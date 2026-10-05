Κομισιόν: Η απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου αναμένεται να λειτουργήσει θετικά

Για έναν «πολύ δύσκολο χειμώνα» όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας προετοιμάζεται η Ευρώπη, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία εξακολουθούν να ασκούν ανοδικές πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου.

«Οδεύουμε προς έναν πολύ δύσκολο χειμώνα» σε ό,τι αφορά τις τιμές της ενέργειας, δήλωσε τη Δευτέρα (5/10) η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Άννα-Κάισα Ίτκονεν.

Η ίδια ανέφερε ότι η απόφαση για την απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου αναμένεται να λειτουργήσει θετικά για τις τιμές του πετρελαίου στα κράτη-μέλη.

«Η έκδοση απόφασης για τα στρατηγικά αποθέματα, δηλαδή η αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων, θα επηρεάσει θετικά τις τιμές του πετρελαίου για τα κράτη-μέλη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η κ. Ίτκονεν κλήθηκε να διευκρινίσει τόσο τις ποσότητες πετρελαίου και ντίζελ που θα πρέπει να διαθέσει κάθε χώρα όσο και το εάν η απελευθέρωση των αποθεμάτων θα έχει υποχρεωτικό ή εθελοντικό χαρακτήρα.

«Καλωσορίζουμε αυτή τη δήλωση και την απόφαση που ελήφθη, καθώς και τη δέσμευση των ηγετών της G7 την Παρασκευή για την απελευθέρωση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης», σημείωσε.

Όπως εξήγησε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την απόφαση και για έναν ακόμη λόγο: τη σαφή δέσμευση για την αποφυγή απαγορεύσεων στις εξαγωγές, οι οποίες θα μπορούσαν να επιδεινώσουν περαιτέρω την ήδη περιορισμένη προσφορά πετρελαίου και καυσίμων.

«Η προστασία των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων από απότομες αυξήσεις των τιμών παραμένει προτεραιότητά μας», πρόσθεσε.

Στο Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας η διαδικασία

Η εκπρόσωπος της Κομισιόν ξεκαθάρισε, πάντως, ότι η απόφαση για την απελευθέρωση των αποθεμάτων, όπως και η οργάνωση οποιασδήποτε σχετικής διαδικασίας, ανήκουν στον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.

«Από την πλευρά μας, είμαστε έτοιμοι να συγκαλέσουμε την Ομάδα Συντονισμού για το Πετρέλαιο ή, εφόσον χρειαστεί, μια συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας της ΕΕ για την Ενεργειακή Ασφάλεια, προκειμένου να συντονιστούμε περαιτέρω μεταξύ μας και να αξιολογήσουμε εκ νέου την κατάσταση», ανέφερε.

Η κ. Ίτκονεν απέφυγε να σχολιάσει το ύψος των αποθεμάτων και τις ποσότητες πετρελαίου και ντίζελ που ενδέχεται να απελευθερωθούν, επαναλαμβάνοντας ότι η σχετική διαδικασία τελεί υπό την αρμοδιότητα του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.