Τεχνολογικό sell off στη Wall Street – «Άλμα» 4% στο πετρέλαιο

Οι πωλητές κέρδισαν στη Wall Street για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, με τις μετοχές των κατασκευαστών ημιαγωγών να οδηγούν την καθοδική κούρσα. Σημαντικό βαρίδι της σημερινής συνεδρίασης δημοσίευμα για τα έσοδα της OpenAI που ενέτεινε τις ανησυχίες για τις ολοένα διογκούμενες δαπάνες στην τεχνητή νοημοσύνη.

Στο ταμπλό, ο Nasdaq κατέγραψε απώλειες 1,25%, υποχωρώντας στις 27.193 μονάδες, ενώ ο S&P 500 σημείωσε πτώση 0,47% στις 7.765 μονάδες. Αντίθετα, ο Dow Jones κατάφερε να κλείσει οριακά σε θετικό έδαφος, ενισχυόμενος κατά 0,10% στις 51.231 μονάδες.

Σταθεροποίηση στα κρατικά ομόλογα

Η αγορά ομολόγων συνέχισε να κινείται σε τροχιά σταθεροποίησης για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση, με καταλυτικό παράγοντα την επιτυχημένη δημοπρασία 30ετών κρατικών τίτλων.

Ειδικότερα, η έκδοση 30ετών κρατικών ομολόγων, ύψους 22 δισ. δολαρίων, που αποτελεί τη μεγαλύτερη σε διάρκεια έκδοση του αμερικανικού Δημοσίου, προσέλκυσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, επιβεβαιώνοντας την αυξημένη ζήτηση που είχε καταγραφεί και στη χθεσινή δημοπρασία 10ετών ομολόγων.

Η θετική εικόνα στις δημοπρασίες συνέβαλε στην αποκλιμάκωση των αποδόσεων. Η απόδοση του 30ετούς υποχώρησε κατά περίπου έξι μονάδες βάσης, στο 5,604%, απομακρυνόμενη από τα υψηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί από το 2002, ενώ η απόδοση του 10ετούς μειώθηκε στο 5,229%.

«Η ζήτηση διατηρήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα», σχολίασε η Μόλι Μπρουκς, αναλύτρια στρατηγικής επιτοκίων της TD Securities, σημειώνοντας πως «είναι ένα θετικό σημάδι για όσους επιθυμούν να αρχίσουν να επιστρέφουν σταδιακά στις τοποθετήσεις σε μακροπρόθεσμα ομόλογα».

Ξεπούλημα στην τεχνολογία λόγω ΑΙ

Στις τεχνολογικές μετοχές, στα «κόκκινα» βυθίστηκε κυρίως ο κλάδος των ημιαγωγών, επηρεάζοντας αρνητικά το επενδυτικό κλίμα, εξαιτίας της είδησης ότι τα έσοδα της OpenAI αναμένεται να διαμορφωθούν χαμηλότερα από προηγούμενες εκτιμήσεις.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκαν οι Broadcom, Micron Technology και Nvidia, ενώ πτωτικά κινήθηκαν επίσης οι AMD, Intel, Marvell και Arm Holdings.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η εταιρεία βρίσκεται σε τροχιά ετησιοποιημένων εσόδων περίπου 50 δισ. δολαρίων, έναντι 70 δισ. δολαρίων που είχαν αναφερθεί πρόσφατα, εντείνοντας τις ανησυχίες για τη βιωσιμότητα των τεράστιων επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, ιδιαίτερα εν μέσω αυξημένου κόστους δανεισμού.

«Οι επενδυτές αρχίζουν να αντιμετωπίζουν με κάποια επιφυλακτικότητα το πόσο μπορεί να διαρκέσει αυτό το τεράστιο κύμα δαπανών για την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς το κόστος δανεισμού αυξάνεται σημαντικά», δήλωσε ο Ματ Μάλεϊ της Miller Tabak.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street η Broadcom επιδιώκει να εξασφαλίσει χρηματοδότηση άνω των 50 δισ. δολαρίων για τον εξειδικευμένο επεξεργαστή τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύσσει από κοινού με την OpenAI, δημιουργό του ChatGPT.

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσίευμα της ίδιας εφημερίδας, η Oracle βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το επενδυτικό fund Apollo και τη Goldman Sachs για τη χρηματοδότηση μιας μεγάλης συμφωνίας αγοράς ημιαγωγών.

Εξάλλου, οι Financial Times είχαν μεταδώσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι η SpaceX του Έλον Μασκ βρίσκεται σε συνομιλίες με πιστωτές, αναζητώντας χρηματοδότηση ύψους 40 δισ. δολαρίων για την απόκτηση επεξεργαστών της Nvidia.

Παρά τις επιφυλάξεις που έχουν διατυπωθεί, η UBS επανέλαβε, σε νέο σημείωμά της, την αισιόδοξη θέση της για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης.

«Διατηρούμε ισχυρή πεποίθηση για την αναπτυξιακή δυναμική της AI και πιστεύουμε ότι οι επενδύσεις που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό παράγοντα στήριξης για την ευρύτερη χρηματιστηριακή αγορά», δήλωσε η Ουλρίκε Χόφμαν-Μπούρχαρντι από το τμήμα επενδυτικών αναλύσεων της UBS.

Όπως, ωστόσο, υπογράμμισε, η ολοένα μεγαλύτερη συγκέντρωση των χρηματιστηριακών αποδόσεων σε έναν περιορισμένο αριθμό εταιρειών ενισχύει την ανάγκη για αποτελεσματική διαχείριση του επενδυτικού κινδύνου, μέσω ενός μετοχικού χαρτοφυλακίου με ευρεία διαφοροποίηση.

Πετρέλαιο: Άλμα 4% για το Brent πάνω από τα $104

Με σημαντικά κέρδη έκλεισαν την Πέμπτη οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, καθώς η νέα έξαρση των επιθέσεων εναντίον δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ, σε συνδυασμό με τις εκτεταμένες διακοπές στην παραγωγή στον Κόλπο του Μεξικού λόγω του τυφώνα Ισαΐας, ενέτειναν τις ανησυχίες για την επάρκεια της παγκόσμιας προσφοράς. Την ίδια ώρα, οι εξελίξεις στις διπλωματικές επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης συνέχισαν να προκαλούν έντονες διακυμάνσεις στις αγορές.

Το Brent ενισχύθηκε κατά 4,08 δολάρια ή 4,1%, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στα 104,28 δολάρια το βαρέλι. Ανοδικά κινήθηκε και το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI), το οποίο κέρδισε 3,21 δολάρια ή 3,6%, φτάνοντας στα 91,49 δολάρια.

Κατά τη διάρκεια των συναλλαγών, τα δύο συμβόλαια σημείωσαν σε κάποια στιγμή άνοδο άνω των 5 δολαρίων ανά βαρέλι, με το Brent να διαμορφώνεται στο υψηλότερο επίπεδό του από τις 29 Σεπτεμβρίου. Στους βασικούς καταλύτες της ανόδου περιλαμβάνονταν οι φόβοι για το ενδεχόμενο νέων αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν, καθώς και η προσέγγιση του τυφώνα Ισαΐας στις αμερικανικές ακτές, όπου αναμένεται να πλήξει την Παρασκευή.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν από τα υψηλότερα επίπεδα της ημέρας μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έκανε λόγο για παραγωγικές συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Ιράν, ενώ διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να προχωρήσουν σε νέα επίθεση κατά της χώρας έως τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.