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Πόσο επικίνδυνα είναι τα ενεργειακά ποτά για τα παιδιά; Τι αποκαλύπτουν οι επιστήμονες
Υγεία
17:05 - 04 Οκτ 2026

Πόσο επικίνδυνα είναι τα ενεργειακά ποτά για τα παιδιά; Τι αποκαλύπτουν οι επιστήμονες

Reporter.gr Newsroom

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Γιατροί προειδοποιούν για τις σοβαρές παρενέργειες στην καρδιά και το νευρικό σύστημα, ενώ κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για το αθλητικό μάρκετινγκ στους νέους.

Ο Σον και η Χάιντι Κράιπ δεν θα ξεχάσουν ποτέ το τηλεφώνημα από το λύκειο του γιου τους: ο 16χρονος Ντέιβις μεταφερόταν εσπευσμένα στα επείγοντα. «Ήπιε μονορούφι ένα ενεργειακό ποτό — απλώς για να φανεί “κουλ”», θυμάται ο πατέρας του. Μέσα σε λίγη ώρα, ο καρδιακός ρυθμός του εφήβου διαταράχθηκε μοιραία.

Αν και οι θάνατοι είναι σπάνιοι, οι παιδίατροι προειδοποιούν ότι τα υψηλά επίπεδα καφεΐνης στα ενεργειακά ποτά αποτελούν σοβαρή απειλή για την υγεία των παιδιών και των εφήβων.

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