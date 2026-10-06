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Κατασκευές Ευρωζώνη: «Βουτιά» στη ζήτηση και νέο πλήγμα από το κόστος
Ειδήσεις
13:13 - 06 Οκτ 2026

Κατασκευές Ευρωζώνη: «Βουτιά» στη ζήτηση και νέο πλήγμα από το κόστος

Reporter.gr Newsroom

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Οριακή βελτίωση, χωρίς όμως να αλλάζει η συνολική εικόνα συρρίκνωσης, παρουσίασε τον Σεπτέμβριο ο δείκτης PMI του κατασκευαστικού τομέα. Ο δείκτης διαμορφώθηκε στις 43,4 μονάδες, από 43,0 μονάδες τον Αύγουστο, παραμένοντας ωστόσο αρκετά κάτω από το όριο των 50 μονάδων, που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση της δραστηριότητας.

Η κατασκευαστική δραστηριότητα συνέχισε να υποχωρεί και στις τρεις μεγάλες οικονομίες της Ευρωζώνης, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ιταλία. Η Γαλλία κατέγραψε τη μεγαλύτερη συρρίκνωση, ενώ στη Γερμανία σημειώθηκε αισθητά εντονότερη επιδείνωση. Αντίθετα, η Ιταλία εμφάνισε τον βραδύτερο ρυθμό πτώσης.

Μεγάλες πιέσεις στον τομέα των κατοικιών

Ο τομέας των κατοικιών βρέθηκε στο επίκεντρο της αδυναμίας, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη συρρίκνωση μεταξύ των επιμέρους κατηγοριών. Παράλληλα, σημείωσε τον ταχύτερο ρυθμό πτώσης από τον Φεβρουάριο του 2025, με τη Γερμανία να εμφανίζει τη σημαντικότερη επιδείνωση.

Οι νέες παραγγελίες συνέχισαν να κινούνται πτωτικά, παρατείνοντας την περίοδο συρρίκνωσης της ζήτησης σε περίπου 4,5 χρόνια. Ωστόσο, ο ρυθμός της υποχώρησης ήταν ηπιότερος σε σχέση με τον Αύγουστο.

Η αδυναμία της ζήτησης εξακολούθησε να επηρεάζει και την αγορά εργασίας. Η απασχόληση στον κατασκευαστικό κλάδο μειώθηκε για όγδοο διαδοχικό μήνα, ενώ σημαντική υποχώρηση καταγράφηκε και στην αγοραστική δραστηριότητα των επιχειρήσεων.

Εντείνονται οι πιέσεις στο κόστος

Παράλληλα με τη χαμηλή ζήτηση, οι κατασκευαστικές επιχειρήσεις βρέθηκαν αντιμέτωπες με αυξημένες πιέσεις στο κόστος.

Ο πληθωρισμός των τιμών των εισροών επιταχύνθηκε για πρώτη φορά από τον Απρίλιο, ενώ οι πιέσεις ήταν εντονότερες στην Ιταλία και τη Γερμανία.

Η εξέλιξη αυτή επιβαρύνει περαιτέρω τις συνθήκες στον κλάδο, καθώς η υποτονική ζήτηση περιορίζει τα περιθώρια των επιχειρήσεων, την ώρα που το κόστος των εισροών κινείται υψηλότερα.

Αρνητικές οι προοπτικές για τον κλάδο

Το επιχειρηματικό κλίμα στον κατασκευαστικό τομέα παρέμεινε αρνητικό, με τις προσδοκίες για τη μελλοντική δραστηριότητα να υποχωρούν στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο.

Η εικόνα αυτή αντανακλά τις επίμονες ανησυχίες των επιχειρήσεων για την πορεία της ζήτησης, ενώ η αύξηση του κόστους και οι περιορισμένοι προϋπολογισμοί εξακολουθούν να λειτουργούν ως πρόσθετοι παράγοντες πίεσης.

Συνολικά, η οριακή άνοδος του PMI τον Σεπτέμβριο δεν σηματοδοτεί ακόμη αλλαγή τάσης, καθώς ο δείκτης παραμένει σε επίπεδα που παραπέμπουν σε έντονη συρρίκνωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας. Η αδύναμη ζήτηση, οι αυξημένες πιέσεις στο κόστος και το επιβαρυμένο επιχειρηματικό κλίμα εξακολουθούν να σκιάζουν τις προοπτικές του κλάδου σε Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία.

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