Βανς: «Δεν υπάρχουν οριστικά στοιχεία» για ιρανική εμπλοκή στην απόπειρα κατάληψης του Flydubai

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει δει οριστικά στοιχεία που να συνδέουν το Ιράν με την απόπειρα του συγκυβερνήτη αεροσκάφους της Flydubai, την περασμένη εβδομάδα, να καταλάβει το αεροσκάφος και να το καταρρίψει, ενώ σε αυτό επέβαιναν Ισραηλινοί επιβάτες.

Ο Βανς, μιλώντας σε δημοσιογράφους λίγο πριν αναχωρήσει για την Αλάσκα, απέφυγε να κάνει εκτιμήσεις σχετικά με το ενδεχόμενο εμπλοκής της Τεχεράνης και παρέπεμψε στις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών και στον διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ.

«Σε ό,τι αφορά την εμπλοκή του Ιράν, αυτό είναι κάτι για το οποίο θα παραπέμψω στον Τζον Ράτκλιφ και στους ανθρώπους των υπηρεσιών πληροφοριών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος τόνισε ότι οι αμερικανικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ιρανικής εμπλοκής, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής επαρκή στοιχεία που να επιτρέπουν ένα οριστικό συμπέρασμα.

«Δεν θέλω να προτρέξω σε οποιαδήποτε ανακοίνωση σχετικά με αυτό. Είναι σίγουρα κάτι που εξετάζουμε, αλλά δεν θα έλεγα ότι έχω δει μέχρι στιγμής κάτι οριστικό», δήλωσε.