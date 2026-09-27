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Συλλήψεις κοντά στη RAF Fairford: «Σκόπευαν να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά», λέει ο Τραμπ
Ειδήσεις
20:40 - 27 Σεπ 2026

Συλλήψεις κοντά στη RAF Fairford: «Σκόπευαν να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά», λέει ο Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Συναγερμός σήμανε την Κυριακή κοντά στην αεροπορική βάση RAF Fairford στο Γκλόστερσιρ της νοτιοδυτικής Αγγλίας, με τις βρετανικές αρχές να προχωρούν στη σύλληψη πέντε ανδρών και να ξεκινούν έρευνα για ενδεχόμενη προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι συλληφθέντες βρίσκονταν υπό παρακολούθηση από αμερικανικές και βρετανικές αρχές και, σύμφωνα με τον ίδιο, φέρονται να σκόπευαν να προκαλέσουν «μεγάλη ζημιά». Οι δηλώσεις αυτές δεν συνοδεύονται μέχρι στιγμής από δημόσια στοιχεία των βρετανικών αρχών που να επιβεβαιώνουν το κίνητρο ή τον συγκεκριμένο στόχο των υπόπτων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlq8fh5nusup?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Οι συλλήψεις και η έρευνα

Σύμφωνα με τη βρετανική Αντιτρομοκρατική, περίπου στις 00:45 τα ξημερώματα της Κυριακής οι αρχές δέχθηκαν αναφορά για τρία ύποπτα οχήματα που κινούνταν προς τη RAF Fairford.

Ένοπλοι αστυνομικοί έσπευσαν στην περιοχή του Whelford και συνέλαβαν πέντε άνδρες. Αρχικά οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί εκρηκτικών και στη συνέχεια οι πέντε άνδρες συνελήφθησαν επιπλέον ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας, βάσει του σχετικού άρθρου της βρετανικής νομοθεσίας περί τρομοκρατίας.

Οι πέντε παραμένουν υπό κράτηση, ενώ οι αρχές επισημαίνουν ότι η έρευνα βρίσκεται στα αρχικά της στάδια και ότι εξετάζονται οι συνθήκες του περιστατικού.

Γύρω από τα ύποπτα οχήματα δημιουργήθηκε ζώνη ασφαλείας περίπου 400 μέτρων, με ειδικές μονάδες του βρετανικού στρατού να αναλαμβάνουν την εξέτασή τους. Παράλληλα, περίπου 85 κατοικίες εκκενώθηκαν προληπτικά, με τους κατοίκους που δεν μπορούσαν να φιλοξενηθούν αλλού να μεταφέρονται σε κοντινό κέντρο αναψυχής.

Η αστυνομία χαρακτήρισε το περιστατικό «μείζον» και ανέφερε ότι η κατάσταση θεωρείται υπό έλεγχο, ενώ η Αντιτρομοκρατική έχει αναλάβει την έρευνα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlq91ufm2tfd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Η δήλωση του Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ύποπτοι είχαν τεθεί υπό παρακολούθηση για μεγάλο χρονικό διάστημα και ότι οι αμερικανικές αρχές συνεργάστηκαν με τις βρετανικές για τις συλλήψεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι άνδρες «σκόπευαν να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά». Ωστόσο, οι βρετανικές αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής δημοσιοποιήσει στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τον ακριβή στόχο ή το κίνητρο των συλληφθέντων.

Έκκληση Μπέρναμ να αποφευχθούν οι εικασίες

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ δήλωσε ότι το περιστατικό προκαλεί «βαθιά ανησυχία» στην τοπική κοινωνία και ευχαρίστησε τις αστυνομικές και αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες, τις ένοπλες δυνάμεις και όλους όσοι συμμετέχουν στην επιχείρηση.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και κάλεσε τους πολίτες να μην προχωρούν σε εικασίες πριν οι αρμόδιες αρχές εξακριβώσουν πλήρως τα γεγονότα.

{https://x.com/andyburnham/status/2104225019941277824}

Η σημασία της RAF Fairford

Η RAF Fairford αποτελεί σημαντική εγκατάσταση που χρησιμοποιείται από την αμερικανική Πολεμική Αεροπορία στη Βρετανία και έχει αξιοποιηθεί για επιχειρήσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Η βάση έχει βρεθεί τους τελευταίους μήνες στο επίκεντρο αυξημένων μέτρων ασφαλείας και διαμαρτυριών, λόγω της χρήσης της στο πλαίσιο των αμερικανικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν.

Η εξέλιξη αποκτά πρόσθετη σημασία λόγω της ευρύτερης έντασης στη Μέση Ανατολή και των προηγούμενων απειλών που είχαν διατυπωθεί σχετικά με τη χρήση της βάσης από αμερικανικές δυνάμεις.

Μέχρι στιγμής, πάντως, οι βρετανικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει στοιχεία που να συνδέουν τους πέντε συλληφθέντες με το Ιράν ή με συγκεκριμένη τρομοκρατική οργάνωση. Η έρευνα συνεχίζεται και οι αρχές εξακολουθούν να εξετάζουν τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από την περιοχή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlq8nntqf9jt?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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