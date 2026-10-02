Οι G7 αποδεσμεύουν έως 100 εκατ. βαρέλια ντίζελ και πετρελαίου

Η διαδικασία, η οποία θα συντονιστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων τεσσάρων μηνών, όπως δήλωσε την Παρασκευή (2/10) ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια ενημέρωσης δημοσιογράφων.
Ειδικότερα, ο Μακρόν, -ο οποίος ασκεί την τρέχουσα περίοδο την προεδρία της G7-, ανέφερε ότι στόχος της Ομάδας των Επτά είναι η αποδέσμευση των αποθεμάτων να συμβάλει στην υποχώρηση των τιμών των καυσίμων.
Την παραπάνω είδηση επιβεβαίωσε νωρίτερα μέσω ανάρτησής του στο Truth Social και ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως έγραψε ο Τραμπ:
«Η Ευρώπη μόλις συμφώνησε να αποδεσμεύσει μεγάλη ποσότητα από τα σημαντικά αποθέματα ντίζελ που διαθέτει. Η διαδικασία θα ξεκινήσει άμεσα».