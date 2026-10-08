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Wall Street: Δεύτερη σερί πτώση ελέω πετρελαίου και ομολόγων
Χρηματιστήρια
16:57 - 08 Οκτ 2026

Wall Street: Δεύτερη σερί πτώση ελέω πετρελαίου και ομολόγων

Reporter.gr Newsroom

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Σε πτωτική τροχιά κινείται η Wall Street για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση, καθώς η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου, η διατήρηση των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων σε υψηλά επίπεδα και οι αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με το κόστος χρηματοδότησης των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα.  

Ο Dow Jones υποχωρεί κατά 0,15% και διαμορφώνεται στις 51.105,04 μονάδες, ενώ ο S&P 500 σημειώνει πτώση 0,36%, στις 7.773,66 μονάδες. Απώλειες 0,48% καταγράφει και ο Nasdaq, ο οποίος κινείται στις 27.407,62 μονάδες.

Σημαντικό παράγοντα πίεσης αποτελεί η νέα αναστάτωση στην ενεργειακή αγορά. Η τιμή του Brent ενισχύεται σχεδόν 5%, ξεπερνώντας τα 105 δολάρια το βαρέλι, καθώς η εντεινόμενη δραστηριότητα στον Περσικό Κόλπο και τα Στενά του Ορμούζ ενισχύει τους φόβους για προβλήματα στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.

Παράλληλα, οι πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο Λευκός Οίκος έχει ζητήσει από το Πεντάγωνο να εξετάσει νέες στρατιωτικές επιλογές απέναντι στο Ιράν αυξάνουν την αβεβαιότητα σχετικά με την πορεία της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Στους κινδύνους για τις ενεργειακές προμήθειες προστίθεται και η παρουσία του τυφώνα Isaias στον Κόλπο.

Η νέα άνοδος του πετρελαίου αναζωπυρώνει παράλληλα τις ανησυχίες για διατήρηση του πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα, εξέλιξη που θα μπορούσε να οδηγήσει τη Federal Reserve στη διατήρηση μιας περιοριστικής νομισματικής πολιτικής για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου αυξάνεται κατά περισσότερες από πέντε μονάδες βάσης, φτάνοντας στο 5,331%, κοντά στα υψηλότερα επίπεδα από το 2002. Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου διαμορφώνεται στο 5,702%, επίσης κοντά σε υψηλό 24 ετών, καταγράφοντας άνοδο άνω των τεσσάρων μονάδων βάσης.

Ο συνδυασμός της ανόδου στις αποδόσεις των ομολόγων και των υψηλότερων ενεργειακών τιμών δημιουργεί ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον για τις μετοχές, καθώς αυξάνει τόσο το κόστος δανεισμού των επιχειρήσεων όσο και την πιθανότητα νέων πληθωριστικών πιέσεων.

Στο μέτωπο της νομισματικής πολιτικής, ο διοικητής της Fed Κρίστοφερ Γουόλερ εκτίμησε ότι μπορεί να απαιτηθούν νέες αυξήσεις επιτοκίων προκειμένου ο πληθωρισμός να επανέλθει στον στόχο του 2%. Σε δηλώσεις του την Πέμπτη στην Κωνσταντινούπολη, ωστόσο, σημείωσε ότι η κεντρική τράπεζα έχει περιθώριο ευελιξίας ως προς τον χρόνο των παρεμβάσεών της και ότι δεν είναι αναγκαίο οι αυξήσεις να πραγματοποιούνται σε διαδοχικές συνεδριάσεις.

«Εάν τα οικονομικά στοιχεία συνεχίσουν να εξελίσσονται σύμφωνα με τις προσδοκίες, αναμένω πρόσθετες αυξήσεις επιτοκίων, ώστε ο πληθωρισμός να επιστρέψει ταχύτερα στον στόχο του 2%», ανέφερε.

Οι αγορές θεωρούν σε μεγάλο βαθμό πιθανό ότι η Fed θα αφήσει αμετάβλητα τα επιτόκια κατά τη συνεδρίαση του Οκτωβρίου, ενώ εξακολουθούν να προεξοφλούν αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο.

Τα νεότερα στοιχεία από την αγορά εργασίας δεν αλλάζουν ουσιαστικά αυτή την εικόνα. Οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας μειώθηκαν στις 197.000 την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 3 Οκτωβρίου, έναντι πρόβλεψης για 200.000, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο. Την ίδια ώρα, οι συνεχιζόμενες αιτήσεις αυξήθηκαν κατά 17.000, στα 1,72 εκατομμύρια, γεγονός που δείχνει ότι οι απολύσεις εξακολουθούν να παραμένουν περιορισμένες, παρά τη χαμηλότερη δυναμική στις προσλήψεις.

Στο χρηματιστήριο, οι μετοχές των μεγάλων τεχνολογικών ομίλων δέχονται εκ νέου πιέσεις, καθώς η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων μειώνει την ελκυστικότητα των υψηλών αποτιμήσεών τους. Η Amazon, η Tesla και η Nvidia υποχωρούν μεταξύ 0,4% και 1%, ενώ Marvell Technology, AMD και Intel σημειώνουν απώλειες περίπου 2% η καθεμία. Πτωτικά κινείται και η Micron Technology, με απώλειες 1,3%, παρά τα ισχυρά αποτελέσματα που καταγράφονται στον παγκόσμιο κλάδο των ημιαγωγών.

Η Samsung Electronics ανακοίνωσε προκαταρκτικά αποτελέσματα που δείχνουν σχεδόν εννεαπλασιασμό των λειτουργικών κερδών της. Ωστόσο, η επίδοση αυτή δεν στάθηκε αρκετή για να καλύψει τις υψηλότερες προσδοκίες της αγοράς, με τη μετοχή της να υποχωρεί κατά 2,4% στη Σεούλ. Την ίδια στιγμή, η Taiwan Semiconductor Manufacturing ανακοίνωσε αύξηση των πωλήσεών της κατά 51%, χωρίς όμως να καταφέρει να ανατρέψει το αρνητικό επενδυτικό κλίμα.

Οι επενδυτές στρέφουν πλέον μεγαλύτερη προσοχή στο κόστος χρηματοδότησης της τεχνολογικής επέκτασης. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η Broadcom προετοιμάζει χρηματοδότηση 50 δισ. δολαρίων για την OpenAI, ενώ η Oracle αναζητά επίσης πρόσθετη χρηματοδότηση. Παράλληλα, σύμφωνα με το Bloomberg, η Broadcom έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία άντλησης 60 δισ. δολαρίων μέσω χρέους, προκειμένου να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic.

Οι συγκεκριμένες εξελίξεις ενισχύουν τους φόβους ότι οι τεράστιες χρηματοδοτικές ανάγκες των τεχνολογικών ομίλων θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ακόμη μεγαλύτερη προσφορά εταιρικού χρέους. Αυτό, με τη σειρά του, εντείνει τον ανταγωνισμό για διαθέσιμα επενδυτικά κεφάλαια και μπορεί να διατηρήσει ανοδικές πιέσεις στα επιτόκια.

Ενδεικτική της αυξημένης επιφυλακτικότητας των επενδυτών είναι και η περίπτωση της αυστραλιανής Firmus Grid. Η σχεδιαζόμενη εισαγωγή της στο χρηματιστήριο δεν κατάφερε να συγκεντρώσει επαρκή ζήτηση στην προτεινόμενη τιμή, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg.

Στον τραπεζικό κλάδο, οι μετοχές της Bank of America και της Citigroup υποχωρούν περίπου 1%, καθώς η αύξηση του κόστους χρήματος και η επιδείνωση του επενδυτικού κλίματος ασκούν πιέσεις στις χρηματοοικονομικές μετοχές.

Παρά τις πιέσεις, αρκετοί αναλυτές εξακολουθούν να εκτιμούν ότι η επικείμενη περίοδος ανακοινώσεων εταιρικών αποτελεσμάτων θα μπορούσε να προσφέρει στήριξη στην αγορά. Με βάση τα στοιχεία της LSEG, τα κέρδη των εταιρειών του S&P 500 αναμένεται να αυξηθούν κατά 30,6% σε ετήσια βάση το τρίτο τρίμηνο, με την τεχνολογία και την ενέργεια να εμφανίζουν τις ισχυρότερες επιδόσεις.

Η FactSet, από την πλευρά της, προβλέπει αύξηση των κερδών κατά περίπου 30%. Εφόσον η εκτίμηση επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για το τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο κατά το οποίο ο ρυθμός αύξησης θα ξεπερνά το 25%. Ακόμη υψηλότερα τοποθετεί τον πήχη η Deutsche Bank, η οποία προβλέπει αύξηση της κερδοφορίας κατά 34%, ενώ για τους μεγάλους τεχνολογικούς ομίλους εκτιμά άνοδο περίπου 54%, χάρη στη συνεχιζόμενη ζήτηση που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται ήδη στις μεγάλες αμερικανικές τράπεζες, με τη JPMorgan Chase και άλλους χρηματοπιστωτικούς ομίλους να ανακοινώνουν τα αποτελέσματά τους την επόμενη εβδομάδα. Το βασικό ζητούμενο είναι κατά πόσο η ισχυρή εταιρική κερδοφορία θα μπορέσει να συνεχίσει να αντισταθμίζει τις πιέσεις που προκαλούν η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων και η αυξανόμενη αβεβαιότητα γύρω από το κόστος των επενδύσεων.

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