Wall: Πιέσεις από πετρέλαιο και τεχνολογικές μετοχές ενόψει κρίσιμης εβδομάδας για τις αγορές

Με οριακές μεταβολές έκλεισε τη Δευτέρα 12/10 ο S&P 500, μετά τα κέρδη που κατέγραψαν οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για μια εβδομάδα με σημαντικές ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων και νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό.

Ο ευρύτερος δείκτης της αμερικανικής αγοράς υποχώρησε κατά 0,06% στις 7.807,24 μονάδες, ενώ ο Dow Jones Industrial Average υπεραπέδωσε, ενισχυόμενος κατά 195 μονάδες ή 0,38% στις 51.850,55 μονάδες. Αντίθετα, ο Nasdaq Composite σημείωσε πτώση 0,44% στις 27.245,902 μονάδες.

Ο Nasdaq δέχθηκε πιέσεις από την υποχώρηση κατά 3% της μετοχής της Micron Technology. Οι επενδυτές αξιολόγησαν τον εντεινόμενο ανταγωνισμό από την κινεζική CXMT, η οποία ανακοίνωσε πρόοδο στην ανάπτυξη νέας αρχιτεκτονικής τσιπ. Στον αντίποδα, ο Dow Jones ενισχύθηκε από την άνοδο κατά 2% της Salesforce, μετά τη διπλή αναβάθμιση της μετοχής από την Bank of America.

Την ίδια ώρα, οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά, μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για «ενεργειακή εκεχειρία» μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας το Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε στη συνέχεια ότι η Μόσχα είχε ήδη παραβιάσει την εκεχειρία.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού WTI ενισχύθηκαν κατά 2,06%, κλείνοντας στα 93,74 δολάρια ανά βαρέλι. Το Brent σημείωσε άνοδο 1,84%, στα 106,65 δολάρια ανά βαρέλι.

Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να συνταχθεί με τη Σαουδική Αραβία στον αγώνα της κατά των Χούθι στην Υεμένη, οι οποίοι υποστηρίζονται από την Τεχεράνη, μετά από νέα πολύνεκρη επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Οι δηλώσεις αυτές ενίσχυσαν τους φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Τα εταιρικά αποτελέσματα στο επίκεντρο

Η Wall Street προέρχεται από μια θετική εβδομάδα, καθώς το ράλι των τεχνολογικών μετοχών επέτρεψε στους επενδυτές να απορροφήσουν τις πιέσεις από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και των αποδόσεων των ομολόγων.

Ο Dow Jones και ο S&P 500 κατέγραψαν τη δεύτερη θετική εβδομάδα τους μέσα σε διάστημα τριών εβδομάδων, ενώ ο Nasdaq συμπλήρωσε τέσσερις διαδοχικές εβδομάδες κερδών.

Οι επενδυτές προσδοκούν ότι η περίοδος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων για το τρίτο τρίμηνο θα δώσει νέα ώθηση στις μετοχές, παρά την αναταραχή στη Μέση Ανατολή. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ισχυρές επιδόσεις των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τον Τζον Μπάτερς της FactSet, τα κέρδη των εταιρειών του S&P 500 αναμένεται να αυξηθούν κατά 29,6% το τρίτο τρίμηνο. Εφόσον επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη, θα πρόκειται για το τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο με αύξηση κερδών άνω του 25%, χάρη κυρίως στις ισχυρές επενδύσεις για την ανάπτυξη υποδομών κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.

Η περίοδος ανακοινώσεων επιταχύνεται αυτή την εβδομάδα, με τις μεγάλες τράπεζες να βρίσκονται στο επίκεντρο. Αποτελέσματα αναμένεται να δημοσιεύσουν οι Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley και Wells Fargo.

Τα στοιχεία πληθωρισμού και οι κινήσεις της Fed

Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή για τον Σεπτέμβριο αναμένεται να ανακοινωθεί την Τετάρτη, ενώ ο δείκτης τιμών παραγωγού θα δημοσιοποιηθεί την Πέμπτη.

«Όλα θα εξαρτηθούν από τα εταιρικά αποτελέσματα», δήλωσε στο CNBC ο Τιμ Χόλαντ, επικεφαλής επενδύσεων της Orion. Πρόσθεσε ότι ακόμη και αν τα στοιχεία πληθωρισμού αυτής της εβδομάδας αποδειχθούν υψηλότερα των προσδοκιών, η αγορά πιθανότατα θα θεωρήσει ότι δεν είναι αρκετά για να εκτροχιάσουν την πορεία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), η οποία αναμένεται σε μεγάλο βαθμό να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στην επόμενη συνεδρίασή της, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.

«Κάτι θα ανατρέψει αυτή την ανοδική αγορά κάποια στιγμή, αλλά θεωρώ ότι το σημαντικότερο στοιχείο αυτή τη στιγμή είναι η ανάπτυξη των επενδύσεων στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης», σημείωσε.

Αυτή την εβδομάδα συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από την έναρξη της ανοδικής πορείας του S&P 500, μετά το χαμηλό κλεισίματος των 3.577,03 μονάδων τον Οκτώβριο του 2022. Έκτοτε, ο δείκτης έχει υπερδιπλασιαστεί.