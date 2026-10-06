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Βρετανία: Νέα σύλληψη στην έρευνα για την υπόθεση της RAF Fairford
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16:28 - 06 Οκτ 2026

Βρετανία: Νέα σύλληψη στην έρευνα για την υπόθεση της RAF Fairford

Reporter.gr Newsroom

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Νέα εξέλιξη καταγράφεται στην έρευνα των βρετανικών αρχών για την ύποπτη τρομοκρατική συνωμοσία γύρω από τη RAF Fairford, τη στρατιωτική βάση που χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ για τις επιχειρήσεις τους κατά του Ιράν.

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε την Τρίτη 6 Οκτωβρίου τη σύλληψη ενός 22χρονου Βρετανού στο Westminster του Λονδίνου. Ο άνδρας συνελήφθη με την υποψία ότι προετοίμαζε τρομοκρατικές ενέργειες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις κατηγορίες που ενδέχεται να αντιμετωπίσει.

Πρόκειται για την έβδομη σύλληψη που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης έρευνας.

Η υπόθεση ξεκίνησε στις 27 Σεπτεμβρίου, όταν πέντε άνδρες συνελήφθησαν κοντά στη RAF Fairford, μετά τον εντοπισμό τριών ύποπτων βαν στην περιοχή. Στα οχήματα εντοπίστηκε βενζίνη, χωρίς ωστόσο να βρεθούν εκρηκτικοί μηχανισμοί.

Λίγες ημέρες αργότερα, οι βρετανικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός ακόμη άνδρα στο Λονδίνο, ο οποίος είναι Βρετανός και ιρανικής καταγωγής. Και αυτός αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερος με εγγύηση.

Εξετάζεται πιθανή σύνδεση με το Ιράν

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η υπόθεση να συνδέεται με το Ιράν, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε βάρος των συλληφθέντων.

Η Τεχεράνη έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση.

Παράλληλα, η υπόθεση έχει προκαλέσει ανησυχία γύρω από την ασφάλεια της RAF Fairford, η οποία αποτελεί σημαντική βάση για τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας, οι ΗΠΑ απέσυραν από τη βάση περίπου 12 βομβαρδιστικά B-1, έπειτα από πληροφορίες σχετικά με πιθανή επίθεση με οπλισμένα drones.

Η έρευνα των βρετανικών αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα κατηγορίες σε βάρος των συλληφθέντων.

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