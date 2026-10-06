EuroLeague: «Όχι» στην πρόταση του NBA, προχωρά το πλάνο επέκτασης

Η πλειοψηφία των ομάδων χαρακτήρισε την πρόταση του NBA ως αποικιοκρατική, ενώ μια μικρότερη μερίδα τάχθηκε υπέρ της συνέχισης των συζητήσεων, μέσα από μια διαπραγμάτευση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακόμη υψηλότερη οικονομική προσφορά.

Ωστόσο, το βασικό στοιχείο που φαίνεται να διαμόρφωσε την απόφαση των ομάδων της EuroLeague δεν ήταν τόσο το οικονομικό σκέλος της πρότασης, όσο τα κριτήρια που συνδέονται με το σχέδιο επέκτασης της διοργάνωσης, το οποίο έχει ήδη δρομολογηθεί εδώ και αρκετούς μήνες.

Η συνεδρίαση επιβεβαίωσε την ενότητα και τη συνοχή που χαρακτηρίζουν τον συνεταιρισμό, ενισχύοντας παράλληλα τη δυναμική που έχει αναπτύξει η διοργάνωση τόσο σε εμπορικό όσο και σε αγωνιστικό επίπεδο.

Μέσα από την ανταλλαγή απόψεων επικράτησε, άλλωστε, η προσέγγιση της παράλληλης παρουσίας των δύο διοργανώσεων, της EuroLeague και του NBA Europe. Με αυτόν τον τρόπο, σε βάθος χρόνου, οι δύο πλευρές θα έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τα δεδομένα και να διαμορφώσουν τους όρους που ενδεχομένως θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια μελλοντική συνεργασία.

Με βάση τις πληροφορίες που υπάρχουν, η EuroLeague προχωρά με ενιαία γραμμή και ενισχυμένη θέση, ενώ παράλληλα ανοίγει ο δρόμος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μόνιμης αδειοδότησης των συλλόγων που θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση.