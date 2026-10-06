ΔΝΤ: «Καμπανάκι» για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη – Στο 2,5% οι προοπτικές ανάπτυξης

Την ανάγκη προώθησης μεταρρυθμίσεων στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, προκειμένου να ενισχυθεί το αναπτυξιακό τους δυναμικό, υπογράμμισε την Τρίτη ο περιφερειακός εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Carlos Mulas-Granados.

Όπως επισήμανε, η περιοχή βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενες δημογραφικές πιέσεις, ενώ παράλληλα εντείνεται η πρόκληση που δημιουργούν οι κινεζικές εξαγωγές. Οι παράγοντες αυτοί, σε συνδυασμό με τις ασθενέστερες προοπτικές των βασικών εμπορικών εταίρων, περιορίζουν τις δυνατότητες διατήρησης των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης που καταγράφηκαν τις προηγούμενες δεκαετίες.

Μιλώντας σε συνέδριο που διοργάνωσε ο ουγγρικός ιστότοπος οικονομικών ειδήσεων Portfolio.hu, ο Mulas-Granados ανέφερε ότι οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη έχουν υποχωρήσει σε έναν μέσο όρο περίπου 2,5% έως το 2026, από περίπου 5% πριν από την ένταξη των χωρών της περιοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Οι προοπτικές ανάπτυξης είναι λιγότερο ευνοϊκές. Ο χρόνος που απαιτείται για να κλείσει το χάσμα σύγκλισης με τη Δυτική Ευρώπη είναι πολύ μεγαλύτερος», δήλωσε, σύμφωνα με το Reuters.

Όπως τόνισε, η περιοχή δεν μπορεί να αναμένει ότι θα διατηρήσει τους ίδιους ρυθμούς ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια χωρίς να αυξήσει το αναπτυξιακό της δυναμικό. «Και αυτό δεν πρόκειται να είναι εύκολο», σημείωσε.

Μειώνεται η συμβολή στην ανάπτυξη της ΕΕ

Ο περιφερειακός εκπρόσωπος του ΔΝΤ ανέφερε επίσης ότι η συμβολή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στην οικονομική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει μειωθεί στο 27% την περίοδο 2020-2026, από 30% πριν από την πανδημία της COVID-19.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ένας από τους παράγοντες που έχουν επηρεάσει τις προοπτικές της περιοχής είναι η εξασθένηση της ζήτησης για εξαγωγές προς τη Γερμανία, η οποία αποτελεί βασικό εμπορικό εταίρο για τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης.

Ο Mulas-Granados υπογράμμισε ότι η διαφοροποίηση του εμπορίου θα πρέπει να αποτελέσει έναν από τους βασικούς μοχλούς για τη στήριξη της ανάπτυξης, καθώς η περιοχή καλείται να περιορίσει την εξάρτησή της από συγκεκριμένες αγορές και εμπορικούς εταίρους.

Δημογραφικό και τεχνητή νοημοσύνη

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη δημογραφική συρρίκνωση, η οποία αναμένεται να ασκήσει πρόσθετες πιέσεις στις οικονομίες της περιοχής. Όπως ανέφερε, απαιτείται μεγαλύτερη συμμετοχή στην αγορά εργασίας των νέων, των γυναικών και των ηλικιωμένων εργαζομένων, ώστε να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις των δημογραφικών αλλαγών.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο, η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη θα πρέπει να επιταχύνει την καινοτομία και να ενισχύσει την ετοιμότητά της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να δημιουργήσει νέες πηγές παραγωγικότητας και ανάπτυξης.

Ενέργεια, κλίμα και άμυνα ως νέοι μοχλοί ανάπτυξης

Ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ υποστήριξε ακόμη ότι οι χώρες της περιοχής θα μπορούσαν να μετατρέψουν τους τομείς της ενέργειας, του κλίματος και της άμυνας σε νέους μοχλούς οικονομικής ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο της αύξησης των αμυντικών δαπανών, σημείωσε ότι θα πρέπει να περιοριστεί η εξάρτηση από προμηθευτές εξοπλισμού από τις ΗΠΑ ή τη Νότια Κορέα, ενισχύοντας παράλληλα τις δυνατότητες της ίδιας της περιοχής.

Τέλος, ο Mulas-Granados εκτίμησε ότι ο επόμενος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική ευκαιρία για τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, ώστε να προχωρήσουν σε μετασχηματισμό του αναπτυξιακού τους μοντέλου και να ενισχύσουν τις μακροπρόθεσμες προοπτικές των οικονομιών τους.