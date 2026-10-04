Ο Τραμπ ανακοίνωσε νέα πληρωμή προς ψηφοφόρους ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών

Ο Ντόναλντ Τραμπ εντείνει τις υποσχέσεις του για οικονομικές παροχές προς τους ψηφοφόρους, ανακοινώνοντας ότι σχεδιάζει να χορηγήσει 90 δολάρια σε ηλικιωμένους, ενώ επανέλαβε και την υπόσχεσή του να δώσει 5.000 δολάρια σε κάθε ενήλικο Αμερικανό, εφόσον οι Ρεπουμπλικάνοι κερδίσουν τις ενδιάμεσες εκλογές.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social το βράδυ της Παρασκευής, ο Τραμπ δήλωσε ότι η τελευταία πληρωμή θα δοθεί σε «πάνω από 20 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ υπέροχους ηλικιωμένους, για να βοηθηθούν να πληρώσουν τα ασφάλιστρα του Medicare Part B».



Ένα ενημερωτικό δελτίο που δημοσιοποιήθηκε το Σάββατο από τα Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) αναφέρει ότι τα χρήματα θα προέλθουν από το Medicare Improvement Fund, ένα ταμείο που δημιούργησε το Κογκρέσο για τη χρηματοδότηση βελτιώσεων στο Medicare — το ομοσπονδιακό πρόγραμμα υγειονομικής ασφάλισης για άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, καθώς και για νεότερα άτομα με αναπηρίες.



Οι περισσότεροι δικαιούχοι αναμένεται να λάβουν τα χρήματα στις 8 Οκτωβρίου 2026 ή περίπου τότε, μέσω απευθείας κατάθεσης, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο.



Το πρωί του Σαββάτου, ο πρόεδρος δημοσίευσε επίσης ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται καθισμένος στο Οβάλ Γραφείο και λέει στους ψηφοφόρους:



«Αν κερδίσουν οι Δημοκρατικοί, θα έχετε οικονομική ύφεση, όπως το 1929. Αν κερδίσουν οι Ρεπουμπλικάνοι, θα έχετε ο καθένας 5.000 δολάρια στην τσέπη του».



Η υπόσχεση των 5.000 δολαρίων, την οποία ο Τραμπ ανακοίνωσε για πρώτη φορά στο συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων τον Σεπτέμβριο, αναμένεται να αντιμετωπίσει εμπόδια στο Κογκρέσο και υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει πληθωριστικές πιέσεις.



Υπάρχουν περίπου 270 εκατομμύρια Αμερικανοί ηλικίας 18 ετών και άνω, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι πολίτες. Η καταβολή 5.000 δολαρίων στον καθένα θα κόστιζε πιθανότατα πολύ πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.



Οι ανακοινώσεις αυτές αποτελούν τις τελευταίες μιας σειράς οικονομικών υποσχέσεων που έχει κάνει ο πρόεδρος ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.



Η κυβέρνηση Τραμπ έχει αρχίσει να αποστέλλει επιταγές των 500 δολαρίων σε σχεδόν ένα εκατομμύριο ανθρώπους, υποστηρίζοντας ότι οι πληρωμές αφορούν άτομα που κατέβαλαν αυτό που η κυβέρνηση χαρακτήρισε υπερβολικά τέλη στο πλαίσιο του Affordable Care Act.



Ο Τραμπ έχει επίσης προωθήσει πρόσφατα μια επιταγή ύψους 1.776 δολαρίων, την οποία αποκάλεσε «warrior dividend» («μέρισμα πολεμιστή»), για τα εν ενεργεία μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Η ονομασία αποτελεί αναφορά στο 1776, το έτος κατά το οποίο οι αμερικανικές αποικίες κήρυξαν την ανεξαρτησία τους από τη Μεγάλη Βρετανία.



Οι Ρεπουμπλικάνοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες καθώς οδεύουν προς τις ενδιάμεσες εκλογές. Πρόσφατη δημοσκόπηση της Wall Street Journal έδειξε ότι οι ψηφοφόροι έχουν γίνει πιο αρνητικοί απέναντι στον πρόεδρο, με μόλις 37% των Αμερικανών να εγκρίνουν τον τρόπο με τον οποίο ασκεί τα καθήκοντά του. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό αποδοχής οποιουδήποτε προέδρου ενόψει ενδιάμεσων εκλογών στις δημοσκοπήσεις της Journal από το 1990.



Η τελευταία ανακοίνωση του Τραμπ προκάλεσε την κριτική του γερουσιαστή Ρον Γουάιντεν (Δημοκρατικός από το Όρεγκον), κορυφαίου Δημοκρατικού μέλους της Επιτροπής Οικονομικών της Γερουσίας. Ο Γουάιντεν χαρακτήρισε την ανακοίνωση «άλλη μία απελπισμένη προσπάθεια ενός αποτυχημένου προέδρου να ξεφύγει από την αποστροφή των Αμερικανών απέναντι στην αποτυχημένη ατζέντα του, που αντιστοιχεί σε ένα ντεπόζιτο βενζίνης που έχει ακριβύνει εξαιτίας του Τραμπ».