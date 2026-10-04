Μήνυμα Μερτς προς Πούτιν από το Κίεβο: Σταματήστε αυτόν τον μάταιο πόλεμο

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, κατά την επίσκεψή του στο Κίεβο, ανακοίνωσε νέα στρατιωτική και οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία, υπογραμμίζοντας ότι η ενίσχυση της χώρας είναι, όπως είπε, «αναγκαία για τη συνολική πολιτική σταθερότητα της Ευρώπης».

«Εμείς οι Γερμανοί θα έπρεπε να έχουμε το μεγαλύτερο δυνατό ενδιαφέρον γι’ αυτό», τόνισε, υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία δεν διεξάγει πόλεμο μόνο εναντίον της Ουκρανίας, αλλά «εναντίον της Ευρώπης και επίσης εναντίον της Γερμανίας».

Αναφερόμενος στο περιστατικό της 4ης Αυγούστου, ο Μερτς δήλωσε ότι η επίθεση με drones στο αεροδρόμιο της Λειψίας ήταν, σύμφωνα με τον ίδιο, «ένοπλη επίθεση που προήλθε αποκλειστικά από τη Ρωσία».

Ο Γερμανός καγκελάριος περιέγραψε εκ νέου τον ρωσικό πόλεμο ως «παράλογο και βάρβαρο», επικαλούμενος και τις επιθέσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Κίεβο.

«Μια ειρηνική Κυριακή, την ώρα που βρίσκομαι εδώ, βομβαρδίζεται μια γέφυρα στο κέντρο του Κιέβου. Και μία εβδομάδα νωρίτερα είχε βομβαρδιστεί η Ακαδημία Επιστημών», ανέφερε στην Πρώτη Γερμανική Τηλεόραση (ARD) επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν να σταματήσει τις εχθροπραξίες: «Κύριε Πούτιν, σταματήστε αυτόν τον μάταιο πόλεμο».

Στρατιωτική βοήθεια ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ

Ο Μερτς ανακοίνωσε «πολύ συγκεκριμένη βοήθεια» προς την Ουκρανία, συνολικού ύψους περίπου ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Το πακέτο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέσα για την αντιμετώπιση των ταχύτατων ρωσικών drones τύπου jet, δορυφορική τεχνολογία και αντιαεροπορικούς πυραύλους.

Επιπλέον, περίπου 350 εκατομμύρια ευρώ προορίζονται για έργα υποδομών και την ενεργειακή ασφάλεια της Ουκρανίας, καθώς η Ρωσία συνεχίζει να πλήττει συστηματικά τις ενεργειακές εγκαταστάσεις της χώρας ενόψει του χειμώνα.

Σύμφωνα με τον Μερτς, κατά την επίσκεψη συμφωνήθηκαν συνολικά οικονομικές και επιχειρηματικές συμφωνίες άνω των έξι δισεκατομμυρίων ευρώ. Στο πλευρό του βρέθηκαν η υπουργός Οικονομίας Κάταριν Ράιχε και αντιπροσωπεία γερμανικών επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο των νέων συμφωνιών, το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας συμφώνησε με τη γερμανική Diehl την προμήθεια χιλιάδων πυραύλων του συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας IRIS-T. Με τη Hensoldt υπεγράφη συμφωνία για δορυφορική τεχνολογία, ενώ η Quantum αναλαμβάνει την περαιτέρω ανάπτυξη και παραγωγή drones αναχαίτισης, σχεδιασμένων να αντιμετωπίζουν τα ρωσικά drones υψηλής ταχύτητας.

«Ολόκληρη η Ευρώπη εξαρτάται από τη σταθερότητα της Γερμανίας»

Ο Μερτς συνέδεσε την κατάσταση στην Ουκρανία και με την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας στο εσωτερικό της Γερμανίας.

«Ολόκληρη η Ευρώπη εξαρτάται από τη σταθερότητα στη Γερμανία», δήλωσε, προειδοποιώντας ότι ίσως πολλοί στη χώρα του υποτιμούν τη σημασία που έχει η ύπαρξη μιας σταθερής γερμανικής κυβέρνησης σε μια περίοδο τόσο μεγάλων αναταράξεων.

Όπως είπε, η Γερμανία και η Ευρώπη βρίσκονται αντιμέτωπες με τεράστιες προκλήσεις: την εμπορική διαμάχη με τις ΗΠΑ, τον οικονομικό ανταγωνισμό από την Ασία, αλλά και τις ρωσικές επιθέσεις και εκστρατείες παραπληροφόρησης.

«Αν η Ευρώπη δεν καταφέρει να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις, τότε αυτή η ήπειρος, στην εποχή που ζούμε, δεν θα έχει τη δυνατότητα να διατηρήσει την ειρήνη, την ελευθερία και την ευημερία της», ανέφερε.

Ο Γερμανός καγκελάριος υπογράμμισε ότι, ως η μεγαλύτερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Γερμανία έχει «ιδιαίτερη ευθύνη».

«Βρισκόμαστε σε μια πραγματικά ιστορική συγκυρία», είπε, προσθέτοντας ότι θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι του ώστε η Γερμανία να συνεχίσει να κυβερνάται με σταθερότητα.

Σε αναζήτηση νέου γύρου συνομιλιών

Την ίδια ώρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν τη διοργάνωση νέου τριμερούς γύρου συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας, με στόχο την αναζήτηση δρόμου προς τον τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, πρόκειται αρχικά για συνάντηση σε επίπεδο ειδικών, η οποία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί έως τα τέλη Οκτωβρίου. Η Ουάσινγκτον βρίσκεται ήδη σε επαφή τόσο με το Κίεβο όσο και με τη Μόσχα.

Ως πιθανό τόπο συνάντησης ο Ζελένσκι ανέφερε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χωρίς να αποκλείσει άλλη χώρα που θα προτείνει η αμερικανική πλευρά.

Ο Μερτς, από την πλευρά του, προειδοποίησε ότι οι διαπραγματεύσεις για την ειρήνη στην Ουκρανία δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως «business case». Τόνισε ότι οποιεσδήποτε συνομιλίες δεν πρέπει να διεξαχθούν «πάνω από τα κεφάλια των Ευρωπαίων» και, κυρίως, «πάνω από τα κεφάλια των Ουκρανών».

«Η Ουκρανία πρέπει να αποφασίσει η ίδια για την τύχη της», ήταν το μήνυμα του Γερμανού καγκελάριου από το Κίεβο.