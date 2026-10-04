ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ενεργειακή κρίση: Η Αθήνα πιέζει για δημοσιονομική ευελιξία – Η δύσκολη εξίσωση της Ευρώπης
Οικονομία
18:00 - 04 Οκτ 2026

Ενεργειακή κρίση: Η Αθήνα πιέζει για δημοσιονομική ευελιξία – Η δύσκολη εξίσωση της Ευρώπης

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Η ενεργειακή κρίση που προκαλεί η παρατεταμένη αναταραχή γύρω από τα Στενά του Ορμούζ αρχίζει να δοκιμάζει όχι μόνο τις αντοχές των ευρωπαϊκών νοικοκυριών και επιχειρήσεων, αλλά και τα δημοσιονομικά περιθώρια των κυβερνήσεων. Με τις τιμές των καυσίμων να εντείνουν τις πληθωριστικές πιέσεις και το κόστος των μέτρων στήριξης να αυξάνεται, Ελλάδα και Ιταλία ζητούν από τις Βρυξέλλες μεγαλύτερη ευελιξία στους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες. Την ίδια ώρα, όμως, η Κομισιόν εμφανίζεται ιδιαίτερα επιφυλακτική, υπενθυμίζοντας ότι υπάρχουν ήδη διαθέσιμα εργαλεία ευελιξίας και ότι η δημοσιονομική σταθερότητα δεν μπορεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Τζόρτζια Μελόνι έχουν αποστείλει ξεχωριστές επιστολές προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ζητώντας πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο προκειμένου τα κράτη-μέλη να μπορούν να αντιμετωπίσουν το αυξημένο ενεργειακό κόστος χωρίς οι σχετικές παρεμβάσεις να προσκρούουν στους περιορισμούς των ευρωπαϊκών κανόνων.

Η Αθήνα προτείνει ειδικότερα να μπορούν να εξαιρούνται από τον υπολογισμό των καθαρών δαπανών τα προσωρινά μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Παράλληλα, ζητά να επιτραπεί στα κράτη-μέλη να αξιοποιούν μέρος των πρόσθετων φορολογικών εσόδων που δημιουργούνται εξαιτίας της ανόδου των τιμών, και ιδίως του ΦΠΑ, ώστε αυτά να επιστρέφουν στην οικονομία μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ανάλογη, αλλά όχι ταυτόσημη, είναι η παρέμβαση της Ρώμης. Η ιταλική κυβέρνηση ζητά να λαμβάνεται υπόψη ο πληθωρισμός κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του ιταλικού προϋπολογισμού με τους ευρωπαϊκούς κανόνες, ενώ η Μελόνι υποστηρίζει επίσης ότι τα πρόσθετα φορολογικά έσοδα από την άνοδο των τιμών θα πρέπει να μπορούν να επιστρέφουν στην οικονομία μέσω προσωρινών και στοχευμένων μέτρων για τον περιορισμό του ενεργειακού κόστους.

Το «φρένο» της Κομισιόν

Η απάντηση των Βρυξελλών στα δύο αιτήματα δεν προμηνύει, τουλάχιστον προς το παρόν, μια νέα γενικευμένη χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι έχει λάβει τα σχετικά αιτήματα, αλλά υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε χρήση εθνικών ρητρών διαφυγής δεν μπορεί να υπονομεύει τη δημοσιονομική σταθερότητα και τη βιωσιμότητα του χρέους.

Παράλληλα, η Κομισιόν παραπέμπει στα εργαλεία που ήδη βρίσκονται στο ευρωπαϊκό οπλοστάσιο. Συγκεκριμένα, υπάρχει προσωρινή ευελιξία έως 0,6% του ΑΕΠ για ενεργειακές επενδύσεις, ενώ το συνολικό περιθώριο για άμυνα και ενέργεια φτάνει έως το 1,5% του ΑΕΠ.

Η διαφορετική προσέγγιση των Βρυξελλών γίνεται ακόμη πιο εμφανής σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της ίδιας της ενεργειακής ζήτησης. Η Κομισιόν προκρίνει μέτρα που αποσκοπούν στον περιορισμό ή τη μετατόπιση της κατανάλωσης, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται η αξιοποίηση έξυπνων μετρητών και τιμολογίων, ο περιορισμός της θέρμανσης σε δημόσια κτίρια, ο περιορισμός ή η απαγόρευση εξωτερικής θέρμανσης και η απενεργοποίηση περιττού δημόσιου φωτισμού κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Πρόκειται για μια προσέγγιση που η Αθήνα θεωρεί ανεπαρκή για την κλίμακα της σημερινής κρίσης, καθώς το βάρος δεν μπορεί, όπως υποστηρίζει, να μετακυλίεται αποκλειστικά στην πλευρά της ζήτησης.

Μητσοτάκης: «Δεν λύνουμε ως διά μαγείας το πρόβλημα»

Το ίδιο μήνυμα έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στην εβδομαδιαία ανάρτησή του, συνδέοντας τις κυβερνητικές παρεμβάσεις στην αγορά καυσίμων με την ανάγκη για ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή αναταραχή.

«Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη συγκυρία», σημειώνει ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι «να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά».

Στο εσωτερικό μέτωπο, η κυβέρνηση αυξάνει για τις επόμενες 15 ημέρες την επιδότηση στην αντλία για το ντίζελ κίνησης από τα 10 στα 15 λεπτά, η οποία, μαζί με την έκπτωση από τα διυλιστήρια, φτάνει συνολικά τα 20 λεπτά. Παράλληλα, λίγο πριν από τις 15 Οκτωβρίου αναμένεται να ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο η τιμή να διατηρηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, ενώ προβλέπεται και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης.

Η κυβέρνηση προαναγγέλλει, παράλληλα, επανεξέταση της κατάστασης ανά δεκαπενθήμερο, με τον πρωθυπουργό να αναγνωρίζει ότι τα μέτρα δεν μπορούν να εξαλείψουν το πρόβλημα.

«Ξέρουμε ότι δεν λύνουμε ως δια μαγείας το πρόβλημα, αλλά προσπαθούμε να δώσουμε μια πραγματική ανάσα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, το βασικό μήνυμα της παρέμβασης Μητσοτάκη είναι ότι η ενεργειακή κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο σε εθνικό επίπεδο. Ο πρωθυπουργός επιμένει ότι πρόκειται για «ευρωπαϊκό πρόβλημα» και ότι απαιτούνται κοινές και τολμηρές λύσεις, πέρα από συστάσεις για περιορισμό της κατανάλωσης.

Η δεύτερη, μεγαλύτερη μάχη: ο προϋπολογισμός της ΕΕ

Το ενεργειακό μέτωπο, ωστόσο, ανοίγει σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ώρα που οι κυβερνήσεις ζητούν μεγαλύτερο χώρο για να αντιμετωπίσουν μια νέα κρίση, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση για τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034.

Η εξίσωση είναι ιδιαίτερα απαιτητική. Η Ευρώπη καλείται να αυξήσει σημαντικά τις δαπάνες για την άμυνα, την ώρα που τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν την ανάγκη περιορισμού των δημοσιονομικών ελλειμμάτων. Αυτό δημιουργεί αναπόφευκτα πιέσεις σε άλλες κατηγορίες δαπανών, μεταξύ των οποίων και οι κοινωνικές πολιτικές.

Στο ίδιο πλαίσιο, παραμένει η διαφωνία για το ενδεχόμενο μιας νέας κοινής έκδοσης χρέους στα πρότυπα του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα κράτη του Βορρά εμφανίζονται απρόθυμα να επαναλάβουν ένα μοντέλο κοινής χρηματοδότησης, ενώ η Γερμανία, ως ένας από τους βασικούς χρηματοδότες του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, πιέζει για περιορισμό της δικής της σχετικής επιβάρυνσης, επικαλούμενη και τις αυξημένες εσωτερικές της ανάγκες.

Η επιδίωξη είναι οι βασικές εκκρεμότητες για τον προϋπολογισμό της περιόδου 2028-2034 να κλείσουν όσο το δυνατόν νωρίτερα, πριν η Ευρώπη εισέλθει στην τελική ευθεία των γαλλικών προεδρικών εκλογών. Ο πολιτικός παράγοντας στη Γαλλία καθιστά την εικόνα ακόμη πιο σύνθετη, καθώς οι ευρωπαϊκές ισορροπίες ενδέχεται να επηρεαστούν σημαντικά από το αποτέλεσμα και την ενίσχυση της ακροδεξιάς. Ως εκ τούτου Ευρωπαίοι ηγέτες επιθυμούν να κλειδώσουν την εκκρεμότητα του μεσοπρόθεσμου όσο γίνεται ταχύτερα.

Η δύσκολη εξίσωση για την Ελλάδα

Για την Ελλάδα, η συζήτηση έχει ιδιαίτερη σημασία. Η χώρα παραμένει σε σημαντικό βαθμό εξαρτημένη από ευρωπαϊκούς πόρους, τόσο μέσω των διαρθρωτικών και αναπτυξιακών ταμείων όσο και μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Υπό αυτό το πρίσμα, το αποτέλεσμα είναι μια διπλή διαπραγμάτευση: βραχυπρόθεσμα, για τον δημοσιονομικό χώρο που απαιτεί η αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, και μεσοπρόθεσμα, για το ύψος και την κατανομή των ευρωπαϊκών πόρων μετά το 2027.

Η Αθήνα επιχειρεί, έτσι, να εξασφαλίσει χώρο για να στηρίξει την οικονομία σήμερα, την ώρα που καλείται να διασφαλίσει ότι δεν θα περιοριστούν οι ευρωπαϊκοί πόροι από τους οποίους εξαρτάται σημαντικό μέρος της αναπτυξιακής της στρατηγικής αύριο. Και αυτή είναι ίσως η δυσκολότερη εξίσωση που έχει μπροστά της η ελληνική κυβέρνηση μέσα σε μια Ευρώπη που βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με περισσότερες ανάγκες και λιγότερα δημοσιονομικά περιθώρια.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/10/2026 - 18:02
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πόσο επικίνδυνα είναι τα ενεργειακά ποτά για τα παιδιά; Τι αποκαλύπτουν οι επιστήμονες
Υγεία

Πόσο επικίνδυνα είναι τα ενεργειακά ποτά για τα παιδιά; Τι αποκαλύπτουν οι επιστήμονες

Ιράν: Δεν ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ χωρίς την ικανοποίηση των όρων μας
Ειδήσεις

Ιράν: Δεν ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ χωρίς την ικανοποίηση των όρων μας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Τους πήρε το ποτάμι και δεν θα μπορούν να το μπαζώσουν»: Τα νέα «καρφιά» του Σαμαρά
Πολιτική

«Τους πήρε το ποτάμι και δεν θα μπορούν να το μπαζώσουν»: Τα νέα «καρφιά» του Σαμαρά

ΠΑΣΟΚ: Καταθέτει πρόταση νόμου στη Βουλή για το ιδιωτικό χρέος – «Όχι άλλες χαμένες ευκαιρίες»
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Καταθέτει πρόταση νόμου στη Βουλή για το ιδιωτικό χρέος – «Όχι άλλες χαμένες ευκαιρίες»

Ζελένσκι: Η Ουκρανία θα εντείνει τα πλήγματα στα ρωσικά διυλιστήρια
Ειδήσεις

Ζελένσκι: Η Ουκρανία θα εντείνει τα πλήγματα στα ρωσικά διυλιστήρια

Μαρινάκης για 120 δόσεις: Δίνουμε ανάσες σε αυτούς που θέλουν να είναι συνεπείς
Πολιτική

Μαρινάκης για 120 δόσεις: Δίνουμε ανάσες σε αυτούς που θέλουν να είναι συνεπείς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
04/10/2026 - 18:00

Ενεργειακή κρίση: Η Αθήνα πιέζει για δημοσιονομική ευελιξία – Η δύσκολη εξίσωση της Ευρώπης

Υγεία
04/10/2026 - 17:05

Πόσο επικίνδυνα είναι τα ενεργειακά ποτά για τα παιδιά; Τι αποκαλύπτουν οι επιστήμονες

Ειδήσεις
04/10/2026 - 15:46

Ιράν: Δεν ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ χωρίς την ικανοποίηση των όρων μας

Πολιτική
04/10/2026 - 15:09

Η στασιμότητα της ΕΛΑΣ, η αντοχή του ΠΑΣΟΚ και η επόμενη μέρα

Ειδήσεις
04/10/2026 - 14:14

Ασυνήθιστα διαλείμματα ξεκούρασης για τον Σι Τζινπίνγκ «έφαγαν» ώρες από τη σύνοδο με τον Τραμπ

Πολιτική
04/10/2026 - 13:12

«Τους πήρε το ποτάμι και δεν θα μπορούν να το μπαζώσουν»: Τα νέα «καρφιά» του Σαμαρά

Πολιτική
04/10/2026 - 12:37

ΠΑΣΟΚ: Καταθέτει πρόταση νόμου στη Βουλή για το ιδιωτικό χρέος – «Όχι άλλες χαμένες ευκαιρίες»

Περιβάλλον
04/10/2026 - 12:23

Η λίμνη που εξαφανίζεται: SOS για την Κορώνεια

Ειδήσεις
04/10/2026 - 12:06

Κρήτη: Υποχωρεί η κακοκαιρία, αποκαλύπτεται το μέγεθος των καταστροφών

Ειδήσεις
04/10/2026 - 11:51

Ζελένσκι: Η Ουκρανία θα εντείνει τα πλήγματα στα ρωσικά διυλιστήρια

Πολιτική
04/10/2026 - 11:37

Μαρινάκης για 120 δόσεις: Δίνουμε ανάσες σε αυτούς που θέλουν να είναι συνεπείς

Οικονομία
04/10/2026 - 11:00

Πώς χτυπά η δημογραφική συρρίκνωση την περιφέρεια – Τα «καμπανάκια»

Πολιτική
04/10/2026 - 10:21

Μητσοτάκης: Η Ευρώπη να παραχωρήσει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για την αντιμετώπιση την ενεργειακής κρίσης

Ειδήσεις
04/10/2026 - 09:54

Ο Τραμπ ανακοίνωσε νέα πληρωμή προς ψηφοφόρους ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών

Ειδήσεις
04/10/2026 - 09:33

Κυψέλη: Σοβαρές ζημιές σε 14 πολυκατοικίες – Τι εισηγείται το ΤΕΕ

Magazino
03/10/2026 - 22:00

Η απόλυτη φθινοπωρινή λίστα ταινιών για ζεστά βράδια στο σπίτι

Πολιτική
03/10/2026 - 21:07

Αποστολάκη κατά Πιερρακάκη: Τι δεν μας είπε για τις 120 δόσεις και τους πλειστηριασμούς

Πολιτική
03/10/2026 - 21:04

Ανδρουλάκης: Ισχυρό ναυτικό έθνος χωρίς ισχυρή αλιεία δεν υπάρχει

Τεχνολογία
03/10/2026 - 21:00

Τραμπ και Big Tech απέναντι στους φόβους για την AI: Συμφωνία χωρίς κυρώσεις και πολλά ερωτήματα

Ειδήσεις
03/10/2026 - 20:00

Απορρίφθηκαν τα μέτρα για τη στέγαση, φουντώνουν οι κινητοποιήσεις στην Ισπανία

Ειδήσεις
03/10/2026 - 19:50

400 χιλιοστά βροχής σε μόλις δύο ημέρες – «Πνίγεται» η Κρήτη από την ακραία κακοκαιρία

Νομίσματα
03/10/2026 - 19:00

Bitcoin: Οι 28 ημέρες που μπορούν να αλλάξουν το σκηνικό στην αγορά

Ειδήσεις
03/10/2026 - 18:00

NYT: Πετρελαϊκό deal δισεκατομμυρίων στο παζάρι Τραμπ-Πούτιν για την Ουκρανία

Πολιτική
03/10/2026 - 17:33

Πριν από την άφιξη Ρούμπιο στην Ελλάδα, η Ουάσινγκτον στέλνει μήνυμα στήριξης στην Γκιλφόιλ

Πολιτική
03/10/2026 - 17:15

Αθήνα και Ρώμη ζητούν περισσότερο δημοσιονομικό χώρο από τις Βρυξέλλες

Πολιτική
03/10/2026 - 17:00

Επισκέφτηκε την Εθνική ποδοσφαίρου ο Μητσοτάκης: Εκπλήξατε πολλούς αλλά όχι τους εαυτούς σας

Πολιτική
03/10/2026 - 15:28

«Καρφιά» Σαμαρά κατά Φον ντερ Λάιεν: Θαυμάζει τον «μακεδονικό» πολιτισμό κι εμείς παρακολουθούμε βουβοί

Ειδήσεις
03/10/2026 - 15:00

Ποδόσφαιρο και γεωπολιτική: Πώς η καταδίκη της Μάντσεστερ Σίτυ «δοκιμάζει» τις σχέσεις Βρετανίας-ΗΑΕ

Πολιτική
03/10/2026 - 14:07

Μητσοτάκης για Γλυπτά του Παρθενώνα: Δεν δεχόμαστε διευθετήσεις που δηλώνουν ξένη κυριαρχία

Οικονομία
03/10/2026 - 13:44

Η ακρίβεια «καίει» τα νοικοκυριά και ανοίγει νέα μέτωπα για την κυβέρνηση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ