Λετονία: Ισχυρή νίκη Κούλμπεργκ και νέα φιλοουκρανική κυβέρνηση στον ορίζοντα

Ισχυρή εντολή για να παραμείνει στην εξουσία έλαβε ο πρωθυπουργός της Λετονίας Άντρις Κούλμπεργκς, καθώς το κεντρώο κόμμα του, η Ενωμένη Λίστα, κατέγραψε μεγάλη νίκη στις βουλευτικές εκλογές του Σαββάτου. Με καταμετρημένο περίπου το 97% των ψήφων, συγκεντρώνει 35,3% και 42 από τις 100 έδρες του κοινοβουλίου, στο καλύτερο εκλογικό αποτέλεσμα κόμματος από την αποκατάσταση της ανεξαρτησίας της χώρας το 1991.

Ο 47χρονος Κούλμπεργκς, επιχειρηματίας και ερασιτέχνης οδηγός ράλι, ανέλαβε την πρωθυπουργία τον περασμένο Μάιο, μετά την κατάρρευση της προηγούμενης κυβερνητικής συμμαχίας. Στην προεκλογική του εκστρατεία υποσχέθηκε περιορισμό της γραφειοκρατίας, μείωση των κρατικών δαπανών και βελτίωση της διακυβέρνησης.

Η Ενωμένη Λίστα, ένας κεντρώος και φιλοευρωπαϊκός πολιτικός σχηματισμός, μπορεί πλέον να σχηματίσει κυβέρνηση είτε με την Εθνική Συμμαχία, ένα δεξιό-εθνικιστικό και έντονα αντιρωσικό κόμμα, είτε με τους Προοδευτικούς, ένα φιλελεύθερο και κεντροαριστερό κόμμα.

Ο Κούλμπεργκς δεσμεύτηκε να συνεχίσει την αποφασιστική στήριξη της Ουκρανίας και τη σκληρή στάση απέναντι στη Ρωσία. Παράλληλα, έχει υποσχεθεί ενίσχυση της αντιαεροπορικής και αντι-drone άμυνας της Λετονίας και διατήρηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ, ένα από τα υψηλότερα επίπεδα στο ΝΑΤΟ.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Πρώτα η Λετονία», ένα τραμπικού τύπου λαϊκιστικό και εθνικιστικό κόμμα, με 13,1%, ενώ τρίτη ήρθε η «Κυρίαρχη Εξουσία», φιλορωσικός πολιτικός σχηματισμός, με 11,7%. Η δεξιά εθνικιστική Εθνική Συμμαχία συγκέντρωσε 8,9%.

Παρά την ενίσχυση των φιλορωσικών δυνάμεων, οι αναλυτές εκτιμούν ότι θα παραμείνουν πολιτικά απομονωμένες. Η συμμετοχή, πάντως, υποχώρησε στο 51,8%, από 59,4% το 2022, δείχνοντας την αυξανόμενη απογοήτευση των Λετονών από το πολιτικό σύστημα.