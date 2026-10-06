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Ειδική βράβευση της ΟΛΠ για τη συμπλήρωση 10 ετών από την είσοδο της COSCO στη μετοχική σύνθεση
Ναυτιλία
14:58 - 06 Οκτ 2026

Ειδική βράβευση της ΟΛΠ για τη συμπλήρωση 10 ετών από την είσοδο της COSCO στη μετοχική σύνθεση

Reporter.gr Newsroom

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Μία σημαντική επέτειος για την ΟΛΠ Α.Ε. και την πορεία του λιμένος Πειραιά τιμήθηκε στο πλαίσιο του 9ου Συνεδρίου Υποδομών και Μεταφορών ITC 2026, με την απονομή Ειδικού Βραβείου για τη συμπλήρωση 10 ετών από την είσοδο της COSCO SHIPPING στη μετοχική σύνθεση της ΟΛΠ Α.Ε.

Το Βραβείο παρέλαβε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε., κ. SU Xudong, σε μια χρονιά-ορόσημο για την εταιρεία, καθώς το 2026 συμπληρώνεται μία δεκαετία από την έναρξη μιας νέας περιόδου στην ιστορία του λιμένος Πειραιά.

Η παρουσία της COSCO SHIPPING στη μετοχική σύνθεση της ΟΛΠ Α.Ε. συνδέεται με μια περίοδο σημαντικών επενδύσεων, ανάπτυξης και ενίσχυσης της ανταγωνιστικής θέσης του λιμένος Πειραιά, καθώς και με την περαιτέρω ανάδειξή του ως σημαντικού εμπορευματικού και διαμετακομιστικού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε., κ. SU Xudong, δήλωσε:

«Είναι μεγάλη τιμή να παραλαμβάνω το Ειδικό Βραβείο για τη συμπλήρωση 10 ετών από την είσοδο της COSCO SHIPPING στην ΟΛΠ Α.Ε.

Η σημερινή βράβευση αποτελεί μια σημαντική στιγμή για όλους εμάς που συμμετέχουμε στην πορεία του λιμένος Πειραιά. Μας δίνει την ευκαιρία να αναλογιστούμε την πορεία της τελευταίας δεκαετίας, να αναγνωρίσουμε όσα πετύχαμε και, ταυτόχρονα, να κοιτάξουμε με αισιοδοξία και αποφασιστικότητα το μέλλον.

Όλα αυτά τα χρόνια προχωρήσαμε με σταθερή προσήλωση, κοινό όραμα και δέσμευση στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του λιμένος Πειραιά. Η επιτυχία αυτής της πορείας είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας και συνεργασίας.

Το Βραβείο αυτό ανήκει σε όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια: στους μετόχους, στους συνεργάτες μας, στους συναδέλφους και εργαζομένους της ΟΛΠ Α.Ε., στην ελληνική Πολιτεία και, ασφαλώς, στην κοινωνία του λιμανιού.

Τους ευχαριστούμε θερμά για τη διαρκή στήριξη, τη συνεργασία και την εμπιστοσύνη.

Με την ίδια προσήλωση συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για ένα σύγχρονο, ανταγωνιστικό και διεθνώς διασυνδεδεμένο λιμάνι, με σημαντικό ρόλο στην οικονομία και την εφοδιαστική αλυσίδα της ευρύτερης περιοχής».

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