POLITICO: «Γνώριμη η συνταγή» της Λεπέν για την αποτροπή της κρίσης χρέους

Στη Γαλλία, η ακροδεξιά υποψήφια για την προεδρία Μαρίν Λεπέν παρουσίασε την Τρίτη (6/10) τη γνώριμη συνταγή της για την απομάκρυνση της γαλλικής οικονομίας από το χείλος μιας κρίσης κρατικού χρέους: περιορισμό της μετανάστευσης, μείωση των συνεισφορών της Γαλλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και περιορισμό της γραφειοκρατίας.

«Εάν οι Γάλλοι δεν επιλέξουν μια πολιτική αλλαγή πορείας, η Γαλλία θα οδηγηθεί σε χρεοκοπία», δήλωσε συγκεκριμένα η Λεπέν κατά τη διάρκεια μακράς συνέντευξης Τύπου στα κεντρικά γραφεία του κόμματός της, του Εθνικού Συναγερμού.

Σύμφωνα με το POLITICO, η Λεπέν αφιέρωσε μεγάλο μέρος της εναρκτήριας ομιλίας της στην επίθεση κατά της «καταστροφικής πορείας» του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στην οικονομία. Δίπλα της καθόταν ο πρόεδρος του κόμματος, Ζορντάν Μπαρντελά, ο οποίος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου διέψευσε εκ νέου τις καταγγελίες ότι έστειλε αντισημιτικά σχόλια μέσω του Messenger όταν ήταν έφηβος.

Ο Μπαρντελά κατηγόρησε το μέσο που δημοσίευσε το σχετικό ρεπορτάζ, το Mediapart, ότι προσπαθεί να συγκεντρώσει επιβαρυντικά στοιχεία εις βάρος του, ζητώντας από πρώην συμμαθητές του να στείλουν στιγμιότυπα οθόνης ιδιωτικών συνομιλιών, από την εποχή που ήταν ακόμη και 12 ετών.

Επισημαίνεται ότι η Λεπέν, η οποία προηγείται στην κούρσα για τη διαδοχή του Μακρόν του χρόνου, άφησε τον Μπαρντελά να αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος της υπεράσπισής του. Για την ίδια, η εκδήλωση αποτέλεσε ευκαιρία να παρουσιάσει τον εαυτό της ως υπεύθυνη διαχειρίστρια της γαλλικής οικονομίας, καθώς το χρέος της Γαλλίας αυξάνεται, η ανάπτυξη παραμένει στάσιμη και το κόστος δανεισμού αυξάνεται επίσης.

Σε αυτό το φόντο λοιπόν την Τρίτη υποσχέθηκε καθαρή εξοικονόμηση 140 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια μιας πενταετούς προεδρικής θητείας.

«Εάν οι επενδυτές δανείζουν το κράτος μόνο με υπέρογκα επιτόκια, το κράτος μας και το κοινωνικό μας σύστημα θα καταρρεύσουν», δήλωσε.

Η πρόταση της Λεπέν για περικοπή 19,5 δισ. ευρώ από τις γαλλικές συνεισφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να οδηγήσει σε σύγκρουση με τις Βρυξέλλες. Η εναλλακτική δημοσιονομική πρόταση του κόμματος για το 2027 περιλαμβάνει περικοπή 11,1 δισ. ευρώ από την ακαθάριστη συνεισφορά της Γαλλίας στην ΕΕ ήδη από τον επόμενο χρόνο.

Ο Ζαν-Φιλίπ Τανγκί, βουλευτής του Εθνικού Συναγερμού, ο οποίος θεωρείται ευρέως πιθανός υποψήφιος για τη θέση του υπουργού Οικονομίας σε περίπτωση που η Λεπέν κερδίσει τις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους, δήλωσε ότι η Λεπέν και το κόμμα της θα εντείνουν την πίεση για μια θεμελιώδη επανεξέταση των προτεραιοτήτων της ΕΕ, αντί να περιοριστούν στην επαναδιαπραγμάτευση της ετήσιας συνεισφοράς της Γαλλίας.

«Δεν ζητάμε μόνο μια έκπτωση, ζητάμε την κατάργηση ολόκληρων προγραμμάτων», δήλωσε ο Τανγκί, αναφερόμενος σε πρωτοβουλίες της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, αλλά και σε ευρωπαϊκά κονδύλια που διατίθενται στο πλαίσιο προενταξιακών προγραμμάτων.

Όπως τονίζει το POLITICO, κατά τη διάρκεια προηγούμενων προεκλογικών εκστρατειών για την προεδρία, η Λεπέν και ο Εθνικός Συναγερμός είχαν δεχθεί επικρίσεις για την παρουσίαση μη ρεαλιστικών και μη χρηματοδοτούμενων προτάσεων, οι οποίες στερούνταν σημαντικών λεπτομερειών. Έχουν επίσης κατηγορηθεί ότι υπερεκτιμούν την εξοικονόμηση που θα μπορούσαν να αποφέρουν ορισμένες από τις προτάσεις τους — γεγονός που σημαίνει ότι τα ποσά που παρουσιάστηκαν την Τρίτη αναμένεται να εξεταστούν εξονυχιστικά.

Η Λεπέν δήλωσε ότι ο περιορισμός της μετανάστευσης θα εξοικονομούσε 15 δισ. ευρώ κατά το πρώτο έτος μιας ενδεχόμενης προεδρίας της και 14 δισ. ευρώ κατά το δεύτερο έτος.

Είπε επίσης ότι η αναδιοργάνωση του γαλλικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης θα απέφερε 36,7 δισ. ευρώ σε διάστημα πέντε ετών — αν και τον Αύγουστο είχε προτείνει τη μείωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στα 62 έτη, με κόστος 9 δισ. ευρώ ετησίως.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η απλοποίηση του γαλλικού συνταξιοδοτικού συστήματος θα εξοικονομούσε 15 έως 20 δισ. ευρώ.

Η Λεπέν δήλωσε ότι θα έθετε σε δημοψήφισμα αυτό που χαρακτήρισε δημοσιονομικό «χρυσό κανόνα», αν και η πρότασή της διαφέρει από αυτό που παραδοσιακά εννοούν οι οικονομολόγοι με τον συγκεκριμένο όρο.

Ειδικότερα, η εκδοχή της Λεπέν — την οποία παρουσίασε επίσης σε άρθρο γνώμης — θα υποχρέωνε τις διαδοχικές κυβερνήσεις να μειώνουν κάθε χρόνο το γαλλικό δημόσιο χρέος ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, έως ότου αυτό φτάσει στο 60%, δηλαδή σχεδόν στο μισό του σημερινού επιπέδου.

Στην πράξη, η Γαλλία θα μπορούσε να συνεχίσει να καταγράφει δημοσιονομικά ελλείμματα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά θα ήταν αρκετά μικρά ώστε το βάρος του χρέους να συνεχίσει να μειώνεται σε σχέση με το μέγεθος της οικονομίας.

Η Λεπέν δήλωσε επίσης ότι σχεδιάζει να εισαγάγει ένα κεφαλαιοποιητικό σκέλος στο συνταξιοδοτικό σύστημα, βάσει του οποίου οι εισφορές των εργαζομένων θα επενδύονται για τη μελλοντική τους συνταξιοδότηση, αντί να χρησιμοποιούνται για την καταβολή συντάξεων στους σημερινούς συνταξιούχους.

Η συγκεκριμένη πρόταση είχε προωθηθεί από την περισσότερο φιλοεπιχειρηματική πτέρυγα του Εθνικού Συναγερμού.