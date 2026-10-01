Η Βρετανία εξετάζει πιθανή εμπλοκή του Ιράν στο περιστατικό στη RAF Fairford

Η βρετανική κυβέρνηση πιστεύει ότι το Ιράν διαδραμάτισε ρόλο στο περιστατικό που σημειώθηκε στη βάση της RAF Fairford και οδήγησε στη σύλληψη πέντε ανδρών, οι οποίοι στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση, δήλωσε ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ.

«Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι το Ιράν έπαιξε ρόλο σε ό,τι συνέβη το Σαββατοκύριακο στη RAF Fairford», δήλωσε στο BBC, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το Ιράν απάντησε, με τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί να λέει ότι ο Βρετανός ηγέτης «ψάχνει σε λάθος κατεύθυνση».

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η άποψη του Ιράν είναι πως το να αφήνονται ελεύθεροι υποτιθέμενοι τρομοκράτες που εργάζονται για ξένα κράτη τα λέει όλα», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ερωτηθείς γιατί οι ύποπτοι αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση — μια απόφαση που αμφισβητήθηκε ανοιχτά από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ — ο Μπέρναμ επέμεινε ότι οι πέντε άνδρες υπόκεινται στους «αυστηρότερους δυνατούς όρους εγγύησης».

Μιλώντας στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, ο Trump δήλωσε: «Θα σας πω, εγώ θα έλεγα “μην τους αφήσετε ελεύθερους με εγγύηση”. Με εκπλήσσει το γεγονός ότι τους άφησαν. Εγώ δεν θα το είχα κάνει».

Ο Μπέρναμ, ωστόσο, δήλωσε: «Νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι όταν λέμε “αφέθηκαν ελεύθεροι”, αυτό δεν σημαίνει αυτό που μπορεί να νομίζει κανείς. Προφανώς, ισχύουν οι αυστηρότεροι δυνατοί όροι εγγύησης.

»Οι αρχές έχουν την υπόθεση υπό τον αυστηρότερο έλεγχο και την πιο στενή δυνατή εποπτεία και μπορώ να σας διαβεβαιώσω γι’ αυτό».

Τα σχόλια του Μπέρναμ έγιναν μετά τη δήλωση του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο τη Δευτέρα ότι το περιστατικό στη RAF Fairford «σαφώς εμπλέκει τη δράση ενός ξένου παράγοντα».

Ο Μπέρναμ δήλωσε ότι η βρετανική κυβέρνηση «επικοινωνούσε με τους Αμερικανούς ομολόγους μας όλη την εβδομάδα, προκειμένου να εξηγήσουμε τι συμβαίνει εδώ και πώς διεξάγονται οι διαδικασίες», και ότι έχει «πλήρη εμπιστοσύνη στον τρόπο με τον οποίο οι βρετανικές υπηρεσίες ασφαλείας χειρίζονται την υπόθεση».

«Θα πούμε περισσότερα εν ευθέτω χρόνω, αλλά μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι πιστεύουμε πως το Ιράν διαδραμάτισε κάποιο ρόλο», δήλωσε στο BBC.

«Φυσικά, πρόκειται για μια συνεχιζόμενη, σύνθετη και σοβαρή αστυνομική έρευνα και, φυσικά, συνεργαζόμαστε στενά με τους συναδέλφους μας στις Ηνωμένες Πολιτείες», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις του Μπέρναμ έγιναν μετά την αποκάλυψη ότι ένας από τους πέντε άνδρες είχε καλέσει ο ίδιος τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 999, πριν συλληφθεί η ομάδα.

Το περιστατικό

Τα ξημερώματα της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου, μια κάτοικος της περιοχής ενημέρωσε την αστυνομία επειδή είδε τρία ύποπτα λευκά βαν και άνδρες με καλυμμένα πρόσωπα κοντά στη βάση RAF Fairford.

Η αστυνομία συνέλαβε πέντε Βρετανούς άνδρες, ηλικίας 23–25 ετών, στην περιοχή του Whelford, περίπου 1,5 χλμ. από τη βάση. Αρχικά συνελήφθησαν για αδικήματα σχετικά με εκρηκτικά και στη συνέχεια για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας.

Οι αρχές έψαξαν τα τρία οχήματα, αλλά δεν βρήκαν εκρηκτικό μηχανισμό. Βρήκαν, ωστόσο, ποσότητα βενζίνης/καυσίμου. Οι πέντε άνδρες αφέθηκαν ελεύθεροι με αυστηρούς περιοριστικούς όρους, ενώ η έρευνα συνεχίζεται. Δεν σημαίνει ότι απαλλάχθηκαν ή ότι η υπόθεση έκλεισε.

Ένα από τα ενδιαφέροντα στοιχεία είναι ότι ένας από τους πέντε φέρεται να είχε τηλεφωνήσει ο ίδιος στην αστυνομία λίγο πριν από τη σύλληψή του.





