Ευρωαγορές: Ράλι 1% από την αποκλιμάκωση των ομολόγων – Η συμφωνία της SpaceX «σφυροκοπά» τις τηλεπικοινωνίες

Με ισχυρά κέρδη ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Παρασκευής 9/10 τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ανακτώντας τις απώλειες των προηγούμενων ημερών, καθώς η προσωρινή αποκλιμάκωση των πιέσεων στην αγορά κρατικών ομολόγων βελτίωσε το επενδυτικό κλίμα.

Θετικά λειτούργησε και η επιβράδυνση της ανόδου των τιμών του πετρελαίου, περιορίζοντας μέρος των ανησυχιών που είχαν επιβαρύνει τις αγορές.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,96%, κλείνοντας στις 631,54 μονάδες και καταγράφοντας την καλύτερη ημερήσια επίδοσή του από τις αρχές Ιουλίου. Η άνοδος της Παρασκευής ήταν αρκετή ώστε να καλύψει τις απώλειες των προηγούμενων συνεδριάσεων, με αποτέλεσμα ο δείκτης να ολοκληρώσει την εβδομάδα με κέρδη 0,2%. Με αυτόν τον τρόπο απέφυγε ένα δεύτερο διαδοχικό πτωτικό πενθήμερο.

Η αντίδραση ήρθε μετά τη συνεδρίαση της Πέμπτης, όταν ο Stoxx 600 είχε υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο σχεδόν τεσσάρων μηνών, καθώς οι αναταράξεις στην αγορά ομολόγων είχαν εντείνει την επιφυλακτικότητα των επενδυτών.

Ισχυρά κέρδη στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές

Η ανοδική κίνηση ήταν ευρεία, με τους βασικούς δείκτες των μεγαλύτερων χρηματιστηριακών αγορών της Ευρώπης να καταγράφουν σημαντική άνοδο.

Στη Γερμανία, ο DAX σημείωσε άλμα 1,19%, κλείνοντας στις 25.102,34 μονάδες. Στη Γαλλία, ο CAC 40 ενισχύθηκε κατά 0,95% και διαμορφώθηκε στις 7.803,33 μονάδες, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE 100 κέρδισε 1,06%, φτάνοντας τις 10.552,05 μονάδες.

Θετικό ήταν το κλίμα και στις αγορές της ευρωπαϊκής περιφέρειας. Ο ιταλικός FTSE MIB έκλεισε με άνοδο 0,91% στις 49.746,31 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 ενισχύθηκε κατά 0,55%, στις 19.033,10 μονάδες.

Η αποκλιμάκωση των αποδόσεων στα ομόλογα έδωσε ώθηση

Καθοριστικό ρόλο στην ανάκαμψη των μετοχών διαδραμάτισε η προσωρινή υποχώρηση των πιέσεων στην αγορά κρατικών ομολόγων, η οποία είχε βρεθεί στο επίκεντρο των ανησυχιών των επενδυτών τις προηγούμενες ημέρες.

Ειδικότερα, οι αποδόσεις των δεκαετών γαλλικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν από τα υψηλά επίπεδα στα οποία είχαν κινηθεί νωρίτερα, κοντά στο 4,90%. Πρόκειται για επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από το 2002, γεγονός που είχε εντείνει τους προβληματισμούς για το κόστος δανεισμού του γαλλικού Δημοσίου.

Η υποχώρηση των αποδόσεων συνέβαλε, παράλληλα, στον περιορισμό της διαφοράς απόδοσης μεταξύ των γαλλικών και των γερμανικών κρατικών τίτλων. Τα γερμανικά ομόλογα αποτελούν βασικό σημείο αναφοράς για την αποτίμηση του κρατικού πιστωτικού κινδύνου στην Ευρωζώνη.

Η εξέλιξη αυτή περιόρισε μέρος της πίεσης που ασκούν οι υψηλότερες αποδόσεις στις αποτιμήσεις των μετοχών, καθώς το αυξημένο κόστος δανεισμού και η άνοδος των επιτοκίων της αγοράς μπορούν να επιβαρύνουν τόσο τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων όσο και τις προσδοκίες για τη μελλοντική κερδοφορία τους.

Ανάκαμψη για τις γαλλικές τράπεζες

Η αποκλιμάκωση των πιέσεων στα γαλλικά ομόλογα έδωσε ώθηση και στις μεγάλες τράπεζες της χώρας, οι μετοχές των οποίων είχαν δεχθεί σημαντικές πιέσεις κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Οι επενδυτές ανησυχούσαν ότι η αύξηση του κόστους δανεισμού του γαλλικού Δημοσίου θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις τράπεζες, τόσο μέσω της έκθεσής τους σε κρατικούς τίτλους όσο και μέσω της πιθανής αύξησης του κόστους χρηματοδότησής τους από τις αγορές.

Στο πλαίσιο της ανοδικής αντίδρασης, οι μετοχές των BNP Paribas, Crédit Agricole και Société Générale ανέκαμψαν, καταγράφοντας κέρδη που κυμάνθηκαν από 0,5% έως 1%.

Η συμφωνία της SpaceX έφερε αναταράξεις στον τηλεπικοινωνιακό κλάδο

Σε αντίθεση με τη γενικευμένη άνοδο των ευρωπαϊκών αγορών, οι μετοχές μεγάλων τηλεπικοινωνιακών ομίλων βρέθηκαν υπό έντονη πίεση, μετά την είδηση για τη συμφωνία της SpaceX με την εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων Grain Management.

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, η SpaceX συμφώνησε να εξαγοράσει έναντι 8 δισ. δολαρίων το χαρτοφυλάκιο συχνοτήτων χαμηλής ζώνης της Grain Management, το οποίο διαθέτει πανεθνική κάλυψη.

Η συμφωνία αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για την ενίσχυση του ανταγωνισμού στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών σε βάθος χρόνου. Στο επίκεντρο βρίσκεται η προοπτική ανάπτυξης δορυφορικών υπηρεσιών που επιτρέπουν την απευθείας σύνδεση κινητών τηλεφώνων με δορυφόρους, χωρίς να απαιτείται αποκλειστικά η χρήση των παραδοσιακών επίγειων δικτύων.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να μεταβάλει τους όρους ανταγωνισμού στην αγορά, δημιουργώντας νέες δυνατότητες παροχής υπηρεσιών, αλλά και δυνητικές πιέσεις στα επιχειρηματικά μοντέλα των υφιστάμενων τηλεπικοινωνιακών παρόχων.

«Η είσοδος της SpaceX στον τηλεπικοινωνιακό κλάδο, και στην Ευρώπη, συνιστά δυνητική ανταγωνιστική απειλή για τους υφιστάμενους παρόχους», ανέφεραν σε ανάλυσή τους οι αναλυτές της Equita Research.

Υπό το βάρος των συγκεκριμένων ανησυχιών, απώλειες κατέγραψαν οι μετοχές μεγάλων τηλεπικοινωνιακών εταιρειών, μεταξύ των οποίων η γερμανική Deutsche Telekom, η βρετανική Vodafone, η γαλλική Orange και η ισπανική Telefónica.