Ανοδική αντίδραση στα ασιατικά χρηματιστήρια με ώθηση από τις μετοχές ημιαγωγών

Σε θετικό έδαφος κινήθηκαν οι περισσότερες ασιατικές αγορές την Τετάρτη 14/10, καθώς οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών ανέκαμψαν μετά τις ισχυρές πιέσεις της προηγούμενης συνεδρίασης. Ωστόσο, η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και η επιφυλακτικότητα των επενδυτών ενόψει των στοιχείων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ περιόρισαν τα κέρδη.

Ο δείκτης MSCI Asia-Pacific ενισχύθηκε κατά 0,60%, με τον KOSPI της Νότιας Κορέας να κινείται οριακά υψηλότερα και τον Nikkei 225 της Ιαπωνίας να καταγράφει άνοδο 0,55%. Θετικά κινήθηκε και ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ, με κέρδη 0,36%.

Αντίθετα, πιέσεις δέχθηκαν οι κινεζικές αγορές, με τον CSI 300 να υποχωρεί κατά 0,92% και τον Shanghai Composite να σημειώνει πτώση 0,58%. Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με απώλειες 0,64%, ενώ στην Ινδία ο Nifty 50 κινήθηκε οριακά πτωτικά.

Ανάκαμψη για τις μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών

Οι κατασκευαστές τσιπ της Νότιας Κορέας βρέθηκαν στο επίκεντρο της ανοδικής αντίδρασης, ανακτώντας μέρος των απωλειών που είχαν καταγράψει στην προηγούμενη συνεδρίαση, όταν εντάθηκαν οι ανησυχίες για τον ανταγωνισμό από την Κίνα.

Η Samsung Electronics ενισχύθηκε κατά 2,8%, ενώ η SK Hynix κατέγραψε άνοδο 2%. Στην Ταϊβάν, η Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) σημείωσε κέρδη 1,4% και η Foxconn ενισχύθηκε κατά 2,6%. Αντίθετα, η ιαπωνική Kioxia κινήθηκε πτωτικά, ενώ η Largan υποχώρησε κατά 3,9%.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στα εταιρικά αποτελέσματα στις ΗΠΑ, καθώς αναζητούν ενδείξεις ότι οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες μπορούν να δικαιολογήσουν τις σημαντικές επενδύσεις τους στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η περίοδος ανακοινώσεων ξεκίνησε με τα αποτελέσματα μεγάλων τραπεζών, μεταξύ των οποίων οι JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup και Wells Fargo. Για την Τετάρτη έχουν προγραμματιστεί οι ανακοινώσεις των Bank of America και Morgan Stanley.

Κίνα: Ισχυρή αύξηση εξαγωγών και εισαγωγών

Στο μέτωπο των μακροοικονομικών στοιχείων, οι εξαγωγές της Κίνας αυξήθηκαν κατά 36,3% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο, υπερβαίνοντας σημαντικά τις προβλέψεις των αναλυτών για άνοδο 25,5%. Οι εισαγωγές ενισχύθηκαν κατά 31%, έναντι εκτιμήσεων για αύξηση 24,5%.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) διαμορφώθηκε στο 0,9% σε ετήσια βάση, από 0,8% τον προηγούμενο μήνα, παραμένοντας ωστόσο κάτω από την πρόβλεψη για 1%. Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης αυξήθηκε κατά 0,2%, ενώ ο δομικός πληθωρισμός παρέμεινε στο 1%.

Παράλληλα, ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) επιταχύνθηκε στο 5%, από 3,8%, ξεπερνώντας την εκτίμηση για 4,5%. Η εξέλιξη αποδίδεται κυρίως στην αύξηση του κόστους της ενέργειας και των πρώτων υλών.

Στο επίκεντρο τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ

Παρά την ανάκαμψη των μετοχών ημιαγωγών, οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί ενόψει της δημοσιοποίησης των στοιχείων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ αργότερα την Τετάρτη. Τα δεδομένα αναμένεται να επηρεάσουν τις εκτιμήσεις για την πορεία της νομισματικής πολιτικής και να καθορίσουν σε σημαντικό βαθμό το κλίμα στις διεθνείς αγορές.

Την ίδια ώρα, η πορεία των τιμών του πετρελαίου εξακολουθεί να αποτελεί παράγοντα αβεβαιότητας, περιορίζοντας τη δυναμική της ανόδου στα ασιατικά χρηματιστήρια.