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«Πιέσεις» στη Wall Street από την άνοδο πληθωρισμού και αμερικανικών ομολόγων
Χρηματιστήρια
16:52 - 14 Οκτ 2026

«Πιέσεις» στη Wall Street από την άνοδο πληθωρισμού και αμερικανικών ομολόγων

Reporter.gr Newsroom

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Στη Wall Street, οι αμερικανικές μετοχές κινούνται σε γενικές γραμμές πτωτικά την Τετάρτη (14/10), καθώς η άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων ασκεί πιέσεις στις αγορές, με τους επενδυτές να αξιολογούν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, τα οποία ήταν υψηλότερα από τις προσδοκίες.

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, ο ευρύτερος δείκτης της αγοράς S&P 500 υποχωρεί κατά 0,36% στις 7,778.60 μονάδες, ενώ και ο τεχνολογικός Nasdaq καταγράφει απώλειες 0,62% στις 27,027.27 μονάδες. Στον αντίποδα, ο βιομηχανικός Dow Jones σημειώνει άνοδο 0,24% στις 51,792.09 μονάδες.

Στις ΗΠΑ, ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) αυξήθηκε κατά 0,6% τον Σεπτέμβριο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ σε ετήσια βάση η άνοδος διαμορφώθηκε στο 3,7%. Αν και η μηνιαία μεταβολή ήταν σύμφωνη με τις προσδοκίες, ο ετήσιος πληθωρισμός ήταν υψηλότερος από τις εκτιμήσεις, καθώς οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones ανέμεναν αύξηση 3,6%.

Εξαιρουμένων των τιμών των τροφίμων και της ενέργειας, ο δομικός δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,3% σε μηνιαία βάση και κατά 2,6% σε ετήσια βάση. Και οι δύο μετρήσεις ξεπέρασαν ελαφρώς τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων, οι οποίοι προέβλεπαν αυξήσεις 0,2% και 2,5%, αντίστοιχα.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων ενισχύθηκαν μετά τη δημοσίευση των στοιχείων. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά περισσότερες από 6 μονάδες βάσης, στο 5,278%, ενώ η απόδοση του 30ετούς ενισχύθηκε κατά περισσότερες από 2 μονάδες βάσης, στο 5,59%. Και οι δύο αποδόσεις είχαν καταγράψει νέα υψηλά 24 ετών την προηγούμενη εβδομάδα.

«Τα σημερινά στοιχεία αναμένεται να ασκήσουν μέτριες πιέσεις στα περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου κινδύνου, καθώς αυξάνονται οι προσδοκίες για αυξήσεις επιτοκίων στο άμεσο μέλλον. Αυτό εντείνει τις πιέσεις στο μακροπρόθεσμο άκρο της καμπύλης αποδόσεων, κάτι που θα μπορούσε να ενισχύσει το δολάριο, αλλά να επιβαρύνει τις αποτιμήσεις των μετοχών», δήλωσε ο Τζεφ Σούλτσε, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής στο Franklin Templeton Institute.

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία για τον πληθωρισμό δημοσιεύονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και οι καταναλωτές πληρώνουν ακριβότερα τη βενζίνη. Η μέση τιμή της βενζίνης διαμορφώνεται στα 4,34 δολάρια ανά γαλόνι, έναντι 3,08 δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Αυτοκινήτου (AAA).

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι θα χαλαρώσει προσωρινά τους περιορισμούς στις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου κίνησης (ντίζελ). Ωστόσο, οι αναλυτές δεν εκτιμούν ότι η συμφωνία θα συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση των τιμών των καυσίμων για τους μεταφορείς και τους αγρότες.

Στα αξιόλογα της μέρας, τα τελευταία τριμηνιαία αποτελέσματα της Morgan Stanley ξεπέρασαν τις προσδοκίες, ωστόσο η μετοχή της υποχωρούσε κατά 2% στις τελευταίες συναλλαγές.

Αρκετές μεγάλες τράπεζες ανακοίνωσαν ισχυρά τριμηνιαία αποτελέσματα την Τρίτη, ωστόσο οι μετοχές τους ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση με απώλειες, με τις Goldman Sachs και Citigroup να καταγράφουν πτώση. Η αντίδραση της αγοράς υποδηλώνει ότι οι επιχειρήσεις καλούνται να ανταποκριθούν σε υψηλότερες προσδοκίες κατά τη διάρκεια της περιόδου ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου, ιδίως στον τεχνολογικό κλάδο, όπου οι ημιαγωγοί αναμένεται να αποτελέσουν τον σημαντικότερο παράγοντα αύξησης των εταιρικών κερδών σε ετήσια βάση.

Οι μετοχές των εταιρειών κατασκευής ημιαγωγών συνέχισαν επίσης την πρόσφατη πτωτική τους πορεία. Η Micron Technology, η οποία είχε υποχωρήσει περισσότερο από 3% στην προηγούμενη συνεδρίαση, σημειώνει νέα πτώση 2%. Οι Advanced Micro Devices (AMD) και Intel υποχωρούν επίσης περισσότερο από 2%, ενώ οι Western Digital και SanDisk καταγράφουν απώλειες 3%.

Σύμφωνα με στοιχεία της FactSet, οι εταιρείες του δείκτη S&P 500 αναμένεται να εμφανίσουν συνδυασμένο ρυθμό αύξησης κερδών περίπου 30%. Για τον κλάδο των ημιαγωγών και του εξοπλισμού κατασκευής ημιαγωγών, η αύξηση των κερδών εκτιμάται ότι θα φτάσει το 130%.

«Τα θεμελιώδη μεγέθη των επιχειρήσεων είναι πολύ ισχυρά. Είναι πολύ δύσκολο να αμφισβητήσει κανείς την πλευρά της ζήτησης στην ιστορία των ημιαγωγών», δήλωσε η Μάρτα Νόρτον, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής στην Empower, μιλώντας στο CNBC.

«Δεν γνωρίζω αν αμφισβητούμε κατ’ ανάγκη το πόσο ισχυρά είναι τα θεμελιώδη μεγέθη αυτών των επιχειρήσεων, όσο το πόσο περιθώριο ανόδου απομένει στις αποτιμήσεις του κλάδου», πρόσθεσε.

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