διατίθενται, με διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια, για τη χρηματοδότηση και αναβάθμιση κρίσιμων υποδομών και υπηρεσιών.

Στην πράξη θα υπολογίζεται πόσος ΦΠΑ εισπράττεται σήμερα και πόσος θα μπορούσε να εισπραχθεί αν οι συντελεστές μειώνονταν κατά 30%. Η διαφορά των δύο ποσών θα πιστώνεται στον συγκεκριμένο λογαριασμό.

Εμβόλιμα, το ΠΑΣΟΚ καταθέτει και πρόταση για ενίσχυση των αλιέων στα καύσιμα με επιδότηση 0,50 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο, την ώρα που η κυβερνητική πρόταση είναι στα 35 λεπτά.

Έπεται συνέχεια

Η στρατηγική αυτή των θεσμικών προγραμματικών παρεμβάσεων στη Βουλή αναμένεται να συνεχιστεί από το ΠΑΣΟΚ και σύμφωνα με πληροφορίες την ερχόμενη εβδομάδα θα κατατεθεί η πρόταση για το ιδιωτικό χρέος, όπως είχε προαναγγείλλει ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε στην ΚΟ του κόμματος την Τετάρτη (7/10) και έστειλε σαφές μήνυμα στους βουλευτές του «να μην αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω».

Από τη ΔΕΘ κι έπειτα το ΠΑΣΟΚ βλέπει οι προτάσεις του να ακούγονται και να συζητιούνται στην κοινωνία, κάτι που αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις. Ακόμα βέβαια δεν βρίσκονται στο επίπεδο που θα ήθελαν αλλά πιστεύουν ότι η προγραμματική αντιπαράθεση με τη ΝΔ αλλά και με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα θα φέρει θετικά αποτελέσματα.