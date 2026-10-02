Οι G7 αποδεσμεύουν έως 100 εκατ. βαρέλια ντίζελ και πετρελαίου

Η G7 αναμένεται να προχωρήσει στην αποδέσμευση έως και 100 εκατ. βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα έκτακτης ανάγκης, έπειτα από πιέσεις της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ για την αποκλιμάκωση των αυξημένων τιμών των καυσίμων, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η διαδικασία, η οποία θα συντονιστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων τεσσάρων μηνών, όπως δήλωσε την Παρασκευή (2/10) ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια ενημέρωσης δημοσιογράφων.

Ειδικότερα, ο Μακρόν, -ο οποίος ασκεί την τρέχουσα περίοδο την προεδρία της G7-, ανέφερε ότι στόχος της Ομάδας των Επτά είναι η αποδέσμευση των αποθεμάτων να συμβάλει στην υποχώρηση των τιμών των καυσίμων.

Την παραπάνω είδηση επιβεβαίωσε νωρίτερα μέσω ανάρτησής του στο Truth Social και ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως έγραψε ο Τραμπ:

«Η Ευρώπη μόλις συμφώνησε να αποδεσμεύσει μεγάλη ποσότητα από τα σημαντικά αποθέματα ντίζελ που διαθέτει. Η διαδικασία θα ξεκινήσει άμεσα».